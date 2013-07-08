Линию мышей, у которых никогда ничего не чешется, вывели ученые из Центра зубных и черепнолицевых исследований Национальных институтов здоровья (США), лишив грызунов мозгового натрийуретического пептида b. При введение пептида, мыши снова начинали настойчиво чесаться
Воспользовавшись геофизическими данными, собранными за 20 лет, исследователи Британской антарктической службы реконструировали внешний вид Антарктиды, очищенной от ледяного покрова. Фото: NASA
ТАКЖЕ выяснилось, что люди умеют обманывать детекторы лжи, намеренно подавляя воспоминания о своих проступках
КРОМЕ ТОГО, стало известно, что за отсутствие пениса у большинства видов птиц ответственен белок Bmp4
НАКОНЕЦ, обнаружилось, что в моменты душевных переживаний атеисты начинают сильнее верить в науку