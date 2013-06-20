«Предложение для олимпийской сборной России по велоспорту 1992 года»
2012
Автор
Дэниел Брагин родился в Москве в 1981 году, выпускник Академии искусства и дизайна в Энсхеде (Нидерланды) и Королевского колледжа искусств в Лондоне (Великобритания). Художника представляет лондонская галерея Saatchi, которая была основана коллекционером современного искусства Чарльзом Саатчи в 1985 году.
СЕДЛО
В 1992 году объединенная олимпийская сборная бывшего СССР заняла первое место в медальном зачете, не выиграв ничего в велоспорте.
РАМА
Chesini TT, выкрашенная в цвет черного жемчуга. Готическая надпись по‑немецки золотыми буквами Gott mitt Uns («Господь с нами»).
ШИЛЬДИК
Позолоченный герб России — двуглавый орел со щитом на груди, в который вписано изображение всадника, попирающего копьем дракона.
ЗАДНИЙ ДИСК
Богоматерь Путеводительница (Одигитрия).
По преданию первый такой образ — Влахернская икона Божией Матери — был написан евангелистом Лукой. Смысл его заключается в явлении Небесного Царя и Судии и поклонении младенцу Иисусу. К иконам этого типа относятся чудотворные Тихвинская, Смоленская, Ченстоховская, Троеручица, Споручница грешных, а также Казанская, по мотивам которой сделана роспись.
ПЕРЕДНИЙ ДИСК
Спас Вседержитель (Пантократор).
Канонический образ Христа, сформировавшийся в Византии в
ЦЕПЬ
Rohloff, покрыта золотом.
ОБОРУДОВАНИЕ
Campagnolo, неработающее, поскольку покрыто 24 каратами золота.
КОЛЕСА
Mavic Challenger, расписаны аэрографикой.
Результаты
С 1992 года, к которому отсылает произведение Брагина, по