Охота на оленей в горах

Бумага, чернила, карандаш.

Рисунок, автограф. 1 альбомный лист с круглыми отверстиями. Манс. (1913 г.). 180 x 120 мм.

Частная коллекция. Публикуется впервые.

Письмо к Анри де Сегоню. Персонаж, растерянно глядящий в сторону

Новое письмо с упреками другу за то, что он не пишет.

«Любезнейший. Я посылаю тебе красивый рисунок, который

ты можешь очень дорого продать, и ругаю тебя».

Бумага, чернила. 1 лист. Рисунок, автограф. (Париж, 1926 г.).

Бывшая коллекция Анри де Сегоня. Опубликовано: O. C. I, с. 829.

Приятели. Два солдата, получившие наряд вне очереди

«Наряд вне очереди в казарме» и «Наряд вне очереди на кухне»

Вклеенные в альбом листы бумаги, угольный карандаш, синие чернила.

«Милосердие», шуточная сценка с двумя одноногими фигурами

Желтая бумага плюр, черный и красный карандаш. 1 лист.

Подлинник. Без даты. 215 x 215 мм.

«Подготовка к отъезду». Серия из пяти фигурок

Бумага, синий карандаш. 1 лист.

Подлинник. Без даты. 280 x 215 мм.

Погрудный портрет мужчины с квадратным подбородком

Бумага, синий и красный карандаш. 1 лист.

Подлинник. Без даты. Частная коллекция. Опубликовано: Lettres, вклейка.

Тучный мужчина в смокинге

Бумага наварра, красный карандаш. 1 лист.

Подлинник. Надпись чужой рукой. (1930-е гг.). 212 x 138 мм.

Частная коллекция. Опубликовано: Alb., No 32, с. 152.

Плешивый старик с длинной бородой

Бумага наварра, свинцовый карандаш, синий и красный карандаш. 1 лист.

Подлинник. (1930-е гг.). 210 x 135 мм.

Частная коллекция. Опубликовано: Alb., No 34, с. 153; Vallières 2003, с. 133.

Персонаж в коротких штанах

Бумага наварра, свинцовый карандаш. 1 лист.

Подлинник. (1930-е гг.). 210 x 135 мм.

Частная коллекция. Публикуется впервые.

Голова животного