Оно того стоило

Esquire выяснил , сколько денег тратится в мире на предотвращение различных угроз — от атак слонов и до терроризма — и сколько людей от них гибнет ежегодно. Указано число людей , ежегодно погибающих от той или иной угрозы , и сумма , которая тратится на ее предотвращение.