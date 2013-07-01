Верю — не верю

Главные антиклерикалы современности — Кристофер Хитченс, Дэниел Деннет, Сэм Харрис и Ричард Докинз — собрались вместе, чтобы раз и навсегда выяснить, за что они так не любят религию.

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Божеские цены

Несколько примеров тому, как правильно использовать результаты научно-технического прогресса для отправления религиозных культов и прочего мракобесия.

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На кого бог пошлет

Воспоминания воспитанниц приютов и интернатов, записанные ирландской правительственной Комиссией по расследованию жестокого обращения с детьми в системе католического образования и общественного призрения в 1960—1990-е годы.

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Велик и могуч

Голландскому художнику Дэниелу Брагину удалось гармонично соединить в одном произведении российскую тягу к спорту и религии.

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Пятиминутный путеводитель по преступлениям переодетых священников

Как заработать, одевшись священником, зачем строить фальшивые храмы, что можно пронести в Библии, кто переквалифицировался из преступников в священники и статистика преступлений переодетых священнослужителей.

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Документ Отчетный доклад Патриарха Кирилла перед Епархиальным собранием духовенства города Москвы. Свойства файла указывают, что он был написан в пиратской версии Microsoft Word. Читать дальше

Просто, божественно

Важным этапом академической карьеры нынешнего ректора Военной академии Армии США Грега Ф. Мартина стала публикация исследования «Иисус как лидер-стратег».

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