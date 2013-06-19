Автор воспоминаний, Александр Евгеньевич Перепеченых (1923−2013), родился в многодетной крестьянской семье, много лет работал печником. Перепеченых несколько раз оказывался в тюрьме и лагерях за антисоветскую агитацию, отказ служить в армии и голосовать на советских выборах а также «тунеядство», поскольку был участником движения «истинно-православных христиан». Он принадлежал к эсхатологическому течению « федоровцев », члены которого верили, что второе пришествие уже произошло, считая воронежского крестьянина Федора Рыбалкина воплощением Иисуса Христа. Как и другие представители катакомбной церкви, федоровцы подвергались репрессиям на протяжении большей части истории СССР. С конца 1960-х их община поселилась в селе Старая Тишанка Таловского района Воронежской области. В 2012 году там оставалось около 20 федоровцев, в основном глубоких стариков.

Свои мемуары Александр Перепеченых писал полтора года в середине 2000-х. При подготовке рукописи редакторы оставили в неизменности орфографию и — частично — пунктуацию автора.

Началась война. Федоровцев дети уже подросли их призывают в армию. Они по убиждению поотказались понимая родину защищать нужно, но ведь раньше защищали веру царя и отечество, а здесь надо было защищать не веру а Сталина. Поэтому по убиждению и отказались. В результате не то что я был арествован но и моя мать. Меня сперва отправили в тюрьму в 1944 году. Затем месяца через три выводят на суд мать и меня. В процессе суда наш отказ от военной службы был по убиждению. Подняли дела отца — действительно он был сужден в связи убиждения. Где и вынесли приговор матери семь лет а мне 10 лет. Так же и другие федоровцы были суждены.

Меня сначала отправили в лагерь Пчелиновка г. Бобров Воронежской обл. где я встретил верующих старушек. Богоборци не смотря на войну свирепо распровлялись с верующими не смотря что они старушки. Этих старушек за невыход на работу в религиозные праздники ставили на мороз в худых ботинках и во рваных фуфайках. А холод доходил в войну 40 и более градусов.

И я по своему убиждению к ним присоединился. Меня так-же ставили на мороз морозили всю зиму. Затем старушек отправили на пересылку в другие лагеря как неисправимых. И мне пришивают статью 58−14 это значит лагерный саботаж. Она эта статья неподлежит никаким льготам и амнистиям. И посадили меня и еще одного верующего в нетопленый изолятор на 300 грам хлеба и через день баланда. Через 10 дней пришли надзиратели с вопросом: пойдете на работу. Мы отвечаем: в праздники работать небудем. Начались приемы избиения. За дверью стоял врач, наблюдал за происходящим. Один головорез так заехал мне под дыхало коленом, что я не вздохнуть и не выдохнуть и не слова сказать не мог. Тогда они напали на моего напарника. Напарник не мог вынести таких зверских казней и согласен идти на работу. Меня еще бить не стали врач запретил. Через некоторое время очнулся. Повели к сделователю. Он спрашивает:

— Как фамилия?

— Православный.

— Имя?

— Христианин.

— Отчество?

— Христов.

Тогда следователь посадил меня в плотную к каменной стене и давай бить головой об каменную стену. В голове шум мозги сипят. Он снова повторяет свои вопросы, я так-же отвечаю. Тогда следователь пистолетом по кадыку: я тебе дам! нашелся мне православный. Затем сзади по холке голова то взад то вперед и перестает соображать. Затем начали пинками, кулаками. Такое мученье длилось месяц, оттащут в изолятор, на второй день обратно. Я вижу что он хотит мне оформить и дать статью. И главное после побоя говорит: подпишись под статью 58−14. Я в курсе этой статьи, думаю нет если подпишусь тогда все, буду сидеть не за убиждение, а за саботаж. И такие побои такие мучения издевательство длилось целый месяц. Пока не стал как блин тонкий звонкий и прозрачный. Но на ногах стоять еще мог.

И на последнем следственном допросе он решил применит крайне зверский метод. Стояла в углу мелкоколиберная винтовка. Он спросил меня: будеш подписывать? Я ему говорю нет. Он берет эту винтовку за дуло и прикладом во всю силу по кострецу зада. И нельзя поверить приклад так и отвалился. Он встал и не думал что приклад отвалился и стоит в изумлении и матом: отправим тебя на лесоповал, и ты там все равно подохнешь. А я уже встать на ноги не мог. И он позвал лагерных придурков, они волоком оттащили меня в барак и работать меня уже не заставляли потому что я был изуродован. И где-то около месяца я не мог ходить, добрые люди за мной ухаживали. За тем меня на костылях отправили на пересылочную тюрьму в город Усмань. Там был осмотрен в больнице врачами и оставлен при больнице в тюрьме, потому что на этап я не годен. Через некоторое время была актировка и меня актировали и причем была амнистия. И в 1946 году я вернулся домой. Отец тоже пришел из сумашедшего дома, отпустили и мать, у всех здоровье было подорвано. И мне еще после лагеря лечился два года. Старшая сестра с двумя младшими сестренками встретили нас. Сколько радости сколько слез было.

И так со всего выше написанного зверства следователя видно: если бы я подписал дело которое он мне фабриковал я бы обязательно был сужден за саботаж на 10 лет и не за убиждение. И загнали бы туда куда Макар телят не гонял. Вернулся бы я или нет это вопрос.

Вот такие были казни всем верующим за веру православную. А за веру у нас не судили потому что у нас конституция свобода мысли совести и религии, враги супостаты пришивают статью терор или саботаж или какую либо контрреволюцию врага народа дабы заглотить верующего. А верующие неподписывались и несоглашались на их обман на их удочку. А врагам им лишь-бы роспись была, они с тебя сделают любого врага. Даже у них была поговорка: лишь-бы был человек а дело мы сделаем.

А те которые боролись за веру не поддавались не соглашались и не уклонялись от веры, их отправляли на далекий север Колыма, Воркута и т. д. и т. д. Их там обливали водой на морозе 50−60 градусов, они были ледяными столбами. И вот так уничтожали православных. А в церкви патриарх Алексий I пел: Многое лето, многое лето .

Но и как все мы живя видя и слыша как до войны шла борьба с пережитками религиозного прошлого. Такого гонения еще не знала история от первого пришествия Христа до наших дней. Большинство церквей было разрушено, а которые остались, были закрыты, а христиане и священство были все арестованы.

А во время войны с Германией в 1941−1945 годах Гитлер не в целях защиты веры православной, а в целях патриотической пропаганды открыл церква на окупационной територии России. Сталин видит выгодную цель Гитлера, и еще союзники Америка, Англия предложили нам открыть церковь. И Сталин открывает церква и в 1943 году использует церковь православную для пропаганды и изменяет политику по отношению к церкви, но не для того, чтобы славить Христа, а для того, что-бы прославить себя в церкви и свою античеловеческую и антихристианскую идею против Христа. И вот факт на лицо: два врага веры православной, Гитлер и Сталин, использовали церковь для своих целей, пропаганды но не для защиты веры православной. И в 1943 году Сталин не то что открывает церковь, а и даже открывает монастыри, духовные учебные заведения, и тут же в 1943 году собрали Архиерейский собор и избрали . Затем повыпустили из тюрем священников, которые согласились служить Сталину.

И в церкви как все видили и слышали были введены все советские праздники и все советское. Многие люди пошли в церковь, думают но хоть вот теперь можно пойти где помолится. И вдруг слышат, что в церкви славят врага церкви и гонителя церкви а и не то что церкви, а и гнал и уничтожал всех Христиан, которые отстаивали церковь и Христа и веру Православную.

Антихрист открыто в глазах народа сел во храме как Бог выдавая себя за Бога. Но а раз открыто пели многое лето Сталину это значит нарушили все каноны службы и порядок посты двунадесятые праздники. И народ многие шли и славили анти Бога анти Христа. И пошол разговор между христианами. Поминают в церкви Иосифа Сталина, а другие христиане говорят: пущай поминают, они будут за это отвечать. А им на ответ другие христиане говорят: на то-то он мне нужен заведет меня в чертову болоту и будет отвечать, а я то мол в болоте, вылизу или нет? И кто если не верит своим словам и своим ушам, потому что эта болота была в наших глазах и слышали наши уши.

Открыл Сталин духовную семинарию. Вопрос, какую семинарию может открыть Сталин, когда законного патриарха убил. Каких священников они выпускали из этой семинарии. Многие из комсомольцев окончили духовную семинарию и сейчас, будучи священниками, благословляют на всякие олимпиады, спортивные соревнования, отправляют атеистам коммунистам панихиды, венчают…

Поставил Сталин своего Патриарха Алексия I. Невольно ставится, повторяю, логически реальный вопрос? Какого патриарха поставил Сталин. Который согласился служить по‑новому. Алексий I, а потом . Все те, которые отказались от патриарха Тихона, и все те священники, даже которые сидели в тюрьмах и отказались и пошли служить по‑новому. И вот обратно возникает довольно важный вопрос? А как можно идти или нет в эту церковь? Когда контролем за деятельностью церкви православной стал совет по делам религии, в том числе !

И невольно сам по себе возникает вопрос: что же делать истинно-православному христианину? Согласится с мерзостью, что творится во Храме, или остаться в своем истинно-православном убеждении? Истинно-православный-христианин, видя мерзость во Храме — служат и нашим и вашим, и главное патриарх Пимен заодно с советом по делам религии и КГБ — вынужден оставаться в своем убеждении.

И главное, после войны сразу же кто не пошел в современную церковь, открыто и нагло стали сажать. КГБ и совет по делам религии следили и видят, что истинно-православные христиане остаются в своем убеждении, и стали гнать истинно-православных христиан вплоть до расстрела. Гнали Тихоновцев, Федоровцев, , Николаевцев и др., которые не согласны были служить по‑новому со Сталиным.

Почему и называлась обновленческой церковью Сталинская церковь, сама о себе говорит, о ее службе в церквях, о ее порядке денежных уплат, подаяний и т. д. Порядок таков: денег нет — не женись, поп без денег венчать не будет. Денег нет — не умирай, поп без денег панихиду отправлять и отпевать не будет. Денег нет — поп крестить не будет, а некрещеный, неправославный — плати деньги. За деньги могут крестить, венчать, в царство божье отправлять и верующего и неверующего, любого комсомольца, безбожника, коммуниста и даже ярого атеиста. А истинно-православная церковь и христиане обязательно должны крестить нищего бедного, убогого и всеми презренного бесплатно. Христиане по желанию души, добровольно, от чистого сердца подают ради Христа. А сейчас поют царство небесное всем коммунистам, комсомольцам, атеистам, только плати деньги.

Что может понять человек когда ему десятки лет учили в школах и втирали что нет Бога и т. д. Особенно забитая темная старушка, ей убери черта в ризу и она будет молиться. Вопрос. А какому Богу? Молись бабка, хоть лоб пробей, это даже Советской власти в масть: бабка тысячи поклонов бьет и против Христа идет.

Это не я говорю автор этой истории а и говорит сама история и сами дела аттеистической пропаганды и программы партии установленны на партийных съездах. И дела духовенства которые сдались ради своей шкуры и служат супостату по другому и по новому.

А церковь Христову которую врата ада не одолеют, это та церковь, за которую в первом пришествии Христа христиане то есть апостолы умерли за Христа а Христос за них. Так точно и во втором пришествии, как пишут архивы, главари тихоновщины стали главарями федоровщины. И те христиане которые последовали за ними и все они сложили свои кости за Христа в образе Федора, а Христос за них. Но не здались и не продались. Это и есть победа. Это и есть та церковь которую врата ада не одолеют.

А многие святоши говорят: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Да эта церковь не мать, она даже хуже мачехи, потому что без Отца. А без Отца, это потому что не приняли Бога Отца Христа, пришедшего во плоти.

Продажные священники шкурники которые продались служить аттеистам богоборцам комунистам превзошли иуд. У нас в Воронежской обл, село Верхний Мамон привезли атеисты священника и объявили: вот мол едит к вам ваш бывший священник хотит повидаться с вами, он сидел в тюрьмах и много пострадал. Прихожане были рады батюшка едит к нам и собрались много много встречать его. И вот идет тот священник и все особенно бабки чуть не пляшут — батюшка идет. Выходит он на трибуну и говорит прихожанам: граждане прихожане, двадцать лет служил я у вас и двадцать лет дурил вас, нет никакого Бога и т. д. и т. п. Прихожане были готовы разорвать этого присвятейшего и пострадавшего батюшку но увы он под большой охраной богоборцев на которых он работал и служил им. Таких святых батюшек посылали работать в церква где можно выведать и выпытать о тех верующих которые не согласны с аттеистической церковью, кто они как и почему не ходят в церковь.

И разумеется они их причастят и исповедуют во грехах а грехи понесут в КГБ и тогда попробуй оправдайся когда сам святой батюшка будет свидетель твоих слов, твоего понятия и твоего убиждения.

И у нас у верующих во Второе пришествие Христа в образе Федора были «святые» с седьмого неба в ризе а волос даже коса была сзади закручена.

Батюшка который работал на КГБ и одну нашу сестру Дарью Халчевскую старушку. Он ее так исповедал на всю катушку. И главное передали вышел на суд показателем. И на суде говорит Дарьюшке: Ты меня узнала? А она разглядела, а он тот который был в ризе с 7 неба. Ах ты сукин сын. Но уже поздно. А тут и суд приговорил 25−5 на всю катушку. Вот тут уже точно и приточно кому церковь не мать тому и Бог не отец.

Это говорит за то что КГБ использовала священных служителей для проведения своих операций борьбы с истинно-православными христианами.

И вот после Ежовских злейших репрессий и арестов в 1937—1938— 1939 годах и в войну и после войны русский народ перенес тяжелейшие испытания. И проходят 10 лет от ежовских арестов. Остатки непогибших великомучеников вернулись домой. Как я выше писал взяли в селе Козловка из 20 человек а вернулись всего 2 человека.