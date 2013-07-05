Материал основан на результатах всероссийских опросов, проведенных фондом «Общественное мнение» с 2011 по 2013 годы.

Как вы понимаете слово «омбудсмен»? Кто это? Чем он занимается? — 90%В чем проявлялось в последние годы влияние Б. Березовского на положение дел в России? — 87%Назовите, пожалуйста, газеты, журналы, радио- или телепередачи, журналистским расследованиям которых вы не доверяете. — 81%Вы знаете или не знаете, кто из наших соотечественников когда-либо получал Нобелевскую премию за свои научные достижения? Если знаете, пожалуйста, назовите их имена. — 78%Как вы думаете, для чего проводится молодежный форум «Селигер»? Каковы его основные задачи? — 78%Для чего, по вашему мнению, предлагается вернуть смешанную систему выборов? Какую цель преследует руководство страны? — 76%Какие законы, принятые нынешней Государственной думой, вам запомнились? — 76%О каких компаниях или известных людях, которые занимаются благотворительной деятельностью в России, вы что-либо знаете или слышали? — 75%Скажите, пожалуйста, с каким событием в истории нашей страны связан день 4 ноября? — 72%Какие положительные последствия будет иметь вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО)? — 68%Что вам нравится в работе нынешней Государственной думы? — 68%Какие наркотики распространены в России? — 68%Чем, на ваш взгляд, католичество отличается от православия? — 67%Что вам вспоминается, приходит в голову, когда вы слышите имя Геннадий Онищенко? — 67%Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы привлечь больше посетителей в библиотеки? — 62%Какие вы видите отрицательные стороны прогрессивного налогообложения? — 61%Как вы думаете, что будут делать, чем будут заниматься добровольные православные дружины? — 58%Как вы думаете, Координационный совет российской оппозиции станет или не станет влиятельной политической силой? — 57%Кандидатами на пост президента США являются Барак Обама и Митт Ромни. Скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов проголосовали бы лично вы: за Б. Обаму или М. Ромни? — 56%Как вам кажется, чем собирается заниматься Всероссийское родительское сопротивление? Для чего создана эта организация? — 56%Как вы считаете, какие научные исследования государство должно поддерживать в первую очередь: фундаментальные, теоретические или прикладные, практические? — 56%Как вы понимаете слово «хоспис», что оно означает? — 55%Как вы полагаете, в чем главное значение событий августа 1991 года? — 55%Какие именно успехи, по вашему мнению, были в работе правительства РФ за последний год? — 53%Все мировые СМИ освещали дело Pussy Riot. Почему, на ваш взгляд, это дело вызвало за рубежом такой интерес? — 53%Как вы считаете, чем, помимо отсутствия рекламы, Общественное телевидение России должно отличаться от других существующих телеканалов? — 53%В чем, по вашему мнению, состоит главное, самое существенное достижение, успех Д. Медведева за время его работы на посту президента России? — 50%Какие отрицательные стороны вы видите в работе членов одной семьи в одной организации (на одном предприятии)? — 50%Как вы думаете, какие отрицательные последствия имело бы введение обязательной школьной формы там, где вы живете? — 50%

Кроме того, многие россияне не сумели ответить на вопросы о том, почему были повышены тарифы на услуги ЖКХ (49%), с чем ассоциируется словосочетание «современное искусство» (48%), как следует оценивать уровень профессионализма российских журналистов (47%), в чем состоит главное достижение В. Путина с 2000 года (44%), как относиться к предоставлению Депардье российского гражданства (43%), что приходит в голову при словах «Северная Корея» (42%), что такое Универсиада (39%), усиливается ли в последнее время борьба с коррупцией (39%), означает ли конец света гибель всего человечества (31%), произошел ли человек от обезьяны или был создан богом (30%) и какие черты характера присущи русским больше, чем представителям других национальностей (30%).