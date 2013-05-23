ИК-2 женская колония общего режима для неоднократно судимых, Мордовия
МОРИС ДРЮОН
«Когда король губит Францию»
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ
«Казус Кукоцкого»
ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
«Фаворит»
МИХАИЛ БУЛГАКОВ
«Мастер и Маргарита»
ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ
«Метро 2033»
ФРАНСИН РИВЕРС
«Эхо во тьме»
РАФАЭЛЛО ДЖОВАНЬОЛИ. «Спартак»
ГЕНРИ РАЙДЕР ХАГГАРД. «Копи царя Соломона»
АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ. «Адвокат»
БОРИС АКУНИН. «Пелагия и белый бульдог»
ИК-32 женская колония для впервые осужденных, Пермский край
ДАНИЭЛА СТИЛ. «Конец лета»
БАРБАРА ВУД. «Девы рая»
АЛЕКСАНДРА РИПЛИ. «Скарлетт»
НИК ПЕРУМОВ. «Странствия мага»
МОРИС ДРЮОН, исторические романы
ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ, цикл исторических эссе
БОЛЕСЛАВ ПРУС, новеллы, романы
АНН И СЕРЖ ГОЛОН. «Анжелика»
ЖЮЛЬЕТТА БЕНЦОНИ. «Катрин»
АННА АХМАТОВА. «Сборник стихов»
КП-12 колония-поселение для мужчин и женщин, Калининградская область
ЛЕВ ГУМИЛЕВ. «Древняя Русь», «От Руси до России»
ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ. «Кутузов»
ИВАН ЕФРЕМОВ. «Таис Афинская»
ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ. «Фаворит»
ВАСИЛИЙ ЯН. «Чингисхан»
КОЛИН МАККАЛОУ. «Первый человек в Риме»
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. «Война и мир»
ИВАН ТУРГЕНЕВ. «Отцы и дети»
АЛЕКСАНДР ДЮМА. «Королева Марго»
СЕРГЕЙ СНЕГОВ. «Люди как боги»
ИК-18 женская колония общего режима, Кировская область
ЖОРЖ САНД. «Консуэло»
ГЕНРИ КАТТНЕР. «Сын несущего расходы»
БОРИС АКУНИН. «Внеклассное чтение»
ЮРИЙ КОРОТКОВ. «Девятая рота»
ГЕОРГ БОРН. «Тайны Мадридского двора»
АЛЕКСАНДР ДЮМА. «Королева Марго»
МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. «Мцыри»
СТЕФАН ЦВЕЙГ. «Мария Стюарт»
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР, трагедии
ДАНИЭЛА СТИЛ. «Старые письма»
ИК-5 мужская колония строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, Мордовия
Серия книг российской фантастики «S.T.A.L.K.E.R.»
ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ. «Метро 2033»
Серия книг Ника Перумова
АНДРЕЙ ПОСНЯКОВ. «Русич»
МАРИЯ СЕМЕНОВА. «Волкодав»
АНДРЕЙ БЕЛЯНИН. «Казак в раю»
СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО. «Дневной дозор», «Ночной дозор»
ВЛАДИМИР КОНЕВ. «Герои без золотых звезд»
АЛЕКСАНДР БУШКОВ. «Охота на пиранью»
МАКСИМ ШАХОВ. «Секретный маршрут»
ИК-1 мужская колония общего режима, Кировская область
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. «Братья Карамазовы»
АЛЕКСАНДР КУПРИН. «Молох»
ТЕОДОР ДРАЙЗЕР. «Американская трагедия»
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК. «Три товарища»
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК. «Триумфальная арка»
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. «Война и мир»
ЯРОСЛАВ ГАШЕК. «Похождения бравого солдата Швейка»
РОДЖЕР ЖЕЛЯЗНЫ. «Хроники Амбера»
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. «Сталкер»
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. «Преступление и наказание»
ИК-12 мужская колония строгого режима для впервые отбывающих наказание с особыми условиями хозяйственной деятельности, Пермский край
МИХАИЛ БУЛГАКОВ. «Мастер и Маргарита»
ИОГАНН ГЕТЕ. «Фауст»
КОЛИН МАККАЛОУ. «Поющие в терновнике»
ДЭН БРАУН. «Код да Винчи»
ОСКАР УАЙЛЬД «Портрет Дориана Грея»
ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ. «Момент истины»
ДЖЕК ЛОНДОН. «Морской волк»
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. «Война и мир»
ТЕОДОР ДРАЙЗЕР. «Финансист»
ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ. «Битва железных канцлеров»
ИК-2 мужская колония строгого режима для рецидивистов и лиц, совершивших особо тяжкие преступления, Рязанская область
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ. «Возвращайтесь живыми!»
ИАР ЭЛЬТЕРРУС. «Гнев императора»
ЭДУАРД ТОПОЛЬ. «Чужое лицо»
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ. «Раб из нашего времени»
БОРИС АКУНИН. «Азазель», «Турецкий гамбит»
ЮРИЙ НИКИТИН. «Изгой», «Трое из леса»
НИК ПЕРУМОВ. «Воин великой тьмы»
ДЭН БРАУН. «Ангелы и демоны», «Код да Винчи»
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. «Преступление и наказание»
МИХАИЛ БУЛГАКОВ. «Мастер и Маргарита»