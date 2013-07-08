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Линию мышей, у которых никогда ничего не чешется, вывели ученые из Центра зубных и черепнолицевых исследований Национальных институтов здоровья (США), лишив грызунов мозгового натрийуретического пептида b. При введение пептида, мыши снова начинали настойчиво чесаться1.

Воспользовавшись геофизическими данными, собранными за 20 лет, исследователи Британской антарктической службы реконструировали внешний вид Антарктиды, очищенной от ледяного покрова. Фото: NASA

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Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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ТАКЖЕ выяснилось, что люди умеют обманывать детекторы лжи, намеренно подавляя воспоминания о своих проступках2, самки кальмара Sepiadarium austrinum едят сперму3, а ученые из Университета Миннесоты научились управлять полетом беспилотного летательного аппарата с помощью электроэнцефалографа4. Дрозофилы умеют определять калорийность еды, не пользуясь вкусом5, а люди, находящиеся в депрессии, напротив, теряют способность отличать жирную пищу от диетической6. В миллиарде световых лет от Земли существует, возможно, участок космоса диаметром 280 мегапарсеков, полностью лишенный материи и антиматерии7. Даже если бы пингвины не разучились когда-то летать, они, скорее всего, делали бы это очень неэффективно8. Химики из Беркли сфотографировали молекулу9, черепахи начали приобретать свой панцирь еще в средней Перми, 270 млн лет назад10, а некоторые неандертальцы страдали фибродисплазией11. Младенцы приобретают способность складывать слоги в слова постепенно, путем множества повторений12. В Стэнфорде восстановили утерянную арию из оперы «Медея» Луиджи Керубини, просветив рентгеном замазанные чем-то ноты13. Марсоход Opportunity нашел на Марсе свидетельства существования в прошлом питьевой воды14, астронавты, которые захотят проверить эту гипотезу на месте, подвергнутся значительному радиационному облучению15, а каждая третья американская семья, образовавшаяся после 2005 года, началась со знакомства в интернете16.

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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что за отсутствие пениса у большинства видов птиц ответственен белок Bmp417, а рыбки гуппи как раз увеличивали длину пениса в своей эволюционной истории, вызывая соответствующие изменения и у самок18. Если верить исследованию, опубликованному в Британском журнале спортивной медицины, самая часто встречающаяся причина нокаута в смешанных единоборствах — удар кулаком в голову19. Самки маленьких древолазов обращают внимание на один только признак потенциальных половых партнеров: насколько далеко до них добираться20. Французское виноделие существовало уже в 5 веке до нашей эры21, слизистые оболочки специально культивируют вирусы, чтобы бороться с бактериальными инфекциями22, а искусственное подавление активности митохондрий может увеличивать продолжительность жизни23. Один из видов бабочек-огневок способен слышать ультразвук высотой 300 Кгц24. Заразив два вида комаров бактерией Вольбахией, ученые лишили их возможности быть переносчиками малярийного плазмодия25 и лихорадки Денге26. Злоупотребление Facebook может быть губительно для отношений, которые длятся меньше трех лет27, с увеличением населения города вдвое производительность труда вырастает на 130%28, а привычки помогают завершать дела людям с неразвитой силой воли29.

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НАКОНЕЦ, обнаружилось, что в моменты душевных переживаний атеисты начинают сильнее верить в науку30, наркотик псилоцибин подавляет рефлекторные страхи у мышей31, а ухо, напечатанное принстонскими исследователями при помощи 3D-принтера, слышит лучше человеческого32. В Вашингтонском государственном университете построили банк спермы для пчел33. Птицы олуши не охраняют своих охотничьих угодий, но соседи этим не пользуются34. Люди теряют моральные ориентиры, измеренные уважением к мышиной жизни, когда их ставят в условия рыночной игры35. Страдающие ожирением пациенты больше доверяют толстым врачам36, а четырехлетние дети способны испытывать злорадство37.