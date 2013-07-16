Охота на оленей в горах
Бумага, чернила, карандаш.
Рисунок, автограф. 1 альбомный лист с круглыми отверстиями. Манс. (1913 г.). 180 x 120 мм.
Частная коллекция. Публикуется впервые.
Письмо к Анри де Сегоню. Персонаж, растерянно глядящий в сторону
Новое письмо с упреками другу за то, что он не пишет.
«Любезнейший. Я посылаю тебе красивый рисунок, который
ты можешь очень дорого продать, и ругаю тебя».
Бумага, чернила. 1 лист. Рисунок, автограф. (Париж, 1926 г.).
Бывшая коллекция Анри де Сегоня. Опубликовано: O. C. I, с. 829.
Приятели. Два солдата, получившие наряд вне очереди
«Наряд вне очереди в казарме» и «Наряд вне очереди на кухне»
Вклеенные в альбом листы бумаги, угольный карандаш, синие чернила.
«Милосердие», шуточная сценка с двумя одноногими фигурами
Желтая бумага плюр, черный и красный карандаш. 1 лист.
Подлинник. Без даты. 215 x 215 мм.
«Подготовка к отъезду». Серия из пяти фигурок
Бумага, синий карандаш. 1 лист.
Подлинник. Без даты. 280 x 215 мм.
Погрудный портрет мужчины с квадратным подбородком
Бумага, синий и красный карандаш. 1 лист.
Подлинник. Без даты. Частная коллекция. Опубликовано: Lettres, вклейка.
Тучный мужчина в смокинге
Бумага наварра, красный карандаш. 1 лист.
Подлинник. Надпись чужой рукой. (1930-е гг.). 212 x 138 мм.
Частная коллекция. Опубликовано: Alb., No 32, с. 152.
Плешивый старик с длинной бородой
Бумага наварра, свинцовый карандаш, синий и красный карандаш. 1 лист.
Подлинник. (1930-е гг.). 210 x 135 мм.
Частная коллекция. Опубликовано: Alb., No 34, с. 153; Vallières 2003, с. 133.
Персонаж в коротких штанах
Бумага наварра, свинцовый карандаш. 1 лист.
Подлинник. (1930-е гг.). 210 x 135 мм.
Частная коллекция. Публикуется впервые.
Голова животного
Бумага, чернила. 1 лист.
Подлинник. (1930-е гг.). 210 x 135 мм.
Частная коллекция. Публикуется впервые.
© Editions Gallimard France, 2006
© Hayao Miyazaki, preface, 2006
© Людмила Гладкова, перевод на русский язык, 2013
© ООО «Издательская Группа Азбука-Аттикус», 2013
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