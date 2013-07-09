Тело, вынутое из ящика в морге больницы «Гора Синай» и готовое к транспортировке в похоронное бюро. Эта процедура называется «перемещение».

На стеклянном столе — рекламная табличка с портретом директора похоронного дома Исайи Оуэнса и слоганами «Где красота смягчает боль утраты» и «Похоронные услуги на уровне ХХI века».

Два тела в подвале, где происходит бальзамирование. Одно из тел находится в упаковке, в которой его доставили. Тела часто везут издалека, чтобы похороны прошли там, где хотел усопший.

Исайя Оуэнс с помощником готовят белый костюм для тела Ка Шон Ламберта, скончавшегося от болезни в возрасте 17 лет.

Исайя Оуэнс и его сотрудник заканчивают работу с телом Андре Моник Тейлор Орридж, прежде чем оно будет выставлено для прощания в часовне похоронного дома.

Тело господина Паркса, двоюродного брата главы похоронного дома, в гробу, с рукой в кармане. Исайя Оуэнс по возможности старается придавать телам усопших ту позу, которую они любили при жизни.

Стенд у входа в похоронный дом Исайи Оуэнса с именами покойных, чьи тела уже подготовлены к похоронам, и тех, над кем еще предстоит работать.