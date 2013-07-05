«В те дни я всегда ходила босиком. Мне было 13 или 14 лет. Я была проблемным ребенком, все время прогуливала школу. Мы останавливались у средней школы Tri-North, брали деньги у детей, которые хотели купить сигарет, садились в автобус, доезжали до торгового центра и там воровали. Я забеременела в 15 лет. Я знала, что хочу большего. Я искала парня, который мог бы увезти меня отсюда».

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Пиджен-Хилл, 1990 год

Энджи Райс

Трейлер-парк «Лензи Хейс», Эллетсвилл, 2011 год

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«В 2000 году я поверила в Бога. Я искала пятидесятнические церкви, в которых выступают проповедники. Я некоторое время провела в тюрьме. Сейчас я под домашним арестом. Я начала снова посещать церковь. Я не стриглась 17 лет. Было проще быть проблемным подростком. Сейчас я гораздо счастливее».

«Хорошие были времена. У меня была отличная собака, Виллард, девушка, Тина и машина».

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Пиджен-Хилл, 1990 год

Дэнни Хейс

Магазин 7-Eleven, («Севен-Илевен»), Пиджен Хилл, 2012 год

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«Иногда вы можете встретить меня здесь, около магазина 7-Eleven, («Севен-Илевен»), я навещаю друзей, которые живут в Пиджен-Хилле. Питаюсь я в Еврейском центре. Иногда мне приходится спать в канаве около развлекательного центра Twin Lakes («Твин-Лэйкс»)".

«Когда я узнала, что Ларри приставал к моим дочерям Вики и Триш, я проверила, есть ли у меня патроны. Я доехала со скоростью 100 миль в час из Мартинсвилля, где я работала, до больницы в Блумингтоне, куда поместили Триш. Потом я поехала на заправку, где работал Ларри, но шериф был уже там, и он был арестован. Судья Диксон дал Ларри пять лет, но он вышел на свободу через два с половиной года».

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Пиджен-Хилл, 1989 год

Ларри, Дарлин, Крис и Ларри Джуниор (вверху) • Дарлин, Бак и Зик (внизу)

Спринг-стрит, 2012 год

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«Мы с Баком вместе уже 21 год, мы даже больше не ругаемся. Мы забрали дочь Бака Лейси из тюрьмы, когда она была на четвертом месяце беременности, и приютили ее на то время, пока она не встанет на ноги. Когда Зику было 6 дней, Лейси ушла выпить со своими друзьями и не вернулась. Мы с Баком любим растить Зика и не стали бы ничего менять».

«Моя татуировка была скопирована с обложки одного из альбомов хеви-металл группы Dangerous Toys. Мы не часто ходили в школу. Я просто выживал, не думая о будущем. Я был пустой оболочкой. Мы много переезжали. Я не оставался ни в одной школе надолго, но мы все время возвращались назад, в Хилл».

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Пиджен-Хилл, 1989 год

Джефф Сильвестр

Лоуренс Холлоу, 2012 год

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«Я работаю в компании, которая занимается перевозкой и хранением вещей. Я загружен по максимуму. Мне нужно было закончить школу. Мой дом разваливается на части. Я сейчас живу за городом. Сначала не хотел уезжать из Хилла, но здесь очень спокойно. У меня за домом есть сад. Мы арендовали эту землю с домом с правом выкупа, и примерно через год они станут нашими».

«Когда я был маленьким, мы часто переезжали. Моя мама Ронда была матерью-одиночкой и воспитывала двоих детей. Когда я родился, ей было всего 18 лет. Она страдала психическим расстройством, потому что в детстве принимала противосудорожные препараты. Она в буквальном смысле умерла дважды, и у нее были психические отклонения. Я редко с ней вижусь».

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Пиджен-Хилл, 1988 год

Джастин и Ронда Монро (вверху) • Джастин Монро (внизу)

Пиджен-Хилл, 2011 год

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«Я владелец компании, которая занимается сносом зданий. Иногда мы ухаживаем за деревьями, иногда получаем субподряды. Я был неуравновешенным в последние два года, с тех пор как скончалась моя невеста Крис. Эта фотография была сделана вскоре после ее смерти. Я одиночка, как волк, вытатуированный на моей груди. А еще я патриот, защищаю себя и свою семью».

«Ненавижу эту фотографию, потому что это не я. Я знал, что буду транссексуалом с тех пор, как мне исполнилось шесть лет. Меня изнасиловали, когда мне было 15, и я был одет, как девочка. Вот почему я ненавижу мужчин».

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Пиджен-Хилл, 1990 год

«Джуниор» Тейлор (вверху) • Шеннон Тейлор (внизу)

Пиджен-Хилл, 2012 год

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«Я такая, какой должна была быть. Я успешна. У меня ничего не было, а теперь у меня есть дом и важные для меня люди, которые любят меня. Открыто заявив о своих сексуальных предпочтениях, получив возможность стать женщиной, я избавилась от суицидальных наклонностей. Я начала проходить гормональную терапию. 10 февраля 2010 года я через суд получила право сменить имя и пол. Я перестала быть «Джуниором» и стала Шеннон».

«В то время меня исключили из школы за драку и курение в туалете. Я хотел участвовать в гонках World of Outlaws, — у моего дяди был гоночный автомобиль, и я иногда его обслуживал. Но когда дядя погиб, я перестал хотеть стать гонщиком».

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Пиджен-Хилл, 1991 год

Тимоти Баббс

Тюрьма Wabash Valley, 2012 год

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«Я отбываю срок в два с половиной года в тюрьме Wabash Valley («Вабаш-Вэлли») за неуплату алиментов. Это мой третий срок за одно и то же преступление. Меня, возможно, выпустят на работу в апреле».

«Мне было всего 4 года, когда я впервые увидела поножовщину — ей закончилась неудачная наркосделка. Я знала, что должна быть сильной, чтобы выжить в Пиджен Хилл. Моя мама была медсестрой, но стала принимать наркотики и сбежала, когда мне было 9. Были все шансы на то, что я рожу к 15 годам, как многие мои подруги. Но я не хотела этого, я хотела уехать из Пиджен-Хилл».

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Пиджен-Хилл, 1990 год

Уэнди Пембертон

Эллетсвилл, 2012 год

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«Мы с моим мужем Люком живем за городом, и иногда к нам приезжает моя дочь. У нее было намного более спокойное детство, чем у меня. Я работаю инженером по контролю за качеством воды на водокачке в городе Терре-Хот — это в 54,4 мили от нашего дома. По выходным я занимаюсь дрэг-рейсингом на машине, которую собрал для меня Люк».