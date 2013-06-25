- Терроризм
- Малярия
- Пожары
- Акулы
- Смертная казнь
- Землетрясения
- Космические угрозы
- Слоны
годовой бюджет
на предупреждение
на предупреждение
среднее ежегодное
число смертей
число смертей
Источники: ООН, Всемирная организация здравоохранения, Пентагон, Государственный департамент США, Красный Крест, NASA, МЧС РФ, Глобальная программа борьбы с рисками катастроф (GFDRR), Институт международных исследований Уотсона при Университете Брауна, Программа по изучению акул Флоридского музея естествознания, Amnesty International, Национальная противопожарная ассоциация США, Международная ассоциация пожарных и спасательных работ (CTIF), The Lancet, расчеты Esquire.