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Источники: ООН, Всемирная организация здравоохранения, Пентагон, Государственный департамент США, Красный Крест, NASA, МЧС РФ, Глобальная программа борьбы с рисками катастроф (GFDRR), Институт международных исследований Уотсона при Университете Брауна, Программа по изучению акул Флоридского музея естествознания, Amnesty International, Национальная противопожарная ассоциация США, Международная ассоциация пожарных и спасательных работ (CTIF), The Lancet, расчеты Esquire.