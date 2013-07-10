1

Приобрел квартиру в Париже и два дома в Республике Конго.


Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Председатель думского Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член фракции «Единая Россия» Михаил Слипенчук является владельцем квартиры площадью 95,5 кв. м в Париже, а также двух домов площадью в 600 и 500 кв. м. в Республике Конго, которые расположены на земельных участках размером в 1200 кв.м. и 1349 кв.м. Источник
2

Выселил школу с углубленным изучением французского языка и на освободившийся территории открыл салон интимных услуг.



До 2010 года на территории Сретенского монастыря располагалась школа 1216 с углубленным изучением французского. Начиная с 2004 года, РПЦ добивалась выселения учебного заведения под тем предлогом, что здание школы находилось на месте погоста, где были похоронены воины, павшие во время Отечественной войны 1812 года. По мнению прихожан, изучение французского языка на костях павших являлось «глумлением над памятью предков и растлением детских душ». В 2010 году здание школы было передано монастырю. В октябре 2012 года на территории Сретенского монастыря был обнаружен бордель. Источник
3

Управляя родстером BMW Z4, повредил в ДТП два автомобиля, отказался от медосвидетельствования и был оправдан в суде.



В ночь с 31 июля на 1 августа 2012 года, находясь за рулем синего родстера BMW Z4 с дипломатическими номерами посольства Мальты, настоятель храма Ильи Пророка игумен Тимофей ударил ехавший впереди Volkswagen Touareg, вылетел на встречную полосу и, проехав через несколько рядов, врезался в Toyota Corolla. 7 сентября 2012 года Замоскворецким судом Москвы было вынесено постановление о прекращении административного производства по делу о ДТП за отсутствием состава административного правонарушения. Источник
4

Укусил сотрудника ГИБДД за палец.



29 марта 2013 года депутат Собрания депутатов муниципального района города Нерехта и Нерехтского района Костромской области был остановлен инспектором ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде. В ходе общения с представителями Госавтоинспекции депутат оскорбил их, а затем укусил одного из полицейских за палец. Источник
5

Не возвращал около 20 млн рублей, потраченных на ювелирные украшения, которые в дальнейшем реализовывались с наценкой от 15 до 50%.



В апреле 2010 года группа предпринимателей Екатеринбурга обнародовала открытое письмо в патриархию с просьбой повлиять на епархиальное начальство, которое годами не платит за поставленные товары. Под обращением подписались 12 компаний, в основном ювелирных, и 19 физических лиц, одолживших епархии крупные суммы. Источник
6

Расстрелял не уступивший ему дорогу автомобиль из травматического пистолета и ранил водителя.



22 декабря 2012 года на Володарском мосту в Санкт-Петербурге, депутат муниципального образования «Город Пушкин» от партии «Единая Россия» Виктор Матвеев обстрелял не пропустивший его Volkswagen Tiguan из травматического пистолета и попал в управлявшего им Геннадия Арсеньева. Источник
7

Публично усомнился в необходимости льгот для малолетних узников фашистских концлагерей.



В октябре 2012 года в Смоленске городские власти ввели бесплатный проезд для ветеранов войны и приравненных к ним категорий граждан, но при этом забыли распространить его на малолетних узников фашистских концлагерей. Во время заседания профильной комиссии горсовета его депутат Андрей Ершов заявил: «Чем мы обязаны малолетним узникам концлагерей? Тем, что их не добили?!» Источник
8

Инициировал награждение генерального директора ОАО «Донской табак» орденом Серафима Саровского.



24 июля 2011 года генеральный директор ОАО «Донской табак» Иван Саввиди был награжден орденом святого преподобного Серафима Саровского III степени в знак особой признательности за заслуги перед Русской православной церковью. Орден вручил лично святейший патриарх Кирилл. Источник
9

Сфотографировался на пляже без одежды и выложил фотографии в общий доступ.



Депутат парламента Приморья от фракции КПРФ Артем Самсонов выложил в общий доступ в своем «Живом журнале» фотографии с пляжа Freedom Beach в Таиланде. «Мы приехали на пляж на мокиках в 17 часов и оказались совершенно одни, поэтому купаться решили обнаженными», — прокомментировал фотографию Самсонов. Источник
10

Попытался собрать деньги на страховку от заболевания клещевым энцефалитом.



Весной 2007 года, в канун праздника Пасхи, многие жители Екатеринбурга обнаружили в почтовых ящиках письмо с факсимиле архиепископа Екатеринбургского Викентия. Кроме поздравления в послании содержался призыв сделать посильный вклад в дело возведения храма на территории наркодиспансера. В письме говорилось: «Если ваше пожертвование составит более 500 рублей, все члены вашей семьи будут застрахованы от заболевания клещевым энцефалитом или лайм-боррелиозом в случае укуса клеща на 10 тысяч рублей. Сделать жертву вы можете в любом отделении Сбербанка. Для этого впишите сумму в прилагаемую к письму квитанцию. С обратной стороны разборчиво напишите имена своих близких (отдельно о здравии, отдельно об упокоении) для поминовения». Источник
11

Сбил пешехода и скрылся с трупом погибшего в салоне.



В июне 2013 года в Астраханской области районный депутат Елисей Брянцев на большой скорости сбил человека и скрылся с места происшествия с частями тела погибшего в салоне. Полицейские, обнаружившие на месте аварии только руку и ногу пешехода, задержали народного избранника в 80 километрах от места ДТП. Источник
12

Похитил 72 000 тонн зерна.



Объединенная зерновая компания (ОЗК) подозревает вице-спикера Оренбургской думы и члена регионального политсовета «Единой России» Александра Сало в хищении доверенного ему на хранение госзерна. На принадлежащем ему Сакмарском элеваторе за последний год исчезло почти три четверти объема зерновых из госфонда. Источник
13

Безнаказанно избил двух пенсионерок.



2 сентября 2012 года протодиакон в церкви святых апостолов Петра и Павла при больнице им. Петра Великого Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. Мечникова и солист хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии Сергей Фрунза вступил в конфликт с двумя пожилыми женщинами, в ходе которого рассек губу одной из них и ударил по лицу другую. Обеим женщинам диагностировали сотрясение мозга. Судья судебного участка №13 Всеволожского района Ленинградской области Оксана Черномордова решила, что уголовное преследование Фрунзы невозможно, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса. Источник
14

Потребовал снести деревянные скульптуры, созданные по мотивам сказок Пушкина.



В 2005 году, после передачи Рождество-Богородицкой церкви парка-музея им. Толстого в Брянске, епископ Феофилакт (сейчас — епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси) заявил, что «православные святыни должны окружать те изображения и ваяния, которые соответствуют православному мировоззрению», и потребовал сноса деревянных скульптур и фонтана-скульптуры «Чертова мельница» по мотивам сказок Пушкина. Источник
15

Управляя автомобилем Mercedes, насмерть сбил ребенка.



8 сентября 2012 года 11-летний одесский школьник Денис Воробьев был насмерть сбит автомобилем «мерседес», когда переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. За рулем «мерседеса» был священник Одесской епархии православной церкви Московского патриархата отец Дмитрий (в миру — Дмитрий Боровик). Источник
Аналогичный случай произошел в ноябре 2012 года в Калининграде, когда депутат районного совета Александр Васильев, управляя автомобилем Mersedes S 220, наехал на переходившего дорогу ребенка. В результате ДТП подросток скончался на месте. Источник