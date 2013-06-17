Суп

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Бесплатные кухни со свиным супом начала практиковать десять лет назад французская националистическая организация «Блок идентичности». Первые благотворительные акции проходили на Восточном вокзале в Париже под лозунгом «Сначала наши, а потом другие», а затем устраивались в Страсбурге, Марселе и Ницце. Сейчас в Париже свиной суп распространяет организация «Солидарность французов» (Solidarité des Français), первые буквы названия которой — SDF — совпадают с аббревиатурой «без определенного места жительства» (Sans domicile fixe).

Природа супа

Благотворители называют свое коронное блюдо свиным, или галльским супом и настаивают, что это традиционный народный рецепт, а его раздача несет в первую очередь культурную функцию. Впрочем, они не скрывают своих националистических взглядов и не позволяют получать сыр, десерты и вино, сопровождающие суп, тем, кто сперва не поел свинины. Критики используют название «суп идентичности» и указывают, что акция имеет расистскую природу, поскольку исключает участие мусульман, евреев и индуистов, которым есть свинину запрещает религия. Защитники супа, в свою очередь, ссылаются на Коран, в котором сказано, что в случае необходимости ислам позволяет нарушать халяль.

ЦИТАТА

«Свинья — это европейский символ, нравится это кому-то или нет».
РОБЕР СПИЛЕР, президент организации «Эльзас прежде всего»

Идеологи

«Блок идентичности» выступает против смешанных межрасовых браков и метисизации населения, против транснациональных корпораций и консюмеристского общества, против олигархии и интеллектуального терроризма, против американской гегемонии и арабского империализма, против создания у коренного европейского населения перманентного чувства вины, а также за политическую децентрализацию страны. На региональных выборах, в которых участвуют представители организации, они набирают не больше 10% голосов.

Зарубежный опыт

Французский опыт переняла бельгийская организация «Общественный ренессанс». В Греции националистическая партия «Золотая заря» прямо дискриминирует получателей благотворительной еды со своих кухонь, соглашаясь кормить только греков.

ЦИТАТА

«Это дискриминационная, постыдная акция, использующая человеческие страдания для разделения происхождения и культуры».
ПЬЕР ЛЕВИ, делегат Совета еврейских организаций Франции

Альтернатива

Мусульманское сообщество Франции с 1993 года раздает бедным у мечетей горячую еду в рамках благотворительной акции «Кускус дружбы». Всякое сравнение с националистами организаторы акции считают совершенно неуместным.

Суд

В январе 2006 года парижская полиция запретила раздачу галльского супа из-за возможных нарушений общественного порядка. Организаторы обратились в суд, который удовлетворил их жалобу, ссылаясь на свободу собраний. Министр внутренних дел Николя Саркози обратился в Государственный совет, который отменил решение первой инстанции, и дело дошло до Европейского суда по правам человека, поддержавшего власти. В результате запреты на отдельные акции были признаны законными, но саму раздачу свиного супа никто во Франции не запрещал.

ЦИТАТА

«Запрет этой акции приведет к результату, которого хотят боевики «Блока идентичности»: о них заговорят».
РОБЕР МОРИ, директор муниципального отделения Департамента санитарного
и общественного контроля

Гастрономические войны в Европе

В январе 2009 года совет города Лукка в Италии 23 голосами против 11 запретил открывать кебабные в историческом центре города. Тогда же мэр Триеста принял постановление, которое грозило закрытием этническим ресторанам, не включающим в меню местную кухню. Министр сельского хозяйства Лука Зайа поддержал инициативу, сказав, в частности, что вся необходимая еда есть в Италии, а он не ест даже ананасов. Марокканскому сообществу в Тревизо запретили коллективное приготовление самой большой в мире порции кускуса — для Книги рекордов Гиннесса.

Рецепт (блюдо на 6 персон)

СВИНИНА (грудинка, шейка, копченое сало, уши и ноги)

1 кг

КАРТОШКА

500 г

МОРКОВЬ

250 г

РЕПА

3 шт.

ЛУК ПОРЕЙ

2 стебля

БОЛЬШАЯ ЛУКОВИЦА

СЕЛЬДЕРЕЙ

2 стебля

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ, ТМИН, ПЕРЕЦ

«Вскипятите воду в котелке. Опустите туда все овощи, за исключением картошки, бросьте свинину, порезанную на маленькие кусочки, — и варите по меньшей мере час. Добавьте картошку и варите еще час, в конце добавьте специи. Не солите суп при готовке, но подавайте с горчицей и грубой солью. Все ингредиенты должны быть порезаны, чтобы пожилые получатели супа могли его есть: у многих из них нет зубов. Не забудьте о вине и сыре».