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«Предложение для олимпийской сборной России по велоспорту 1992 года»


2012

Автор

Дэниел Брагин родился в Москве в 1981 году, выпускник Академии искусства и дизайна в Энсхеде (Нидерланды) и Королевского колледжа искусств в Лондоне (Великобритания). Художника представляет лондонская галерея Saatchi, которая была основана коллекционером современного искусства Чарльзом Саатчи в 1985 году.

СЕДЛО

В 1992 году объединенная олимпийская сборная бывшего СССР заняла первое место в медальном зачете, не выиграв ничего в велоспорте.

РАМА

Chesini TT, выкрашенная в цвет черного жемчуга. Готическая надпись по‑немецки золотыми буквами Gott mitt Uns («Господь с нами»).

ШИЛЬДИК

Позолоченный герб России — двуглавый орел со щитом на груди, в который вписано изображение всадника, попирающего копьем дракона.

ЗАДНИЙ ДИСК

Богоматерь Путеводительница (Одигитрия).
По преданию первый такой образ — Влахернская икона Божией Матери — был написан евангелистом Лукой. Смысл его заключается в явлении Небесного Царя и Судии и поклонении младенцу Иисусу. К иконам этого типа относятся чудотворные Тихвинская, Смоленская, Ченстоховская, Троеручица, Споручница грешных, а также Казанская, по мотивам которой сделана роспись.

ПЕРЕДНИЙ ДИСК

Спас Вседержитель (Пантократор).
Канонический образ Христа, сформировавшийся в Византии в IV-VI веках и представляющий его как Небесного Царя и Судию. Пантократор изображается стоящим в полный рост, сидящим на троне, по пояс или, как в данном случае, погрудно. Зачастую образ помещается в куполе церкви, имеющем при взгляде снизу форму круга.

ЦЕПЬ

Rohloff, покрыта золотом.

ОБОРУДОВАНИЕ

Campagnolo, неработающее, поскольку покрыто 24 каратами золота.

КОЛЕСА

Mavic Challenger, расписаны аэрографикой.

ДЭНИЕЛ БРАГИН:
«Хочу особенно подчеркнуть, что велосипед — это всего лишь метафора. Я не намерен материально поддерживать олимпийскую сборную… Россия цветет, как денежное дерево из истории про Буратино, но в то же время эта страна полна нищих пап Карло, Карабасов и котов Базилио».

Результаты

С 1992 года, к которому отсылает произведение Брагина, по 2012-й сборная России по велоспорту выиграла на Олимпиаде 5 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Для сравнения: Великобритания за то же время выиграла 20 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.