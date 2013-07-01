Верю — не верю
Главные антиклерикалы современности — Кристофер Хитченс, Дэниел Деннет, Сэм Харрис и Ричард Докинз — собрались вместе, чтобы раз и навсегда выяснить, за что они так не любят религию.
Божеские цены
Несколько примеров тому, как правильно использовать результаты научно-технического прогресса для отправления религиозных культов и прочего мракобесия.
Вот что крест животворящий делает
По словам наблюдателя Святого престола при ООН архиепископа Сильвано Томази, до 20 000 католических священников сексуально домогались детей.
На кого бог пошлет
Воспоминания воспитанниц приютов и интернатов, записанные ирландской правительственной Комиссией по расследованию жестокого обращения с детьми в системе католического образования и общественного призрения в 1960—1990-е годы.
Велик и могуч
Голландскому художнику Дэниелу Брагину удалось гармонично соединить в одном произведении российскую тягу к спорту и религии.
Пятиминутный путеводитель по преступлениям переодетых священников
Как заработать, одевшись священником, зачем строить фальшивые храмы, что можно пронести в Библии, кто переквалифицировался из преступников в священники и статистика преступлений переодетых священнослужителей.
Документ
Отчетный доклад Патриарха Кирилла перед Епархиальным собранием духовенства города Москвы. Свойства файла указывают, что он был написан в пиратской версии Microsoft Word.
Просто, божественно
Важным этапом академической карьеры нынешнего ректора Военной академии Армии США Грега Ф. Мартина стала публикация исследования «Иисус как лидер-стратег».