Жители Евросоюза недоплачивают один триллион евро налогов в год, жители США — больше трехсот . В других странах абсолютные цифры, наверное, меньше, но гораздо больше по сравнению с их . Есть много причин не платить налоги — в первую очередь, корысть, но люди всегда ищут и находят себе массу дополнительных оправданий, чтобы этого не делать.

Существует три взгляда на обязательность налогообложения. Первый состоит в том, что уход от налогов не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах и человек должен платить государству все, что оно с него требует. Сторонники этой крайней точки зрения полагают, что налоги не могут быть слишком высокими, потому что их уровень устанавливается народом. Подразумевается, что народ, избирая своих представителей, позволяет им решать, сколько с кого брать денег. Сами люди вроде как слишком заняты ежедневными заботами, чтобы этим заниматься. Получается своего рода разделение труда, в котором законодатели служат специалистами по вопросам налогообложения.

Этому взгляду можно противопоставить много аргументов. Например, демократия совершенно не гарантирует заботы государства об интересах своего народа. Есть целая экономическая школа — теория общественного выбора, — которая построена на предположении, что правительственные чиновники преследуют собственные интересы или интересы отдельных групп в ущерб большинству избирателей. Исследователям известны сотни таких случаев. В эту группу попадают, например, любые государственные субсидии, но не только они. Самый очевидный пример — торговые барьеры, которые приняты практически повсеместно и которые помогают небольшой группе производителей внутри страны, но вредят всем потребителям, вынужденным переплачивать за местные товары и услуги.

То есть в общем случае мы не можем сказать, что государство представляет волю народа. Мы не можем даже сказать, что государство, как правило, представляет волю народа. Все что мы можем сказать: государство время от времени представляет волю некоторых людей. Оправдывает ли такое положение вещей моральное обязательство платить налоги, на котором настаивает власть? На это возражают, что демократия позволяет выражать свое недовольство налогами на участке для голосования. Но на деле и это не слишком реалистичная картина. В России, например, еще не так давно был «красный пояс» регионов, которые голосовали преимущественно за коммунистов. В Америке тоже есть такой пояс, хотя голосуют там, наоборот, больше за правую Республиканскую партию. Это происходит потому, что людям трудно прийти к единому мнению, в какой стране они хотят жить. Демократические администрации повышали бюджет в среднем на 8%, республиканские — на 3% (до Буша-младшего), но договориться между собой, и тем более со всеми остальными, их представители не могут. В конце концов, недовольные люди могли бы просто уехать, но это тоже и трудно, и дорого, и где-то запрещено — как, например, на Кубе или в Северной Корее.

Иногда все эти аргументы приводят ко второму взгляду на проблему, обратному: уход от налогов оправдан всегда, и у гражданина вообще нет никаких обязательств их платить. Тем более нет никакой необходимости платить налоги правительству, которое не было избрано, — это следует из современных прочтений теории «общественного договора». Американский анархист шел еще дальше, говоря, что общественный договор не может распространяться на следующие поколения. Об этом думал и Томас Джефферсон, которого трудно отнести к анархистам — особенно учитывая, что он пошел в президенты. Он писал в письме другу, что законы не могут связывать следующие поколения так же, как они не связывают граждан другой . Впрочем, что бы ни говорили философы, тотальное отрицание необходимости платить налоги все же не очень популярная в мире идея: даже жители Китая, имеющие очень скромные возможности по выбору своей власти, редко признают оправданным уход от налогов и совершенно не связывают его с легитимностью власти.

Третий, самый распространенный взгляд состоит в том, что уход от налогов допустим, но лишь в некоторых случаях. Представьте, что ваша страна ведет несправедливую войну и тратит на нее 22% государственного бюджета. В таких обстоятельствах, по мнению многих людей, у вас возникает моральное право либо вообще не платить налоги, либо не платить их пропорциональную часть.

Другой относительно простой случай: налогами, которые вы платите, распоряжаются коррумпированные министры. Из-за коррупции собранные с вас средства не превращаются в общественное благо — на них не строят ни мостов, ни дорог. В таком случае вы тоже можете не платить налогов. Есть и более сложные ситуации. Например, вы состоятельный человек, и правительство забирает 90% процентов вашего дохода, в то время как бедные ваши сограждане платят гораздо меньше или, наоборот, получают субсидии. Можете ли вы в таком случае считать, что вас используют как средство для достижения цели, ? Если так, то ваше правительство нарушает моральный императив Канта, прямо запрещающий это делать. Можете ли вы в таком случае наплевать на свою гражданскую обязанность? Кант, конечно же, не был противником обязательного налогообложения. Он верил, что у суверена есть право устанавливать налоги, а граждане обязаны платить их, чтобы поддерживать государственную деятельность. В то же время в «Метафизике морали» он задавался вопросом, можно ли силой собирать налоги с бездетных людей, чтобы поддерживать детные семьи. Непонятно, высказался бы он в защиту прогрессивной шкалы налогов, созданной для того, чтобы эксплуатировать зажиточных людей.

Впрочем, иногда все эти тонкости теряют смысл. Бывают такие страны и обстоятельства, в которых некоторые считают прямой гражданской обязанностью уход от уплаты налогов. Это касается режимов совсем нелегитимных или преступных вроде нацистской Германии.

В этой связи интересно, что самую, насколько мне известно, бескомпромиссную позицию касательно налогов занимают ортодоксальные евреи. Позиция эта включает четыре положения. Во‑первых, существует моральное обязательство следовать законам страны, в которой ты живешь. Во‑вторых, нельзя лгать. В-третьих, нельзя совершать поступки, способные дискредитировать твою религию. Наконец, надо прикладывать максимум усилий для того, чтобы не оказаться в тюрьме, поскольку там трудно соблюдать религиозные требования и делать добрые дела.

В любом случае интересно, как эти ответы используются на практике. Вместе с коллегой мы провели исследование, опросив 107 ортодоксальных евреев — студентов колледжа, многие их которых готовились стать раввинами и практически все получили то или иное еврейское образование. Мы предлагали им 18 утверждений, начинавшихся словами: «Уход от налогов этичен, если…» — и просили оценить свое согласие по 7-балльной шкале. От 1 (совершенно не согласен) до 7 (абсолютно согласен).

Один из предложенных в исследовании аргументов состоял в том, что для еврея, живущего в нацистской Германии, уход от налогов позволителен. Из 18 вопросов опросника, касавшихся самых разных сторон проблемы, нацистский аргумент был самым сильным оправданием в пользу ухода от налогов. Тем не менее даже в этой ситуации находились люди, не видевшие причин пересматривать своего отношения. Некоторые ортодоксальные евреи чувствовали определенный долг платить даже Гитлеру, ссылаясь на нарушение законов, ложь и возможность испортить репутацию другим евреям. Наше оправдание получило всего три балла (при максимуме в 1). В комментариях участники опроса приводили аргументы в пользу своего выбора: «Закон есть закон», «Гитлеру тоже надо было чинить дороги».

Отношение разных религий к уходу от налогов изучалось и в масштабном исследовании мировых ценностей Инглхарта. Среди прочего, представителей разных религий просили сказать, может ли быть оправданна неуплата налогов. Иудеи полагали отказ от уплаты налогов совершенно недопустимым в 56% случаев — реже, чем индуисты (82%), мусульмане (78%), буддисты (75%), протестанты (61%) и католики (60%). Либеральнее к вопросу уплаты налогов отнеслись только православные христиане, из которых только половина считает уход от налогов недопустимым. Другой вопрос того же исследования оценивал готовность платить за товары и услуги наличными, чтобы избежать налогообложения. Такое поведение считает совершенно недопустимым в полтора-два раза меньше респондентов во всех религиях, кроме мусульман, 82% из которых не готовы идти на хитрости.

Что бы ни подсказывали гражданам светская этика и религиозные догмы, решение о том, насколько допустимо не платить налоги, они принимают исходя из конкретных обстоятельств. Бизнесмены гораздо терпимее относятся к налоговым нарушениям, чем бухгалтеры, а те, в свою очередь, терпимее юристов. В странах Латинской Америки и Китае самая убедительная причина скрывать доходы — это коррупция, в Индии — несправедливость , в Западной Европе — в отличие от всего прочего мира — нацистская власть, а в Украине (данных по России у нас нет) непопулярный в других местах аргумент . Практически по всему миру нарушения прав человека воспринимается как весомый повод не платить налоги, но почти нигде не является главным аргументом. Единственная группа людей, которая ставит на первое место соблюдение прав человека и легитимность правительства, — это профессора философии, которые, вероятно, не несут ответственности за дыры в бюджетах развитых стран. Они же — единственные из нескольких десятков профессиональных, конфессиональных и национальных выборок, которые мне пришлось исследовать, сходятся в том, что худший аргумент для оправдания ухода от уплаты налогов — это низкая вероятность поимки нарушителя.

Американский судья Оливер Холмс заметил как-то, что любит платить налоги, потому что таким образом он покупает себе цивилизацию. Узнав об этом, итальянский экономист, лауреат Нобелевской премии Франко Модильяни заметил, что «это очень не итальянское суждение». В сущности, так и выглядит дискуссия на эту тему.