Первые по авиакатастрофам
В 2011 году Россия вышла на первое место в мире по количеству погибших в авиакатастрофах за год: 119 человек в 8 разбившихся самолетах. По словам члена правления Всемирного фонда безопасности полетов (FSF), президента Консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерия Шелковникова, первое место Россия сохранила и в 2012 году, когда крушение потерпели 4 пассажирских самолета.
Первые по времени в интернете
По результатам исследования, проведенного компанией comScore в 40 странах мира, российские интернет-пользователи, в среднем, проводят 6,6 часов в день и просматривают около 1300 страниц. Средний показатель в Бразилии, которая находится на втором месте, составляет 6,3 часа, в Канаде (3 место) — 5,6 часов.
Первые по взяткам за рубежом
2 ноября 2011 года международная антикоррупционная организации Transparency International опубликовала доклад, содержащий индекс взяточничества экспортных компаний за рубежом (Bribe Payers Index). Эксперты, рассмотревшие деятельность компаний 28 стран, признали Россию лидером в этой области.
Первые по затратам на Олимпиаду
Олимпийские игры в Сочи 2014 станут самыми дорогими в истории и обойдутся России в $51 млрд. На проведение игр в Пекине в 2008 году было потрачено $45 млрд, на проведение Олимпиады в Лондоне в 2012 году — всего $30 млрд.
Первые по неравенству распределения богатства
По данным Global Wealth Report на октябрь 2012 года, на долю 1% россиян приходится 71% всех личных активов в России. В следующих за Россией крупных странах — Индии и Индонезии — 1% населения владеет 49% и 46% активов. Средний показатель в мире равен 46%, в Африке — 44%, в США — 37%, в Китае и Европе — 32%, в Японии — 17%. Россия лидирует в мире и по доле самых состоятельных 5% населения (это 82,5% всех личных активов в стране), и самых состоятельных 10% населения (87,6%).
Первые по ловле на мормышку
В этом году в США состоялся Чемпионат мира по рыбной ловле на мормышку. В соревновании участвовали команды одиннадцати государств. Команда Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачете.
Первые по менеджерам
По данным рекрутинговой компании Antal Russia, которая совместно с группой Antal International опросила 7 397 компаний из 34 стран мира, Россия стала лидером по набору менеджеров среднего и высшего звена. Количество российских компаний, набирающих менеджеров среднего и высшего звена, с начала года выросло на 20% и составило 62% от общего числа опрошенных работодателей. Таким образом, Россия обогнала Чехию (60%), Болгарию (54%), Францию (54%) и Польшу (53%). Количество компаний, расстающихся с менеджерами, в России с начала года сократилось с 58% до 41%.
Первые по ядерным боеголовкам
По состоянию на май 2013 года в России находится 8500 ядерных боеголовок, в США — 7 700, в Китае — 250.
Первые по загрязненным местам
Американский фонд Blacksmith Institute опубликовал список наиболее загрязненных мест на планете. В России находятся 3 из первых 10 очагов загрязнения, это Дзержинск (Нижегородская область), Норильск и поселок Рудная Пристань в Приморье. Всего в России находятся 8 из 35 самых загрязненных мест мира. Второе место в этом списке принадлежит Индии (6 городов), третье место поделили Китай и США (по два города).
Первые по кибератакам
В мае 2013 года специалисты компании Deutsche Telekom зафиксировали 2 400 000 виртуальных атак, исходящих из России. На втором месте по итогам месяца оказался Тайвань, с территории которого было осуществлено 900 000 вредоносных атак на сети и отдельные компьютеры по всему миру.
Первые по потреблению водки
При общемировом потреблении водки почти в 2 000 000 000 литров, средний россиянин выпивает 13,9 литра этого напитка в год, обеспечивая своей стране безоговорочное первое место в мире. Такие данные приводит The Economist со ссылкой на International Wine & Spirit Research.
Первые по скупке золота
По данным МВФ, Центральный банк РФ за последние десять лет приобрел 570 тонн золота и опережает по данному показателю Китай. Впрочем, по объемам золотых резервов Россия все еще остается на восьмом месте в мире (958 тонн). Первую позицию по объемам хранящегося золота занимают США, вторую — Германия.
Первые по убийствам среди молодежи
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежедневно в Европе в результате насилия погибают примерно 40 молодых людей в возрасте от 10 до 29 лет (то есть более 15 тыс. человек в год). Самый высокий уровень такой смертности зафиксирован в России: 15,85 на 100 тыс. человек. На втором месте в этом списке Албания: 11,2 на 100 тысяч человек. На третьем Казахстан: 10,66 на 100 тыс. жителей.
Первые по курильщикам
По данным исследования «Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака» (GATS), Россия занимает первое место в мире по уровню распространенности потребления табака. Всего курят 43,9 млн россиян, что составляет 39,1% от общего количества населения. Среднестатистический россиян выкуривает 17 сигарет в день, 18 приходится на мужчин, 13 приходится на женщин. Ежегодно около 400 тыс. россиян умирают от болезней, которые вызваны курением.
Первые по потере леса
В соответствии с анализом ресурсов бореальных лесов и лесов умеренной зоны, который проводился ООН, Россия имеет наибольший темп потери леса — 1 100 000 га каждый год.
Первые по числу выходных
В 2013 году Россия оказалась на первом месте по числу нерабочих дней. К таким выводам пришли аналитики портала Hotels.com, сравнив число дней официального отпуска и выходных, связанных с государственными праздниками, в 40 крупнейших странах мира. В этом году, помимо еженедельных выходных, россияне будут отдыхать 40 дней, которые складываются из 28 дней официального рабочего отпуска и 12 выходных, связанных с государственными праздниками.
Первые по загруженности дорог
По результатам исследования производителя GPS-навигаторов компании TomTom, первое место по количество заторов на автомобильных дорогах занимает Москва. По оценкам специалистов компании, движение в Москве в нерабочие часы, когда дороги наименее загружены, стало на 66% медленнее, чем в 2011 году. В утренние часы пик дороги стали на 106% медленнее прошлогоднего минимума. В вечерние часы пик машины в российской столице двигались на 138% медленнее. На втором месте по загруженности после Москвы располагается Стамбул, а в десятку лидеров по росту загруженности вошли Варшава, Марсель, Палермо, а также Лос-Анджелес, Сидней, Штутгарт, Париж и Рим.
Первые по запасам сланцевой нефти
Как свидетельствует доклад Информационного управления министерства энергетики США, технически извлекаемые запасы сланцевой нефти в РФ составляют 75 млрд баррелей. Согласно этим сведениям, на втором месте со значительным отставанием идут США, где запасы составляют 58 млрд баррелей, а замыкает тройку Китай (32 млрд баррелей). В десятку лидеров по этому показателю также вошли Аргентина, Ливия, Венесуэла, Мексика, Пакистан, Канада и Индонезия.
Первые по количеству людей с высшим образованием
Международная организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад «Взгляд на образование 2012». В рейтинге стран, приведенном в докладе, Россия заняла первое место по количеству людей с высшим образованием (54%) в возрасте от 25 до 64 лет. Второе и третье места достались Канаде (51%) и Израилю (46%), а США остались на
Первые по потреблению растворимого кофе
По данным исследования «Рынок кофе РФ», подготовленного МА «Навигатор», объем продаж кофе в России с 2006 по 2011 год увеличился почти вдвое (с 65 тыс. тонн до 115 тыс. тонн). Россия занимает первое место в мировом рейтинге по потреблению растворимого кофе, опережая лидировавшую ранее Японию. В общем объеме потребления кофе Россия занимает шестое место в мире.
Первые по экспорту танков
Согласно расчетам Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Россия с большим отрывом от конкурентов занимает первое место в рейтинге экспортеров новых основных боевых танков (ОБТ). В предыдущий
Первые по потреблению героина
По состоянию на март 2012 года Россия занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина, на ее долю приходится 21% всего производимого в мире наркотика и 5% всех опиатов.
Первые по смертности от алкоголизма
По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь является причиной почти 4% всех смертей в мире. Самый высокий уровень фиксируется в России, где каждая пятая смерть связана с употреблением спиртного.
Первые по абортам
По состоянию на 2012 год, Россия удерживает лидерство по количеству абортов. На 1000 рожденных детей приходится 1022 аборта. В Румынии, второй после России страны в этом списке, на 1000 рождений приходится 684 аборта.
Впервые материал «Гордость и предубеждение» был опубликован в журнале Esquire в 2005 году. С тех пор Россия утратила лидерство в таких областях, как импорт кенгурятины (в 2009 году Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мяса сумчатых), количество коммерческих запусков в космос (уступив Китаю), количество полицейских на душу населения (рейтинг возглавил Бахрейн), количество осужденных (первые места занимают США и Китай) и экспорт подсолнечного масла (пропустив вперед Украину и Аргентину).