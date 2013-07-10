Приобрел квартиру в Париже и два дома в Республике Конго.
Выселил школу с углубленным изучением французского языка и на освободившийся территории открыл салон интимных услуг.
Управляя родстером BMW Z4, повредил в ДТП два автомобиля, отказался от медосвидетельствования и был оправдан в суде.
Укусил сотрудника ГИБДД за палец.
Не возвращал около 20 млн рублей, потраченных на ювелирные украшения, которые в дальнейшем реализовывались с наценкой от 15 до 50%.
Расстрелял не уступивший ему дорогу автомобиль из травматического пистолета и ранил водителя.
Публично усомнился в необходимости льгот для малолетних узников фашистских концлагерей.
Инициировал награждение генерального директора ОАО «Донской табак» орденом Серафима Саровского.
Сфотографировался на пляже без одежды и выложил фотографии в общий доступ.
Попытался собрать деньги на страховку от заболевания клещевым энцефалитом.
Сбил пешехода и скрылся с трупом погибшего в салоне.
Похитил 72 000 тонн зерна.
Безнаказанно избил двух пенсионерок.
Потребовал снести деревянные скульптуры, созданные по мотивам сказок Пушкина.
Управляя автомобилем Mercedes, насмерть сбил ребенка.
Аналогичный случай произошел в ноябре 2012 года в Калининграде, когда депутат районного совета Александр Васильев, управляя автомобилем Mersedes S 220, наехал на переходившего дорогу ребенка. В результате ДТП подросток скончался на месте.