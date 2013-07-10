Попытался собрать деньги на страховку от заболевания клещевым энцефалитом.

Депутат

Священник

Весной 2007 года, в канун праздника Пасхи, многие жители Екатеринбурга обнаружили в почтовых ящиках письмо с факсимиле архиепископа Екатеринбургского Викентия. Кроме поздравления в послании содержался призыв сделать посильный вклад в дело возведения храма на территории наркодиспансера. В письме говорилось: «Если ваше пожертвование составит более 500 рублей, все члены вашей семьи будут застрахованы от заболевания клещевым энцефалитом или лайм-боррелиозом в случае укуса клеща на 10 тысяч рублей. Сделать жертву вы можете в любом отделении Сбербанка. Для этого впишите сумму в прилагаемую к письму квитанцию. С обратной стороны разборчиво напишите имена своих близких (отдельно о здравии, отдельно об упокоении) для поминовения».