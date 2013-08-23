Звуком громкостью 175 Дб можно сварить яйцо в мешочек. Источник

Президент Франции Франсуа Олланд намерен убрать из конституции страны слово «раса», которому, по его словам, «нет места в Республике». Это слово упомянуто в основном законе только один раз в таком контексте: «(Франция) гарантирует всем гражданам равенство перед законом, вне зависимости от их происхождения, расы или религиозной принадлежности». Источник

Как выглядела бы современная политическая карта мира, если бы древний континент Пангея не распался.

В тот момент, когда телеканал CNN вел прямую трансляцию протестов с площади Таксим в Стамбуле, его турецкое отделение показывало фильм про пингвинов. Источник

Визуализация DDoS-атаки. Источник

Индийские полицейские внедряются под прикрытием в банды, промышляющие ловлей коров и продажей на мясо. Источник

В Шотландии принято размещать объявления о продаже футболистов в газетах.

Госпиталь университета Норт-Шор на Лонг-Айленде нанимает в Индии сотрудников, которые следят по видеосвязи, чтобы врачи мыли руки перед входом в отделение реанимации — и поднимают тревогу. Источник

Более половины населения мира проживает в границах этой окружности. Источник

В японском языке есть глагол «Цундоку», означающий: купить книгу, которую не собираешься читать, и сложить в стопку других таких же.

Фотография, сделанная в одном из ГУВД города Москвы программистом esquire.ru Ильей Тихоновым, который был задержан на митинге в поддержку А. Навального и П. Офицерова 18 июля.

В мире существует 48000 дамб выше 15 метров. Источник

Сайт Moviesounds визуализирует звуковые дорожки к известным фильмам.

Критики оценивают фильмы хуже, чем обычные зрители. Это касается всех жанров, кроме документальных лент и черных комедий. Источник

Коуб, найденный во время работы на 91 номером журнала Esquire.

Выручка «Смурфиков» — 40 млн евро в год. Источник

Введение виз для жителей какой-либо страны на 70% снижает поток туристов из этой страны. Источник

Дизайнер Джон Нельсон визуализировал сезонные изменения Земли. Источник

В большинстве стран мира нельзя патентовать магические трюки. Источник

Видео, найденное главным редактором Esquire Дмитрием Голубовским во время работы над 91 номером журнала.

Население Фьярдабигда, одного из десяти крупнейших городов Исландии, составляет 4736 человек — ровно столько же, сколько в Чернереченском сельсовете Икситимского района Новосибирской области.

Программка к матчу по американскому футболу, найденная редактором Анной Сотниковой во время работы над 91 номером журнала. Источник