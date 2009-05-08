Таисия Васильевна Переяслова
86 лет, Центральный фронт, рядовой
«В День Победы я была дома в Хибинах, с родителями. Я не видела их с начала войны: в
Федор Яковлевич Конкин
84 года,
«9 мая 1945 года я шел под немецким конвоем по какой-то австрийской дороге из лагеря для военнопленных. Мы провели в лагере два года — после того как попали в
Аркадий Федорович Черноусов
83 года, Западный фронт,
«Мы воевали до 13 мая
Роман Александрович Кравченко-Бережной
82 года,
«В День Победы я был недалеко от Эльбы, под Берлином, но домой попал лишь в
Петр Михайлович Марченко
82 года,
«В этот день я был в Казани, в госпитале. В марте наша
Михаил Сергеевич Кобрик
86 лет, Белорусский фронт, Украинский фронт, рядовой
«День Победы я встретил в госпитале в 37 километрах от Одера. Вокруг поднялась стрельба, поэтому мы сначала не поняли, что случилось, а когда разобрались — открыли окно, достали винтовку и давай тоже салютовать. Потом пришла сестра, и принесли всем по 100 грамм. Слух ко мне после ранения к тому времени уже вернулся, а речь еще нет — я очень сильно заикался. Сам произнести тост за победу я в тот день не смог, но «Ура!» у меня все равно получилось».
Николай Сергеевич Чесноков
81 год,
«Почти всю войну я был вольнонаемным: доставлял на передовую лекарства, забирал раненых. В