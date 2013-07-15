Первые по авиакатастрофам

В 2011 году Россия вышла на первое место в мире по количеству погибших в авиакатастрофах за год: 119 человек в 8 разбившихся самолетах. По словам члена правления Всемирного фонда безопасности полетов (FSF), президента Консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерия Шелковникова, первое место Россия сохранила и в 2012 году, когда крушение потерпели 4 пассажирских самолета.

Первые по времени в интернете

По результатам исследования, проведенного компанией comScore в 40 странах мира, российские интернет-пользователи, в среднем, проводят 6,6 часов в день и просматривают около 1300 страниц. Средний показатель в Бразилии, которая находится на втором месте, составляет 6,3 часа, в Канаде (3 место) — 5,6 часов.

Первые по взяткам за рубежом

2 ноября 2011 года международная антикоррупционная организации Transparency International опубликовала доклад, содержащий индекс взяточничества экспортных компаний за рубежом (Bribe Payers Index). Эксперты, рассмотревшие деятельность компаний 28 стран, признали Россию лидером в этой области.

Первые по затратам на Олимпиаду

Олимпийские игры в Сочи 2014 станут самыми дорогими в истории и обойдутся России в $51 млрд. На проведение игр в Пекине в 2008 году было потрачено $45 млрд, на проведение Олимпиады в Лондоне в 2012 году — всего $30 млрд.

Первые по неравенству распределения богатства

По данным Global Wealth Report на октябрь 2012 года, на долю 1% россиян приходится 71% всех личных активов в России. В следующих за Россией крупных странах — Индии и Индонезии — 1% населения владеет 49% и 46% активов. Средний показатель в мире равен 46%, в Африке — 44%, в США — 37%, в Китае и Европе — 32%, в Японии — 17%. Россия лидирует в мире и по доле самых состоятельных 5% населения (это 82,5% всех личных активов в стране), и самых состоятельных 10% населения (87,6%).

Первые по ловле на мормышку

В этом году в США состоялся Чемпионат мира по рыбной ловле на мормышку. В соревновании участвовали команды одиннадцати государств. Команда Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачете.

Первые по менеджерам

По данным рекрутинговой компании Antal Russia, которая совместно с группой Antal International опросила 7 397 компаний из 34 стран мира, Россия стала лидером по набору менеджеров среднего и высшего звена. Количество российских компаний, набирающих менеджеров среднего и высшего звена, с начала года выросло на 20% и составило 62% от общего числа опрошенных работодателей. Таким образом, Россия обогнала Чехию (60%), Болгарию (54%), Францию (54%) и Польшу (53%). Количество компаний, расстающихся с менеджерами, в России с начала года сократилось с 58% до 41%.

Первые по ядерным боеголовкам

По состоянию на май 2013 года в России находится 8500 ядерных боеголовок, в США — 7 700, в Китае — 250.

Первые по загрязненным местам

Американский фонд Blacksmith Institute опубликовал список наиболее загрязненных мест на планете. В России находятся 3 из первых 10 очагов загрязнения, это Дзержинск (Нижегородская область), Норильск и поселок Рудная Пристань в Приморье. Всего в России находятся 8 из 35 самых загрязненных мест мира. Второе место в этом списке принадлежит Индии (6 городов), третье место поделили Китай и США (по два города).

Первые по кибератакам

В мае 2013 года специалисты компании Deutsche Telekom зафиксировали 2 400 000 виртуальных атак, исходящих из России. На втором месте по итогам месяца оказался Тайвань, с территории которого было осуществлено 900 000 вредоносных атак на сети и отдельные компьютеры по всему миру.

Первые по потреблению водки

При общемировом потреблении водки почти в 2 000 000 000 литров, средний россиянин выпивает 13,9 литра этого напитка в год, обеспечивая своей стране безоговорочное первое место в мире. Такие данные приводит The Economist со ссылкой на International Wine & Spirit Research.

Первые по скупке золота

По данным МВФ, Центральный банк РФ за последние десять лет приобрел 570 тонн золота и опережает по данному показателю Китай. Впрочем, по объемам золотых резервов Россия все еще остается на восьмом месте в мире (958 тонн). Первую позицию по объемам хранящегося золота занимают США, вторую — Германия.

Первые по убийствам среди молодежи

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежедневно в Европе в результате насилия погибают примерно 40 молодых людей в возрасте от 10 до 29 лет (то есть более 15 тыс. человек в год). Самый высокий уровень такой смертности зафиксирован в России: 15,85 на 100 тыс. человек. На втором месте в этом списке Албания: 11,2 на 100 тысяч человек. На третьем Казахстан: 10,66 на 100 тыс. жителей.

Первые по курильщикам

По данным исследования «Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака» (GATS), Россия занимает первое место в мире по уровню распространенности потребления табака. Всего курят 43,9 млн россиян, что составляет 39,1% от общего количества населения. Среднестатистический россиян выкуривает 17 сигарет в день, 18 приходится на мужчин, 13 приходится на женщин. Ежегодно около 400 тыс. россиян умирают от болезней, которые вызваны курением.

Первые по потере леса

В соответствии с анализом ресурсов бореальных лесов и лесов умеренной зоны, который проводился ООН, Россия имеет наибольший темп потери леса — 1 100 000 га каждый год.

Первые по числу выходных

В 2013 году Россия оказалась на первом месте по числу нерабочих дней. К таким выводам пришли аналитики портала Hotels.com, сравнив число дней официального отпуска и выходных, связанных с государственными праздниками, в 40 крупнейших странах мира. В этом году, помимо еженедельных выходных, россияне будут отдыхать 40 дней, которые складываются из 28 дней официального рабочего отпуска и 12 выходных, связанных с государственными праздниками.

Первые по загруженности дорог

По результатам исследования производителя GPS-навигаторов компании TomTom, первое место по количество заторов на автомобильных дорогах занимает Москва. По оценкам специалистов компании, движение в Москве в нерабочие часы, когда дороги наименее загружены, стало на 66% медленнее, чем в 2011 году. В утренние часы пик дороги стали на 106% медленнее прошлогоднего минимума. В вечерние часы пик машины в российской столице двигались на 138% медленнее. На втором месте по загруженности после Москвы располагается Стамбул, а в десятку лидеров по росту загруженности вошли Варшава, Марсель, Палермо, а также Лос-Анджелес, Сидней, Штутгарт, Париж и Рим.

Первые по запасам сланцевой нефти

Как свидетельствует доклад Информационного управления министерства энергетики США, технически извлекаемые запасы сланцевой нефти в РФ составляют 75 млрд баррелей. Согласно этим сведениям, на втором месте со значительным отставанием идут США, где запасы составляют 58 млрд баррелей, а замыкает тройку Китай (32 млрд баррелей). В десятку лидеров по этому показателю также вошли Аргентина, Ливия, Венесуэла, Мексика, Пакистан, Канада и Индонезия.

Первые по количеству людей с высшим образованием

Международная организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад «Взгляд на образование 2012». В рейтинге стран, приведенном в докладе, Россия заняла первое место по количеству людей с высшим образованием (54%) в возрасте от 25 до 64 лет. Второе и третье места достались Канаде (51%) и Израилю (46%), а США остались на 4-м месте с показателем в 42%.

Первые по потреблению растворимого кофе

По данным исследования «Рынок кофе РФ», подготовленного МА «Навигатор», объем продаж кофе в России с 2006 по 2011 год увеличился почти вдвое (с 65 тыс. тонн до 115 тыс. тонн). Россия занимает первое место в мировом рейтинге по потреблению растворимого кофе, опережая лидировавшую ранее Японию. В общем объеме потребления кофе Россия занимает шестое место в мире.

Первые по экспорту танков

Согласно расчетам Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Россия с большим отрывом от конкурентов занимает первое место в рейтинге экспортеров новых основных боевых танков (ОБТ). В предыдущий 4-летний период (2006−2009 годы) Россия экспортировала 482 новых танка на сумму $1,57 млрд. В 2010−2013 годах объем российских поставок с учетом уже заключенных контрактов, а также заявленных намерений по прямой поставке и лицензионным программам, может составить 859 новых танков на сумму 2,75 млрд долларов.

Первые по потреблению героина

По состоянию на март 2012 года Россия занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина, на ее долю приходится 21% всего производимого в мире наркотика и 5% всех опиатов.

Первые по смертности от алкоголизма

По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь является причиной почти 4% всех смертей в мире. Самый высокий уровень фиксируется в России, где каждая пятая смерть связана с употреблением спиртного.

Первые по абортам

По состоянию на 2012 год, Россия удерживает лидерство по количеству абортов. На 1000 рожденных детей приходится 1022 аборта. В Румынии, второй после России страны в этом списке, на 1000 рождений приходится 684 аборта.

Впервые материал «Гордость и предубеждение» был опубликован в журнале Esquire в 2005 году. С тех пор Россия утратила лидерство в таких областях, как импорт кенгурятины (в 2009 году Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мяса сумчатых), количество коммерческих запусков в космос (уступив Китаю), количество полицейских на душу населения (рейтинг возглавил Бахрейн), количество осужденных (первые места занимают США и Китай) и экспорт подсолнечного масла (пропустив вперед Украину и Аргентину).