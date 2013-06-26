Открытое письмо, написанное весной этого года профессором Бернардом Паулем, директором цирка «Ронкалли» в ответ на заявление кандидата в канцлеры Германии от социал-демократической партии Пеера Штайнбрюка. Комментируя выборы в Италии, тот назвал двух политиков — лидера партии «Народ свободы» предпринимателя Сильвио Берлускони и лидера движения «Пять звезд» актера Беппе Грилло — клоунами.

Дорогой герр Штайнбрюк,

Вы наверняка подумаете: «И этот туда же». Как Вы, вероятно, можете предположить, я отношусь к Вам и таким, как Вы, без враждебности. Тем не менее меня задели ваши высказывания о клоунах в связи с результатами выборов в Италии. И я оскорблен не меньше, чем итальянский президент. Долгие годы цирк в Германии борется за выживание. В том числе и потому, что в Третьем рейхе он был исключен Геббельсом из области культуры и с тех пор должен влачить жалкое существование, приравненный к ремеслу, хотя во всем ЕС признан искусством и получает поддержку. И лишь в Германии — нет.

С давних пор символом цирка является клоун. Это фигура, родословная которой уходит во времена Комедии дель арте и которая породила такие громкие имена, как Грок, Чарли Ривель, Олег Попов и многие другие. Клоун вдохновлял писателей от Генриха Белля до Артура Миллера, режиссеров от Феллини до Ингмара Бергмана и художников от Тулуз-Лотрека до Пикассо. Вы же используете слово «клоун» как ругательство для сомнительных политиков. Я думаю, мы живем в то время, когда политики, которые хотят быть политкорректными, уже не произносят слов «цыганский шницель». Даже в кондитерских пирожное «голова негра» охотнее называли бы «безе с иммигрантским происхождением», а целые детские книги переписываются, потому что определенные слова больше не считаются приемлемыми.

И тут именно с Вами, известным политиком, который не раз попадал в неловкие ситуации, случается эта неприятность — почтенную художественную профессию клоун низвести до ругательства, синонима чего-то плохого. Подозреваю, что Вы хотели быть остроумным, что, в принципе, политику к лицу. Однако рассмешить и сделать посмешищем — это огромная разница. И не важно, комик ты или политик. Мой друг Йоханнес Рау (федеральный президент Германии в 1999−2004 годах. — Esquire) в подобных случаях цитировал Библию: «Много званных, но мало избранных».

Вас приветствует грустный клоун Зиппо,

также известный как профессор Бернард Пауль

от имени своих товарищей по искусству