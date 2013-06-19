Автор воспоминаний, Александр Евгеньевич Перепеченых
Свои мемуары Александр Перепеченых писал полтора года в середине
Началась война. Федоровцев дети уже подросли их призывают в армию. Они по убиждению поотказались понимая родину защищать нужно, но ведь раньше защищали веру царя и отечество, а здесь надо было защищать не веру а Сталина. Поэтому по убиждению и отказались. В результате не то что я был арествован но и моя мать. Меня сперва отправили в тюрьму в 1944 году. Затем месяца через три выводят на суд мать и меня. В процессе суда наш отказ от военной службы был по убиждению. Подняли дела отца — действительно он был сужден в связи убиждения. Где и вынесли приговор матери семь лет а мне 10 лет. Так же и другие федоровцы были суждены.
Меня сначала отправили в лагерь Пчелиновка г. Бобров Воронежской обл. где я встретил верующих старушек. Богоборци не смотря на войну свирепо распровлялись с верующими не смотря что они старушки. Этих старушек за невыход на работу в религиозные праздники ставили на мороз в худых ботинках и во рваных фуфайках. А холод доходил в войну 40 и более градусов.
И я по своему убиждению к ним присоединился. Меня так-же ставили на мороз морозили всю зиму. Затем старушек отправили на пересылку в другие лагеря как неисправимых. И мне пришивают статью
— Как фамилия?
— Православный.
— Имя?
— Христианин.
— Отчество?
— Христов.
Тогда следователь посадил меня в плотную к каменной стене и давай бить головой об каменную стену. В голове шум мозги сипят. Он снова повторяет свои вопросы, я так-же отвечаю. Тогда следователь пистолетом по кадыку: я тебе дам! нашелся мне православный. Затем сзади по холке голова то взад то вперед и перестает соображать. Затем начали пинками, кулаками. Такое мученье длилось месяц, оттащут в изолятор, на второй день обратно. Я вижу что он хотит мне оформить и дать статью. И главное после побоя говорит: подпишись под статью
И на последнем следственном допросе он решил применит крайне зверский метод. Стояла в углу мелкоколиберная винтовка. Он спросил меня: будеш подписывать? Я ему говорю нет. Он берет эту винтовку за дуло и прикладом во всю силу по кострецу зада. И нельзя поверить приклад так и отвалился. Он встал и не думал что приклад отвалился и стоит в изумлении и матом: отправим тебя на лесоповал, и ты там все равно подохнешь. А я уже встать на ноги не мог. И он позвал лагерных придурков, они волоком оттащили меня в барак и работать меня уже не заставляли потому что я был изуродован. И где-то около месяца я не мог ходить, добрые люди за мной ухаживали. За тем меня на костылях отправили на пересылочную тюрьму в город Усмань. Там был осмотрен в больнице врачами и оставлен при больнице в тюрьме, потому что на этап я не годен. Через некоторое время была актировка и меня актировали и причем была амнистия. И в 1946 году я вернулся домой. Отец тоже пришел из сумашедшего дома, отпустили и мать, у всех здоровье было подорвано. И мне еще после лагеря лечился два года. Старшая сестра с двумя младшими сестренками встретили нас. Сколько радости сколько слез было.
И так со всего выше написанного зверства следователя видно: если бы я подписал дело которое он мне фабриковал я бы обязательно был сужден за саботаж на 10 лет и не за убиждение. И загнали бы туда куда Макар телят не гонял. Вернулся бы я или нет это вопрос.
Вот такие были казни всем верующим за веру православную. А за веру у нас не судили потому что у нас конституция свобода мысли совести и религии, враги супостаты пришивают статью терор или саботаж или какую либо контрреволюцию врага народа дабы заглотить верующего. А верующие неподписывались и несоглашались на их обман на их удочку. А врагам им лишь-бы роспись была, они с тебя сделают любого врага. Даже у них была поговорка: лишь-бы был человек а дело мы сделаем.
А те которые боролись за веру не поддавались не соглашались и не уклонялись от веры, их отправляли на далекий север Колыма, Воркута
Но и как все мы живя видя и слыша как до войны шла борьба с пережитками религиозного прошлого. Такого гонения еще не знала история от первого пришествия Христа до наших дней. Большинство церквей было разрушено, а которые остались, были закрыты, а христиане и священство были все арестованы.
А во время войны с Германией в
И в церкви как все видили и слышали были введены все советские праздники и все советское. Многие люди пошли в церковь, думают но хоть вот теперь можно пойти где помолится. И вдруг слышат, что в церкви славят врага церкви и гонителя церкви а и не то что церкви, а и гнал и уничтожал всех Христиан, которые отстаивали церковь и Христа и веру Православную.
Антихрист открыто в глазах народа сел во храме как Бог выдавая себя за Бога. Но а раз открыто пели многое лето Сталину это значит нарушили все каноны службы и порядок посты двунадесятые праздники. И народ многие шли и славили анти Бога анти Христа. И пошол разговор между христианами. Поминают в церкви Иосифа Сталина, а другие христиане говорят: пущай поминают, они будут за это отвечать. А им на ответ другие христиане говорят: на то-то он мне нужен заведет меня в чертову болоту и будет отвечать, а я то мол в болоте, вылизу или нет? И кто если не верит своим словам и своим ушам, потому что эта болота была в наших глазах и слышали наши уши.
Открыл Сталин духовную семинарию. Вопрос, какую семинарию может открыть Сталин, когда законного патриарха убил. Каких священников они выпускали из этой семинарии. Многие из комсомольцев окончили духовную семинарию и сейчас, будучи священниками, благословляют на всякие олимпиады, спортивные соревнования, отправляют атеистам коммунистам панихиды, венчают…
Поставил Сталин своего Патриарха Алексия I. Невольно ставится, повторяю, логически реальный вопрос? Какого патриарха поставил Сталин. Который согласился служить по‑новому. Алексий I, а потом патриарх ПименПатриарх Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков;
И невольно сам по себе возникает вопрос: что же делать истинно-православному христианину? Согласится с мерзостью, что творится во Храме, или остаться в своем истинно-православном убеждении? Истинно-православный-христианин, видя мерзость во Храме — служат и нашим и вашим, и главное патриарх Пимен заодно с советом по делам религии и КГБ — вынужден оставаться в своем убеждении.
И главное, после войны сразу же кто не пошел в современную церковь, открыто и нагло стали сажать. КГБ и совет по делам религии следили и видят, что истинно-православные христиане остаются в своем убеждении, и стали гнать истинно-православных христиан вплоть до расстрела. Гнали Тихоновцев, Федоровцев, ИонитовИоанниты — течение, возникшее в 1880-х гг. и заключающееся в поклонении Иоанну Кронштадтскому как чудотворцу. Иоанниты никогда не порывали с Церковью, но не приняли советского режима. Николаевцы — группа Истинно православных христиан, сформировавшаяся в начале 1920-х гг. и по вероучению и культу близкая федоровцам. Николаевцы считают, что второе пришествие Христа уже произошло в образе императора Николая II. Для николаевцев характерно своеобразное понимание Троицы: они полагают, что во время второго пришествия Бог находился на земле среди «истинно-православных христиан», на небе же остался лишь Святой дух. Революцию и советский строй николаевцы воспринимали как Страшный суд и расплату грешников за свои грехи., Николаевцев и др., которые не согласны были служить по‑новому со Сталиным.
Почему и называлась обновленческой церковью Сталинская церковь, сама о себе говорит, о ее службе в церквях, о ее порядке денежных уплат, подаяний
Что может понять человек когда ему десятки лет учили в школах и втирали что нет Бога
Это не я говорю автор этой истории а и говорит сама история и сами дела аттеистической пропаганды и программы партии установленны на партийных съездах. И дела духовенства которые сдались ради своей шкуры и служат супостату по другому и по новому.
А церковь Христову которую врата ада не одолеют, это та церковь, за которую в первом пришествии Христа христиане то есть апостолы умерли за Христа а Христос за них. Так точно и во втором пришествии, как пишут архивы, главари тихоновщины стали главарями федоровщины. И те христиане которые последовали за ними и все они сложили свои кости за Христа в образе Федора, а Христос за них. Но не здались и не продались. Это и есть победа. Это и есть та церковь которую врата ада не одолеют.
А многие святоши говорят: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Да эта церковь не мать, она даже хуже мачехи, потому что без Отца. А без Отца, это потому что не приняли Бога Отца Христа, пришедшего во плоти.
Продажные священники шкурники которые продались служить аттеистам богоборцам комунистам превзошли иуд. У нас в Воронежской обл, село Верхний Мамон привезли атеисты священника и объявили: вот мол едит к вам ваш бывший священник хотит повидаться с вами, он сидел в тюрьмах и много пострадал. Прихожане были рады батюшка едит к нам и собрались много много встречать его. И вот идет тот священник и все особенно бабки чуть не пляшут — батюшка идет. Выходит он на трибуну и говорит прихожанам: граждане прихожане, двадцать лет служил я у вас и двадцать лет дурил вас, нет никакого Бога
И разумеется они их причастят и исповедуют во грехах а грехи понесут в КГБ и тогда попробуй оправдайся когда сам святой батюшка будет свидетель твоих слов, твоего понятия и твоего убиждения.
И у нас у верующих во Второе пришествие Христа в образе Федора были «святые» с седьмого неба в ризе а волос даже коса была сзади закручена.
Батюшка который работал на КГБ и одну нашу сестру Дарью Халчевскую старушку. Он ее так исповедал на всю катушку. И главное передали вышел на суд показателем. И на суде говорит Дарьюшке: Ты меня узнала? А она разглядела, а он тот который был в ризе с 7 неба. Ах ты сукин сын. Но уже поздно. А тут и суд приговорил
Это говорит за то что КГБ использовала священных служителей для проведения своих операций борьбы с истинно-православными христианами.
И вот после Ежовских злейших репрессий и арестов в 1937—1938— 1939 годах и в войну и после войны русский народ перенес тяжелейшие испытания. И проходят 10 лет от ежовских арестов. Остатки непогибших великомучеников вернулись домой. Как я выше писал взяли в селе Козловка из 20 человек а вернулись всего 2 человека.
Шура Буртин. Вступ. статья, историческая справка, 2013
А.А. Панченко. Комментарии, статья «Двадцатый век Александра Перепеченых», 2013
Сергей Быковский. Историческая справка, 2013
ООО «Новое литературное обозрение». Состав, оформление, 2013