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Линию мышей, у которых никогда ничего не чешется, вывели ученые из Центра зубных и черепнолицевых исследований Национальных институтов здоровья (США), лишив грызунов мозгового натрийуретического пептида b. При введение пептида, мыши снова начинали настойчиво чесаться 1 .

Воспользовавшись геофизическими данными, собранными за 20 лет, исследователи Британской антарктической службы реконструировали внешний вид Антарктиды, очищенной от ледяного покрова. Фото: NASA

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ТАКЖЕ выяснилось, что люди умеют обманывать детекторы лжи, намеренно подавляя воспоминания о своих проступках 2 , самки кальмара Sepiadarium austrinum едят сперму 3 , а ученые из Университета Миннесоты научились управлять полетом беспилотного летательного аппарата с помощью электроэнцефалографа 4 . Дрозофилы умеют определять калорийность еды, не пользуясь вкусом 5 , а люди, находящиеся в депрессии, напротив, теряют способность отличать жирную пищу от диетической 6 . В миллиарде световых лет от Земли существует, возможно, участок космоса диаметром 280 мегапарсеков, полностью лишенный материи и антиматерии 7 . Даже если бы пингвины не разучились когда-то летать, они, скорее всего, делали бы это очень неэффективно 8 . Химики из Беркли сфотографировали молекулу 9 , черепахи начали приобретать свой панцирь еще в средней Перми, 270 млн лет назад 10 , а некоторые неандертальцы страдали фибродисплазией 11 . Младенцы приобретают способность складывать слоги в слова постепенно, путем множества повторений 12 . В Стэнфорде восстановили утерянную арию из оперы «Медея» Луиджи Керубини, просветив рентгеном замазанные чем-то ноты 13 . Марсоход Opportunity нашел на Марсе свидетельства существования в прошлом питьевой воды 14 , астронавты, которые захотят проверить эту гипотезу на месте, подвергнутся значительному радиационному облучению 15 , а каждая третья американская семья, образовавшаяся после 2005 года, началась со знакомства в интернете 16 .

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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что за отсутствие пениса у большинства видов птиц ответственен белок Bmp4 17 , а рыбки гуппи как раз увеличивали длину пениса в своей эволюционной истории, вызывая соответствующие изменения и у самок 18 . Если верить исследованию, опубликованному в Британском журнале спортивной медицины, самая часто встречающаяся причина нокаута в смешанных единоборствах — удар кулаком в голову 19 . Самки маленьких древолазов обращают внимание на один только признак потенциальных половых партнеров: насколько далеко до них добираться 20 . Французское виноделие существовало уже в 5 веке до нашей эры 21 , слизистые оболочки специально культивируют вирусы, чтобы бороться с бактериальными инфекциями 22 , а искусственное подавление активности митохондрий может увеличивать продолжительность жизни 23 . Один из видов бабочек-огневок способен слышать ультразвук высотой 300 Кгц 24 . Заразив два вида комаров бактерией Вольбахией, ученые лишили их возможности быть переносчиками малярийного плазмодия 25 и лихорадки Денге 26 . Злоупотребление Facebook может быть губительно для отношений, которые длятся меньше трех лет 27 , с увеличением населения города вдвое производительность труда вырастает на 130% 28 , а привычки помогают завершать дела людям с неразвитой силой воли 29 .

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