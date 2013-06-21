ЕВА ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ, психолог, специалист по психотехнике и социальным взаимодействиям:

«Врать нужно легко. Не педалируйте тему. Когда вы говорите честно, вы не повторяете по 30 раз одну и ту же мысль».

МИХАИЛ ПЕРШИН, психолог, преподаватель Российского государственного медицинского университета:

«Философствуйте: «Все неопределенно, все относительно, все зависит от того, как к этому относиться, вспомни Эйнштейна…».

ЕВА ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ, психолог, специалист по психотехнике и социальным взаимодействиям:

«Главное — не забывать про детали. Именно на деталях все «режутся». Кто был во что одет, кто что сказал, какая была температура в комнате».

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ, специалист по PR:

«Используйте прием сравнения. Хорошее преувеличивайте, плохое — преуменьшайте. Недостатки должны выглядеть ничтожными на фоне тысячи успехов. Для подачи хорошего годятся выражения вроде «вдвое больше» (если исходная цифра была невелика, то даже небольшой рост будет двойным). Если порядок цифр невпечатляющий — говорите «на столько процентов».

АННА ПРОНИНА, бухгалтер:

«Если есть факты и цифры, которые никак невозможно скрыть, например, финансовая выручка, то их сообщите честно. Однако к ним выдумайте факты и цифры, которые уравновесят эту правду, например, расходы».

Виктор Знаков, профессор Института психологии РАН, специалист по психологии мышления:

«Если нужно обмануть женщину, переведите разговор в область технологий и взаимодействия человека с предметным миром. Женщины подсознательно считают сильный пол более компетентным в таких вопросах».

АЛЕКСЕЙ САНАЕВ, политтехнолог:

«Если вы хотите создать о себе мифологию, важнее понравиться женщинам. Именно они будут вас обсуждать, формируя чужое мнение о вас за вашей спиной».

ЕВА ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ, психолог, специалист по психотехнике и социальным взаимодействиям:

«К акту вранья нужно готовиться заранее, сочинив полноценную легенду. Вспомните, как вы себя ведете в такой же ситуации, но когда не врете».

ЛЕОНИД КИТАЕВ-СМЫК, военный психолог, специалист по переговорам с террористами:

«Чтобы обмануть террориста, следует организовать утечку ложной информации о времени и тактике штурма через каналы, на которые террористы рассчитывают. Это могут быть СМИ, прослушиваемые ими телефоны или информация от родственников заложников. Ложную информацию может как бы случайно выболтать один из переговорщиков во время встречи».

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ, метеоролог, ведущий канала НТВ:

«Тщательно обдумывайте, какие моменты в вашем рассказе следует сделать основными. Например, если вам нужно за полторы минуты рассказать о погоде в 86 субъектах федерации, делайте акценты на хорошей погоде. Например, я говорю: «На севере Дальнего Востока без осадков», хотя где-то в медвежьем углу, где и телевизора-то нет, в этот день будут дожди».

БАХРАМ АХМЕДЗАДЕ, метеоролог, менеджер по продажам:

«Уходите от ответа, отвечая вопросом на вопрос. Лишь в крайнем случае нужно сообщать, из чего конфетка. Лучше обойтись фразой: «А из чего делают самые сладкие конфеты в мире?».

ЖУРНАЛИСТ «ПЕРВОГО КАНАЛА», пожелавший остаться неизвестным:

«Используйте неточные или вырванные из контекста цитаты. Давайте информацию в неравномерных количествах — о чем-то больше, о чем-то меньше. Учитесь у федеральных каналов телевидения».

ЛЕОНИД КИТАЕВ-СМЫК, военный психолог, специалист по переговорам с террористами:

«Не забывайте фразу Бисмарка: «Хочешь обмануть — говори коротко».

ВИКТОР ЗНАКОВ, профессор Института психологии РАН:

«Если вы еще не в совершенстве овладели тактикой и методами обмана, то потренируйтесь на знакомых американцах или европейцах. Западная культура очень высоко ценит честность, тогда как в России это понятие даже не в пятерке популярнейших. Непуганым иностранцам врать легче, наши соотечественники всегда начеку».