Эксперты

БИЛЛ УАЙТ

Главный старшина в отставке, в 1989−2012 годах служил в Силах специальных операций ВМС США («морские котики» — SEAL), участвовал в операциях в Ираке (2005) и Афганистане (2010), в настоящее время — инструктор центра выживания Real Seal Experience. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК

Полковник запаса, член совета Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», служил в подразделении в 1992−2004 годах, участвовал в операциях в Минеральных Водах (1993), Махачкале (1994), Буденновске (1995), Первомайском (1996), неоднократно был в командировках в Чечне. ДАН ХАСКЕЛЛ

Мастер-сержант запаса, в 1997−2000 годах служил в 1-й пехотной бригаде «Голани» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая ведет операции на севере страны, в настоящее время — руководитель программы молодых лидеров в организации «Друзья ЦАХАЛ».

Что брать с собой

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. По классике на выходе из дома в случае бедствия стоит брать документы, деньги и ценные вещи. Но когда на дворе конец света, они не пригодятся. Что стоит с собой брать: — вода (пару бутылок);

— галеты (консервы оставляйте дома, они будут вас тормозить);

— водка (бутылка для согрева по вечерам, только не надо увлекаться: мужчине 100 г, женщине 50 г, ребенку — размешать пару граммов в воде);

— активированный уголь (с учетом того, что пища будет плохая);

— йод и бинт;

— одеяло (для ребенка). БИЛЛ УАЙТ. Пока зомби не прорвались в дом, соберите все необходимое в рюкзак. Вам понадобится: — вода;

— еда (с запасом на 72 часа: арахисовое масло с крекерами (белок), копченный лосось и вяленая говядина (чтобы не надо было готовить пищу), сухофрукты);

— шапка и свитер (другая одежда не нужна, потому что вы все равно не будете переодеваться);

— аптечка (тайленол для ребенка, пластыри, обезболивающее);

— удостоверение личности и драгоценности (вероятно, в бомбоубежища будут пускать по документам, чтобы отказать во входе людям, прописанным в наиболее инфицированных районах; драгоценности понадобятся для бартерных сделок);

— изолента (универсальная вещь — с ее помощью можно обмотать рану, закрепить шину на сломанной руке, сделать копье и так далее; всегда ношу с собой изоленту). ДАН ХАСКЕЛЛ. В шкафу следует всегда держать наготове следующее: — аптечка (антибиотики, пластыри, спирт, вата);

— швейный набор (можно зашивать как одежду, так и раны);

— гамак, свернутый в маленький шарик (вмещает троих, легко подвесить высоко на дереве, если по земле ходит противник);

— зеркальце (посылает сигналы, разжигает огонь);

— резиновый шнур (поможет поймать зверя на ужин);

— газовая плитка (кипятить воду);

— спальный мешок для двоих;

— таблетки для очистки воды;

— ножницы;

— батарейки;

— ножеточка;

— головной фонарик. По поводу еды не ломайте голову. Подумаете про ужин уже после того, как выберетесь из хаоса.

Как одеваться

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. Одежда должна быть обтягивающей — свободная будет за все цепляться. Карманы приветствуются, но только на липучках. В спецназе у всех карманы на липучках, чтобы ничего не выпадало. БИЛЛ УАЙТ. Одежда лучше мешковатая. В джинсах тяжело бегать, прыгать, лазать через заборы. Цвет одежды — нейтральный. Карманы должны быть просторными, чтобы в них можно было напихать пластыри и изоленту.

Что делать с домашними животными

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. В первую очередь пострадают маленькие глупые домашние собаки. Их с собой ни в коем случае нельзя брать при побеге из окруженного зомби города. Они станут обузой. Птиц можно выпустить в окно, кошек — на улицу, они живучие, справятся. А вот маленькая собака обречена. Терьеры эти — порождение изысканного комфорта, а в условиях апокалипсиса все искусственно созданное обречено.

Как выбраться из квартиры

БИЛЛ УАЙТ. Если зомби окружили вашу квартиру, забаррикадируйте входную дверь. Придвиньте тяжелую мебель, приприте стульями. Но если у вас нет пожарной лестницы и слишком высоко спускаться на землю по простыням, придется уходить через дверь. Здесь вам понадобится копье, чтобы держать противника на расстоянии. Если есть домашнее животное, его можно выпустить на лестницу первым в качестве отвлекающего маневра. ДАН ХАСКЕЛЛ. Ни в коем случае не пейте алкоголь на посошок. Нельзя позволить себя расфокусироваться.

Как сделать самое необходимое своими руками

Фотограф Джеймс Моллисон собрал самодельные предметы быта, которые использовали в начале 1990-х жители Сараева во время 1435-дневной осады города.

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Как выбираться из города

БИЛЛ УАЙТ. При побеге из города держитесь широких улиц, на маленьких недостаточно места для маневра. Не надо бежать по центру улицы, распевая Oh, happy day, бегите по краю, прячась за машинами, заборами, кустами. ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. Для одиночек самый реальный способ побега — поверху, крышами. Зомби — медленные, неуклюжие, плохо видят и идут на запах. Это значит, что на крыше они будут постоянно спотыкаться о натянутые провода и антенны. К тому же на крыше проветриваются все запахи. Но жену с ребенком на крышу не возьмешь. Так что семьянинам придется выбираться из города подвалами. Спускаться в метро я бы не советовал. Чтобы бежать по тоннелю, нужно быть уверенным, что он обесточен, а знать это наверняка в такой момент невозможно. К тому же в тоннелях вряд ли будут работать водооткачивающие насосы, и там можно попросту утонуть. Бежать по канализации вроде бы и неплохой вариант — запах там перебивает человеческий, и вряд ли зомби туда полезут. Но, не зная тамошних лабиринтов, можно легко заблудиться. Так что лучше держитесь подвалов. Главное — избегать улицы, там массированные запахи. Если нужна передышка, можно забежать в торговый центр. Они будут пустовать, потому что, когда начнется паника, все по глупости оттуда убегут домой.

Какое оружие выбрать

БИЛЛ УАЙТ. Сделайте остановку в оружейном магазине. Возьмите по ножу на каждого члена семьи. Возьмите пистолет, калибр 9 мм — самый распространенный, и побольше патронов и магазинов. Я предпочитаю марку Beretta. ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. Если вдруг вам по дороге встретится оружейный магазин, захватите пистолет-пулемет. Сейчас объясню свой выбор. Снайперский автомат для простака не подойдет: он требует умения выцеливать. У дамского пистолетика маленький калибр, а значит, нет останавливающего эффекта. Здесь нужен большой калибр — тогда, даже если вы не попадете противнику в голову, его отбросит. Это даст шанс выстрелить еще раз или убежать. Еще один плюс — пистолет-пулемет стреляет очередями. Брать нож не советую. Работа с ножом предусматривает ближний контакт. Промахнешься — тебя сразу укусят. К тому же ножом в голову убивать тяжело. Можно бить, бить, бить, а человек будет жить. Чтобы все-таки убить — это надо либо сонную артерию перерезать, либо в затылочную часть попасть. В общем, берите пистолет-пулемет. Не забудьте примотать ствол к ноге, чтобы не болтался.

Брать ли с собой бензопилу

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. То, что в фильмах и играх против зомби используют бензопилу, так это от лукавого. На деле ее очень тяжело запустить, тяжело держать. Она непрактичная, прихотливая и в нужный момент не запустится.

Что делать, если вы убили зомби

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. Если вы убили зомби, не стоит отягощать себя мыслями об утилизации тела. Проблема захоронения и дезинфекции актуальна, когда все остальные вокруг — нормальные. Тогда надо закопать токсичное тело на восемь метров. Но если все кругом — зомби, то убивайте и убегайте. БИЛЛ УАЙТ. Убили зомби — не подходите к трупу близко. Не жадничайте, не лезьте ему в карманы. Не трогайте его, даже если у него на руке Rolex.

Какую машину выбрать для побега

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. Для побега из города в идеале подошла бы машина. Джип, механика — самый надежный вариант. С точки зрения посадки и десантирования лучше четырехдверная. Но будем реалистами — на улицах будет такой хаос, что, скорее всего, никакая машина не поможет.

Куда бежать из города

БИЛЛ УАЙТ. Бегите от мегаполиса как можно дальше. Выбравшись из города, найдите холм, а лучше гору, и взберитесь на нее. Там вы будете наименее уязвимы. В качестве системы сигнализации обтяните ваш лагерь веревкой и привяжите к ней банки или другие шумные предметы. Также для системы сигнализации подойдет скунс — запах, выделяемый животным, собьет противника с толку. ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. Направляйтесь в лес. Зомби там будет тяжело: ветки, пеньки. В поле запахи распространяются быстро, в лесу — нет. К тому же в лесу будет больше питания (птицы, дичь) и есть готовое топливо (дрова). Когда вы найдете место для остановки, не забудьте подумать о сигнализации. Можно натянуть между деревьями веревку и поставить на нее предмет, который громко падает. Если веревки с собой нет, достаточно по периметру накидать веток и поставить что-нибудь на них. ДАН ХАСКЕЛЛ. Если в вашем городе есть крупный водоем, найдите яхту (лучше — со шлюпкой) и прыгайте в нее. Если на борту найдете зомби — убивайте и скидывайте воду. Не переживайте за окружающую среду. Отплывите на безопасное расстояние, но не слишком далеко. Следите за тем, что происходит в городе. Когда у вас кончатся запасы, придется туда вернуться. На корабле можно есть пойманную рыбу. Пить — собранную росу и дождь. Один из членов семьи должен оставаться каждую ночь на стороже. Когда вы увидите, что в городе становится спокойнее, можно съездить на разведку. Семью с собой в разведку не брать. Ищите здоровых людей, узнавайте как они обустроились, сходите к ним в лагерь. Если обстановка там вам кажется безопаснее собственной, подумайте о том, чтобы перебраться туда с семьей. На свой корабль лучше никого не брать.

Как наладить быт

БИЛЛ УАЙТ. Через пару дней после обустройства лагеря стоит отправиться в ближайший поселок за провиантом. Даже если поселок разгромлен зомби, там должны оставаться продукты. Зомби не интересна говяжья нарезка и консервы — они питаются исключительно человеческой плотью. Поищите также фильтр для воды. Поищите рассаду. Зайдите в строительный магазин и возьмите пилу, топор, гвоздей. Найдите радиоприемник, вполне возможно, какая-нибудь станция все еще работает, и диктор объявляет всем оставшимся в живых место встречи. Группируйтесь, так безопаснее.

Как делать вылазки

ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАК. Первую вылазку можно делать спустя несколько недель. Только очень аккуратно, чтобы не попасть в руки врага и не выдать себя. Начинайте с ближайших окрестностей. Ни в коем случае нельзя брать всю семью и одним рывком возвращаться в город. Ищите других выживших. Группа всегда сильнее, чем одиночка. Распределить обязанности всегда эффективнее, чем самому быть и сторожем, и бойцом, и разведчиком. Когда соберется достаточно людей, можно отрядом отправляться в город. Только не надо раздувать отряд. Это только кажется, что чем больше, тем лучше. А Суворов всегда меньшим числом побеждал. Большой отряд сложен в управлении. Тем более, когда речь идет о людях, не предназначенных для войны. Да еще обязательно найдутся студенты какие-нибудь, которые будут со всем спорить. Больше 30 человек в отряд не брать. Часть в охрану, часть в разведку, часть в атаку. ДАН ХАСКЕЛЛ. Не надо сразу, сгоряча, идти в атаку. Сначала группа должна потренироваться. Договоритесь, кто будет командирами отрядов. Когда вы будете готовы к действиям, начинайте с маленьких операций, пробных. К примеру, окружите с десяток зомби и расстреляйте. Когда группа наловчится, можно начинать обдумывать стратегию штурма. В ЦАХАЛе нас учили, что главное оружие бойца — оптимизм и свежая голова. Нужно постоянно импровизировать. Если у вас нет мозгов, держитесь кого-нибудь, у кого они есть. БИЛЛ УАЙТ. Когда в вашей группе наберется несколько сотен людей, можно планировать поход в город. Распределите людей: молодые и здоровые отправляются в бой (вне зависимости от половой принадлежности), остальные остаются охранять лагерь, следить за детьми и готовить. Продумайте план. Зомби — бездумные существа, их надо брать хитростью. Одна из возможных стратегий: соберите одежду со всего лагеря, дойдите до центра города и оставьте ее там. Заберитесь на крышу. Через какое-то время зомби придут на запах. Отстреливайте их.

Как быть, если укусили близкого