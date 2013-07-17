Россия Прочие государства

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Австралия

Стать одной из первых союзных республик будущего СССР Австралия могла еще в 1919 году. 23−24 марта участники всеавстралийского «Союза российских рабочих-коммунистов», созданного в 1910 году группой политических эмигрантов, подняли в Брисбене вооруженное восстание, известное как «бунт Красных Флагов». Но социалистическая революция, подготовке которой отдал лучшие годы большевик Артем (Федор Сергеев), руководивший Союзом с 1911 года и с 1912-го издававший в Брисбене газету «Эхо Австралии» на русском языке, была задушена в колыбели реакционно настроенными обывателями города.

Индонезия

Еще в 1873 году представители султаната Аче (остров Суматра) известили русскую миссию в Константинополе о готовности изнуренного войной против голландских колониалистов султаната войти в состав Российской Империи. В 1878 году эмиссары Аче напоминали об этой просьбе команде стоявшего в Малайзии русского клипера «Всадник». 26 августа 1894 года на острове Ломбок вспыхнуло антиголландское восстание, закончившееся месяц спустя полным разгромом инсургентов. Руководил ими горный инженер Василий Малыгин, заслуживший безграничное доверие раджи Ломбока Анунга нехитрыми опытами с натрием (Малыгин утверждал, что способен поджечь воду) и организовавший на его средства закупку оружия, боеприпасов и — по сообщению русского консула в Батавии Модеста Бакунина — «трех ветхих кораблей в Сингапуре».

Кука острова

Атолл Суварроу, обладающий одной из самых удобных бухт в Тихом Океане, открыт 17 сентября 1814 года русским мореплавателем, бывшим волонтером британского королевского флота Михаилом Петровичем Лазаревым в ходе его первого кругосветного плавания на корвете «Суворов», в честь которого необитаемый остров и получил свое название.

Федеративные Штаты Микронезии

Русский мореплаватель, военный губернатор Ревельского (Таллиннского) морского порта Федор Петрович Литке подошел к острову Понапе в 1828 году. «К борту приставали охотно, на судно же взойти насилу мог я упросить только одного, приманив его ножом. Дикие, с выражением недоверия лица, большие, налитые кровью глаза…», — такое описание аборигенов дает Литке в своем «Путешествии вокруг света на военном шлюпе «Сенявин». Спустя 7 лет после русской экспедиции, капитан американского китобойного судна Falcon Джон Хингстон, оскорбив одного из племенных старейшин, спровоцировал на Понапе массовую резню, которой безусловно можно было бы избежать, сразу же приняв миролюбивых островитян в российское подданство. Группа островов, к которой относится Понапе, в некоторых атласах и сегодня обозначена как острова Сенявина.

Маршалловы острова

Несмотря на то, что первооткрывателем Маршалловых островов считается испанец Сааведра (повторное открытие в 1788 году совершил английский капитан Маршалл), составить детальную карту архипелага удалось только первой экспедиции русского мореплавателя, уроженца Ревеля (Таллинн) Отто Евстафьевича Коцебу, который, посетив атоллы группы Ратак в 1815—1817 году на шлюпе «Рюрик», присвоил им имена Румянцева, Кутузова и Нового Года.

Науру

В 1999 году зампред российского Центробанка Виктор Мельников обнародовал отчет, согласно которому только в 1998 году в банки, зарегистрированные на полинезийском острове площадью 21 кв. км, из России было переведено около 70 млрд долларов. Учитывая объемы русских инвестиций в экономику Науру, всю территорию оффшора можно рассматривать как недвижимость за рубежом, принадлежащую гражданам РФ по праву собственности.

Папуа—Новая Гвинея

26 марта 1876 года Николай Миклухо-Маклай впервые заявляет о своем намерении создать на острове Новая Гвинея Папуасский Союз под протекторатом России. В 1881−82 гг. он составляет «Проект развития Берега Маклая» и приступает к сбору заявлений от российских подданных, желающих переселиться в колонию.

12 августа 1886 года он пишет великому князю Александру Александровичу, что таковых накопилось уже более 1200.

Французская Полинезия

Честь открытия островов Россиян, входящих в архипелаг Туамоту, принадлежит нескольким русским мореплавателям: Отто Коцебу, уроженцу острова Саарема Фаддею Фаддеевичу Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву. Оригинальные географические названия, данные островам их экспедициями в 1816—1820 гг., были затем под надуманным предлогом политкорректности изменены французскими колониальными властями на туземные: остров Кутузова — Макемо, атолл Барклая-де-Толли — Рароиа, атолл Крузенштерна — Тикехау, остров Румянцева — Тикеи, Аракчеева — Фангатау, а атолл Лазарева — Матаива.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Гавайи

В 1816 году Тимофей Тараканов, дворовый человек курского помещика Переверзева, отпущенный на заработки в Русскую Америку, высадился в Гонолулу во главе отряда из 37 алеутских охотников. В том же году король острова Кауаи Каумалии присягнул российской короне, что ознаменовалось торжественным поднятием триколора, переименованиями реки Ханапепе в Дон и присвоением местному вождю Обана Тупигеа фамилии Платов в честь прославленного героя Отечественной войны.

Гренада

13 октября 1983 года министр финансов Гренады, член коммунистических партий США, Великобритании и Ямайки Бернард Коард отстранил от власти умеренно левое правительство Мориса Бишопа и спровоцировал тем самым американское вторжение 25 октября, известное как операция Urgent Fury. Стоило СССР осудить агрессию, как газета The New York Daily News сообщила о советских солдатах, якобы оказавших сопротивление американским морским пехотинцам.

Доминиканская республика

На момент подписания номера строительство русского дачного поселка Sosnovka близ популярного доминиканского курорта Сосуа не было завершено, однако объявления о продаже домов и участков уже исчезли с сайта компании-застройщика.

Канада

Вступив в Семилетнюю войну 1756−1763 гг. на стороне Австрии и Франции, Россия, тем не менее, с самого начала оговорила с союзниками свое неучастие в военных действиях против Великобритании. Именно это обстоятельство позволило английским войскам в 1760 году безнаказанно захватить обширные территории в Северной Америке. Не подлежит сомнению, что своевременное появление русской эскадры в устье реки Св. Лаврентия гарантировало бы войне за колонии иной исход и дало бы России основания требовать более справедливых условий Парижского мирного договора, подписанного европейскими державами в 1763 году и окончательно закрепившего права Британии на Канаду. Увы, чрезмерная осторожность Елизаветы Петровны и пораженческий прогерманский курс Петра III привели Россию к потере не только Канады, но и Флориды, Луизианы и ряда других провинций.

Куба

«В связи с возможной высадкой американских войск принять немедленные меры для отражения противника, совместно с кубинской армией, всеми силами вверенных вам войск, включая средства дивизии Стаценко», ­— такая директива Генштаба поступила расквартированным на Кубе частям советской армии 22 октября 1962 года. Генерал-майор Стаценко командовал стратегической ракетной дивизией, на вооружении которой состояли баллистические ракеты средней дальности Р-12 и Р-14.

Мексика

Монополия на добычу и экспорт углеводородов с 1938 года принадлежит государственной компании Petroleos Mexicanos (PeМex). Между тем, первые успехи национальной нефтедобывающей промышленности в 1930 годы были связаны с именами русских инженеров Владимира и Вадима Ольховичей, Федора Рябишкина и Григория Овсеенко, заложивших основы энергетического суверенитета Мексики. Кроме нефтегазовой отрасли мексиканские исследователи отмечают значительный русский след и в других областях промышленности и культуры: так, формированию национальной школы циркового искусства в 1920-е годы способствовали русские артисты Жилинский и Федоренко, а также цирковая труппа и хор донских казаков под управлением Николая Гниебеда.

США

В 1766 году купец Адриан Толстой открыл 6 островов Алеутского архипелага, положив начало русскому освоению Америки.

Уже в 1799 году для управления Русской Америкой учреждается Российско-американская компания (РАК) со щтаб-квартирой в Ново-Архангельске (ныне Ситка, штат Аляска), причем границы между владениями России и США будут определены только к 1824−1825 гг.

В 1811 году экспедиция Ивана Кускова на шхуне «Чириков» в составе 25 мастеровых и 80 алеутских охотников достигает берегов Калифорнии. Переименовав залив Бодега в залив Румянцева и присвоив одной из местных рек название Славянка, колонисты основали в 100 км к северу от Сан-Франциско крепость Форт Росс, поголовье крупного рогатого скота русских пород в окрестностях которой уже через несколько лет будет составлять 3,5 тысячи. Проект дальнейшего освоения Калифорнии, предложенный будущим декабристом Дмитрием Завалишиным (см. Исландия), который посещал Форт Росс в 1822—1824 гг., не был осуществлен только из-за ссылки его разработчика.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Аргентина

Издающийся под редакцией видного аргентинского политолога Игоря Андрушевича «Вестник объединения кадет российских кадетских корпусов в Аргентине «Кадетское электронное письмо» сообщает: «Русская трудовая (аграрная) диаспора сформировалась еще в XIX веке из трудовых мигрантов: крестьян, евреев и русских немцев». На сегодняшний день в Аргентине проживает не менее 100 000 их потомков. Не отрицая заслуг Еврейского колонизационного общества, основанного бароном Морисом де Гиршем в 1891 году и содействовавшего массовому переселению российских евреев в Латинскую Америку — перед агропромышленным комплексом страны, издание особо подчеркивает роль православного священника о. Константина (Изразцова) в духовном становлении аргентинского села.

Боливия

Сенсационный репортаж о колонии староверов, сохранивших разговорный язык и бытовую культуру русской деревни XIX века в местечке Табороче близ боливийского города Санта-Круз, был опубликован в газете «Аругменты и факты» 21 сентября 2005 года.

Бразилия

Шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена Михаила Лазарева вошли в порт Рио-де-Жанейро 2 ноября 1819 года. В обстановке смуты, царившей в Бразилии в те годы — вспыхнув в 1817 году в провинции Пернамбуку, восстание мулатов распростанялось на Сеару, Параибу, Мараньян и Алагоас — португальцы стремительно утрачивали позиции в своей крупнейшей колонии. Воспользоваться уникальным историческим шансом русской экспедиции помешал случай. «В 5 часов по‑полудни с крепости кричали к нам в большой рупор на португальском языке, но как у нас не было никого, разумеющего по‑португальски, то мы отвечали по‑русски, что вероятно и вопрошающим было непонятно», — записал Беллинсгаузен в бортовом журнале.

Венесуэла

Будущий генералиссимус Венесуэлы Франциско де Миранда прибыл в Херсон в 1786 году. За год, проведенный в России, венесуэльский патриот собрал для нужд национально-освободительного движения около 15 тысяч рублей золотом, из них 500 дукатов составлял личный взнос императрицы Екатерины II. Вернувшись на родину после двух неудачных попыток второжения с моря, в 1810 году он возобновляет борьбу, и в 1812 году национальный Конгресс предоставляет ему диктаторские полномочия. Общеизвестно, что разрабатывая эскиз национального флага Венесуэлы, Миранда принял за основу российский триколор, но заменил белое поле желтым.

Гайана

В результате приватизации ведущей горнодобывающей компании страны Aroaima Mining Company в 2006 году 90% ее акций досталось Bauxite and Alumina Mining Venture, представляющей интересы российского «РусАла». В июне 2007 года владелец «РусАла» Олег Дерипаска заявил о готовности в любой момент переуступить активы аллюминиевого гиганта государству. Добыча бокситов остается основой гайанской экономики с 1930-х годов.

Гватемала

Свергнутый в 1954 году проамерикански настроенными военными, Хакобо Арбенс Гусман —первый в истории Гватемалы президент, которому в 1951 году удалось придти к власти мирным путем — был вынужден отказаться от гватемальского гражданства и эмигрировать в Чехословакию. Последующие годы он провел в Венгрии и на Кубе, где установил контакт с неофициальными представителями СССР. Американская пресса называла Арбенса Гусмана «марионеткой Москвы» и «красным полковником». В 1971 году он вылетел в Мексику на похороны своей дочери и был найден мертвым в ванной комнате отеля.

Гондурас

21 января 1981 года посол СССР в Никарагуа (см.) Герман Шляпников пообещал, что Советский Союз поддержит правительство этой страны в случае военной интервенции. 4 апреля 1982 года Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Гондурасом, обвинив соседнее государство в оказании помощи бандам контрас, взорвавшим мост через реку Негро в департаменте Чинандега.

Колумбия

Революционные вооруженные силы Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia— FARC) уже более 30 лет ведут успешную партизанскую войну против проамериканского правительства страны. 30 апреля 2001 года, находясь в Москве по приглашению КПРФ и ряда молодежных организаций, представитель FARC Альберто Мартинес посетил мавзолей Ленина и выразил обеспокоенность фактами поставки в Колумбию российских вертолетов, которые наверняка будут использованы правительством против партизан. Таким образом, при любом исходе конфликта Колумбия останется в сфере российского влияния.

Никарагуа

См. Гондурас.

Панама

«А сравнительно недавно появилась сенсационная, на мой взгляд, хотя и мало кем замеченная информация, согласно которой накануне агрессии США Норьега искал поддержки в Москве. Направленному в СССР эмиссару панамского президента Нильсу Кастро было поручено предложить СССР обосноваться на берегах канала», — читаем мы в работе К.Г. Мяло «Россия и последние войны ХХ века. К истории падения сверхдержавы».

Парагвай

В 1932 году войска Боливии, претендовавшей на нефтеносные районы области Чако, вторглись на территорию Парагвая. Плохо обученная и малочисленная парагвайская армия не смогла оказать сопротивления агрессорам, действовавшим в интересах американской компании Standart Oil. Тогда группа из 46 русских офицеров во главе с георгиевским кавалером и сподвижником генерала Врангеля по Добровольческой армии генерал-майором Иваном Тимофеевичем Беляевым (1875−1957) предложила парагвайскому правительству свои услуги. Только благодаря опыту русских военных парагвайская армия, в кратчайшие сроки реформированная Беляевым по образцу российской, не только выиграла войну, но и стала влиятельной внутриполитической силой. Так, ученик Беляева полковник Хосе Феликс Эстигаррибиа уже в 1939 году стал президентом Парагвая, распустил Конгресс и присвоил себе диктаторские полномочия.

Суринам

«Исключительную преданность Родине проявляют разведчики в Суринаме. Далеко не все знают, что такое Суринам, и даже, где он находится. Условия жизни конечно очень трудные, иногда прямо безвыходные. Родился ребенок, надо крестить его. Православного священника нет. Русский ребенок должен быть православным», — так газета «Православная Русь» от 28 февраля 1952 описывала трудности, с которыми сталкивается русский скаут в Суринаме. Опережая события, стоит заметить, что в 1954 году многочисленной суринамской диаспоре все же удалось выписать из Венесуэлы священника о. Иоанна Бауманиса.

Тринидад и Тобаго

В 1654 году флот герцога Курляндского Екаба (Якова) доставил на Тобаго 120 вооруженных солдат, 80 семей латышских колонистов, а также камни для постройки форта. По некоторым сведениям в1658 году посольство Екаба, плененного вторгшимися на территорию будущей Латвии шведами, просило Москву принять герцога в российское подданство.

Уругвай

Именно уругвайское отделение акционерного общества «Южамторг», учрежденного в 1927 году для торговли со странами региона, являлось по мнению ряда историков связующим звеном между Коминтерном, советской разведкой и революционными организациями всей Латинской Америки.

Чили

Объемы финансовой помощи, которую КПСС оказывала Коммунистической партии Чили через латиноамериканскую резидентуру КГБ, возрастали с 30 585 долларов США в 1955 году до 2 102 666 долларов в 1973-м, когда пиночетовский путч, осуществленный при поддержке ЦРУ, временно приостановил процесс закономерного сближения Чили с Россией.

Эквадор

«В Эквадоре также много русских предпринимателей, основная сфера деятельности которых — цветы и бананы. Один из них даже построил часовню в городе Мачало», — сообщил священник о. Александр Горбунков, отвечая в апреле 2007 года на вопросы сайта «Правая.ру». С правилами основанного православными предпринимателями Эквадора «Русского стрелкового клуба» можно ознакомиться по адресу www.tiro.ec

АФРИКА

Алжир

На момент провозглашения независимости Алжирской Народной Демократической Республики в июле 1962 года ее территория была опоясана минно-проволочным заграждением протяженностью 200 км вдоль границы с Тунисом и 800−900 км — вдоль марокканской границы. Общая площадь минных полей, оставленных отступающими французскими колониалистами, превышала 100 тыс. кв км. Жизнь в большинстве районов страны была парализована, а западные специалисты оценивали свою помощь в их разминировании приблизительно в 2 млрд франков. 27 июля 1963 года СССР и Алжир подписали соглашение о безвозмездном разминировании опасных районов. Спустя год на счету каждого советского сапера в Алжире было по 10−15 тыс. обезвреженных мин. «Был ранен взрывом командир, глушил нас гром, душил нас зной. И стала мне страна Алжир нежданно близкой и родной», — песню Вано Мурадели на стихи Евгения Долматовского исполнял в те годы дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски им. Александрова.

Ангола

Несмотря на сенсационные заявления профессора истории Балтиморского университета Пьеро Глейхесеса, утверждающего, что национально-освободительное движение в португальских колониях Западной Африки было инспирировано кубинцами без согласования с Москвой (в 1965 году Че Гевара встречался с будущим президентом Анголы Агостиньо Нето в Заире), успех этому движению обеспечило вмешательство СССР. По воспоминаниям старшего научного сотрудника Института стран Африки РАН Андрея Токарева, 16 ноября 1975 года (то есть через пять дней после провозглашения независимости Народной Республики Ангола), в Луанду из Москвы вылетела группа полковника Трофименко — около 40 военных специалистов, в том числе и сам Токарев. Уже к марту 1976 года ангольцы и регулярные части кубинской армии, сражавшиеся на стороне партизан из МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) еще до провозглашения суверенитета, вытеснили войска ЮАР с территории страны. См. Намибия.

Бенин

После прихода к власти майора Матье Кереку (1973) Дагомея, известная ранее как Невольничий Берег, была переименована в Народную Республику Бенин. Выжить молодой африканской демократии помогла военно-техническая помощь СССР: по состоянию на 1991 год долг Бенина составлял 31,8 млн. инвалютных рублей, из них 23,9 млн приходилось на военные долги. В 1989 году Бенин отказался от марксистско-ленинского курса, так и не вернув долга.

Буркина-Фасо

Тридцатитрехлетний капитан Томас Санкара, занявший пост президента Верхней Вольты в результате военного переворота в 1983 году, входил в секретную проливийскую организацию Союз офицеров-коммунистов. В ознаменование первой годовщины его правления Верхняя Вольта получила новое название Буркина Фасо, что в переводе с языка моси означает Страна неподкупных людей. 10 октября 1986 года в Москве была подписана совместная советско-буpкинийская деклаpация о визите в СССР пpедседателя Национального совета pеволюции, пpезидента и главы пpавительства Буpкина-Фасо капитана Санкаpы. Спустя год Санкара был убит в ходе военного переворота, положившего конец советско-буркинийскому сотрудничеству.

Бурунди

В своей книге «Путешествие в страну чернокожих» (Москва, «Библиотека для крестьян», 1928) русский биолог В.В. Троицкий сообщал, что в 1912 году в будущей столице Бурунди Узумбуре (ныне — Бужумбура) проживало всего три европейца. Установить контроль над территорией, лишь формально считавшейся германским протекторатом, Троицкому помешала серия нелепых случайностей: лодку, в которой находились собранные по заданию Зоологического музея коллекции, перевернул бегемот, а сам путешественник по возвращении в Россию предъявил просроченный паспорт и был арестован в порту Одессы.

Габон

24 апреля 2001 года, находясь в Москве по приглашению Владимира Путина, президент Габона Омар Бонго Ондимба заявил, что когда его страна принимает участие в заседаниях Совбеза ООН, российская и габонская точки зрения на международные проблемы всегда совпадают.

Гамбия

Крепость и торговая фактория на необитаемом острове святого Андрея в устье реки Гамбия были заложены подданными герцога Курляндского Якоба (Екаба) Кетлера в 1651 году. 27 мая 1795 бывшее Курляндское герцогство стало Курляндской губернией Российской империи. Только в 1807 году Великобритания объявила Гамбию своей колонией.

Гана

Воспитанник Вышневолочковского детского дома, выпускник Козловского профессионально-технического училища № 28 Конаковского района Калининской области (по специальности «Тракторист-машинист широкого профиля с правом вождения автомобилей категории «С»), казачий генерал-майор Союза казачьих войск России и зарубежья Сергей Мануэльевич Котов-Дарти проживает в Твери. В 2003 году, находясь в Гане по приглашению своего отца, бывшего студента Калиниского мединститута Фануэля Комла Волано Дарти, Сергей Фануэльевич был коронован в родовой резиденции королевского рода Дарти близ города Хо.

Гвинея

10 января 2007 года в Гвинее началась общенациональная забастовка, участники которой требовали отставки 70-летнего президента страны Лансаны Конте, пришедшего к власти в результате военного переворота 1984 года. В столкновениях с полицией погибли 11 человек. Несколько позже глава гвинейского представительства «РусАла» Анатолий Панченко рассказал газете «Ведомости», что рабочие бокситно-глиноземного комплекса в городе Фрия, принадлежащего российской компании, не бастовали, поскольку в отличие от большинства соотечественников полностью удовлетворены условиями труда. В числе социальных проектов наших металлургов — строительство в Гвинее шести стадионов и финансирование ежегодного турнира по футболу на Кубок Лансаны Конте.

Гвинея-Бисау

Лидер движения за независимость Гвинеи-Бисау и островов Зеленого Мыса (см. Кабо-Верде) Амилкар Кабрал (1924−1973) не только выступал на XXIII и XXIV съездах КПСС, но и был почетным доктором Института Африки АН СССР. После провозглашения независимости в 1974 году военно-техническая помощь СССР стала основой национальной экономики. В настоящее время проблема долгов урегулируется: в 2002 году Олег Дерипаска предлагал гвинейской стороне возвращать военные долги бокситами, несколько позже «Рособоронэкспорт» выступил с инициативой конвертировать задолженность в квоты на вылов морской рыбы.

Египет

Создатель независимого государства Египет, турецкий подданный янычар Муххамед Али (1769−1849), в 1799—1801 гг. участвовавший в египетской войне Османской империи против французских колониальных войск и в 1811 году провозгласивший себя единоличным правителем страны, был этническим албанцем и уроженцем македонского города Кавала. С учетом того, что в 1811 году Россия и Турция находились в состоянии войны, причем от массированного наступления на Балканах, в частности, в Македонии, русские войска воздерживались только в силу известной склонности Михаила Илларионовича Кутузова к выжидательной тактике, вопрос о международно-правовом статусе Египта остается для России открытым.

Кабо-Верде

См. Гвинея-Бисау.

Камерун

После того, как бенинский историк Дьедоне Гнаманку доказал, что родиной предка Александра Сергеевича Пушкина Ибрагима Ганнибала был расположенный на территории современного Камеруна город Лагон, правительство этой страны пригласило русского режиссера-документалиста Константина Артюхова снять в Камеруне документальный фильм под рабочим названием «Удивительная жизнь Ганнибала».

Демократическая Республика Конго

Русский географ Василий Юнкер исследовал территорию современной Демократической республики Конго в 1881—1882 гг., то есть практически одновременно с английским журналистом Генри Морганом Стэнли, который до сих пор считается первым белым, посетившим внутренние области страны. Спустя 2 года Берлинская конференция европейских держав признает бельгийского короля Леопольда II, финансировавшего экспедицию Стэнли, сувереном так называемого Свободного государства Конго — личной колонии Леопольда, которая в соответствии с последней волей монарха в 1908 году перейдет в государственную собственность, то есть станет колонией Бельгии. Специфические управленческие методы бельгийской администрации были описаны выдающимся русским писателем, уроженцем Бердичева Джозефом Конрадом (наст. имя — Юзеф Конрад Коженевский) в его повести «Сердце тьмы» (1902).

Ливия

В июне 2006 года заместитель министра финансов РФ Сергей Строчак предложил списать задолженность Ливии перед СССР, составляющую более 3 млрд долларов, в обмен на обязательство закупать российское оружие. Однако правительство Ливии отрицает само существование задолженности, ссылаясь на участие России в международных санкциях против этой страны и, следовательно, неисполнение российской стороной обязательств СССР.

Мавритания

Оправдательный приговор, вынесенный мавританским правосудием по делу о хищении трех судов Архангельского траулерного флота («Тралмейстер Могутов», «Юозас Алексонис» и «Капитан Кононов») гражданином Мавритании Аббасом Буругбалем, переводит конфликт африканского предпринимателя с русскими партнерами в плоскость межгосударственных отношений: Архангельский траулерный флот — госпредприятие, и похищенные траулеры являются собственностью РФ.

Мадагаскар

По сообщению автора 12-томных «Деяний Петра Великого» Ивана Голикова, 21 декабря 1723 года из Ревельского порта в обстановке строгой секретности вышли 32-пушечные фрегаты «Амстердам Галей» и «Декронделивде», командование которыми было поручено опытнейшему датскому моряку Даниэлю Вильстеру, перешедшему на русскую службу во время Северной войны по причине личной неприязни к шведскому командованию. Голиков также пишет, что Вильстер имел поручение достигнуть Мадагаскара и установить дипломатические отношения с предводителем пиратов Индийского океана, оплотом которых в те годы заслуженно считался остров, а в случае успеха миссии — обратить его население в российское подданство. Осуществлению смелой геополитической инициативы Петра помещала случайность: «Амстердам Галлей» дал течь уже на выходе из Финского залива, и экспедиция была вынуждена вернуться в Ревель.

Марокко

Остро нуждаясь в профессиональных кадрах, французская колониальная администрация Марокко в 1922 году предоставила убежище части офицеров и матросов Черноморской эскадры, покинувшей Крым после разгрома Белого движения (см. Тунис). Только благодаря притоку высококвалифицированных специалистов из России Иностранному легиону удалось подавить первую волну национально-освободительного движения 1925−1927 гг., о чем и сегодня напоминают испещренные дворянскими фамилиями надгробия на кладбищах Касабланки и православный храм Воскресения Христова, заложенный в Рабате в 1931 году.

Мозамбик

Несмотря на то, что в 2005 году парламент республики отклонил законопроект об изменении государственной символики, и силуэт автомата Калашникова по‑прежнему украшает мозамбикский герб и флаг, уход 950 советских военных инструкторов, прибывших в Мозамбик сразу же после провозглашения его независимости в 1975 году, не мог не отразиться на положении в стране. Так, 22 марта 2007 года на оружейном складе советской постройки, расположенном в 1 км от столицы Мозамбика Мапуту, произошел мощный взрыв, вызванный нарушением правил техники безопасности, после чего президент страны Армандо Гебуза счел необходимым обратиться к нации по радио.

Намибия

Оккупированная южноафриканскими войсками еще в 1914—1918 гг., Юго-Западная Африка (с 1968 года — Намибия) служила режиму апартеида удобным плацдармом для вылазок на территорию Анголы, где в 1970−80-е годы было сосредоточено до 12 тыс. советских военнослужащих. Так, 27 августа 1981 года в районе пограничного города Онджива в бою с южно-африканскими частями были убиты два советских офицера вместе с женами.

Нигерия

8 октября 2003 нигерийские пограничники остановили идущий под панамским флагом танкер African Pride для досмотра и, обнаружив в трюмах судна сырую нефть, задержали весь экипаж танкера. Таким образом 12 российских моряков оказались заключены под стражу, причем абсурдное обвинение в контрабанде было предъявлено им только спустя 5 месяцев. На протяжении двух лет Нигерия игнорировала все предупреждения российского МИДа. В декабре 2005 года суд признал моряков виновными и приговорил их к 6 месяцам тюремного заключения.

Сейшельские острова

После того, как в июне 1977 года Объединенная партия народа Сейшельских островов пришла к власти, захватив полицейский арсенал в городе Виктория, ЮАР направила на Сейшелы группу в составе 44 профессиональных диверсантов, въехавших в страну под видом спортсменов-регбистов. Предпринятая ими попытка государственного переворота провалилась: не зная местных законов, наемники спрятали оружие в сумке с бананами, ввоз которых на Сейшелы категорически запрещен. Но уже в ноябре 1981 года на рейде порта Виктория стоял большой противолодочный корабль «Таллин» и сторожевой корабль «Летучий» с готовым к высадке десантом на борту, а New York Times писала о превращении Сейшел в военную базу Советов.

Сомали

В 1991 году, после свержения президента Моххамеда Сиада Барре, государство Сомали фактически прекратило свое существование. Частичный контроль над территорией бывшей Сомалийской Демократической Республики с тех пор удавалось установить только морским пиратам, радикальному Союзу исламских судов, американскому спецназу и частям эфиопской армии, вторгшейся в пределы страны в 2006 году. Между тем, подлинной причиной погружения Сомали в хаос стала ликвидация крупнейшей базы советского ВМФ в Бербере, построенной в 1964 году и вплоть до своего закрытия остававшейся единственным оплотом мира и стабильности регионе.

Судан

«В октябре 1897 года от нашего полка потребовали шесть человек в конвой к Российскому Императорскому посланцу, Действительному Статскому Советнику Власову, ехавшему в жаркую страну Африку, к правителю полудикого, но единоверного нам абиссинского народа — негусу Менелику», — писал атаман Петр Краснов в своей «Атаманской памятке». 16 июля того же года после изнурительного четырехмесячного похода к верховьям Белого Нила (территория современного Судана) полковник Артамонов, а также урядники Архипов и Щедров на соломенном плоту форсировали кишащую крокодилами реку и за неимением российского триколора подняли над ее неисследованным Западным берегом французский.

Танзания

«Представитель угандийского правительства заявил, что танзанийские войска подвергли вчера минометному обстрелу угандийские пограничные позиции в районе деревни Мукутала в 320 км к западу от Кампалы», — писала «Правда» 21 октября 1971 года. Если учесть, что на момент образования государства Танзания в 1965 году на его территории работали всего 2 инженера, успехи танзанийской армии могут показаться невероятными.

«Не будем вдаваться в подоплеку заботы о нас тогдашнего Советского Союза, но то, что мы перестали быть колонией — это, конечно же, заслуга СССР», — говорил чрезвычайный и полномочный посол Танзании в РФ Патрик Чокала в интервью газете «Иностранец» в 2003 году.

Тунис

В декабре 1920 года в тунисский порт Бизерту вошли 33 корабля Российского Императорского Черноморского флота, после разгрома Белого движения переименованного приказом вице-адмирала Кедрова в Русскую эскадру, и 1 пароход с беженцами, среди которых находилось 13 православных священников. В 1924 году, после установления дипломатических отношений между СССР и Францией, Русская эскадра была разоружена береговой охраной, большая часть кораблей пошла на металлолом, а Тунис приобрел крупнейшую русскую диаспору в Африке.

Чад

В апреле 2006 года правительство Чада потребовало от американской нефтяной компании Exxon Mobile компенсации в размере 100 млн долларов, а в августе того же года прездент Идрисс Деби выдворил из страны Chevron и Petronas. Спустя месяц заместитель председателя Росприроднадзора Олег Митволь впервые предложил отозвать лицензию у разработчика месторождения Сахалин-2, которым по совпадению снова оказалась компания Exxon Mobile. В этой связи присоединение Чада к Российской Федерации представляется логичным шагом, продиктованным общностью экономических интересов двух стран.

Эритрея

В марте 2006 года спикер Мосгордумы Владимир Платонов заявил, что после встречи чрезвычайного полномочного посла Эритреи в России Теклайя Минассие Астемода с московскими парламентариями власти этой страны приняли решение установить в городе Асмаре памятник Александру Сергеевичу Пушкину, продемонстрировав тем самым редкую отзывчивость к любым, даже самым странным инициативам российской стороны.

Эфиопия

В 1898 году отставной подпоручик Евгений Сенигов прибыл в Аддис-Абебу и, поступив на службу к императору Менелику II в качестве военного советника, был командирован им в район высокогорного озера Тана. Увлеченный идеями графа Льва Толстого, Сенигов основал на одном из островов озера сельскохозяйственную коммуну, женился на молодой абиссинке, отказался от европейской одежды и занялся возделыванием табака, который с успехом сбывал через братьев Ханафи и Хаджи Магометова, дагестанцев, подданных Российской империи, преуспевающих торговцев колониальными товарами. Таким образом, за 76 лет до отречения Хайле Селласие I эксперимент Сенигова стал первым шагом на пути социалистического преобразования Эфиопии.

ЮАР

Создание Южно-африканского Союза в 1910 году, явившееся результатом компромисса между Британией и бурскими республиками, стало возможным только благодаря вмешательству России. В своем исследовании «Аспекты формирования русского добровольческого движения на Юге Африки в период англо-бурской войны 1899−1902 гг.» историк Станислав Агуреев сообщает, что инициатором первых мирных переговоров между бурами и англичанами выступил отставной полковник русской армии Максимов, в 1900 году получивший в армии Оранжевого свободного государства звание фехтгенерала. О внимании России к бурской проблеме свидетельствует и распоряжение генерал-лейтенанта Куропаткина по Генеральному штабу от 30 ноября 1899 года: «Сего числа высочайше повелено все донесения полковника Стаховича из Трансвааля немедленно предоставлять государю императору в подлинниках с особо назначенными фельдъегерями».

ЕВРОПА

Австрия

14 октября 1711 года сын Петра I от брака с Евдокией Лопухиной, цесаревич Алексей Петрович (1690−1718) обвенчался с принцессой Софией-Шарлоттой из рода Брауншвейг-Вольфенбюттель. Ее родная сестра Елизавета-Кристина к тому времени уже третий год была замужем за императором Священной Римской Империи Карлом VI Габсбургом. Таким образом, сын Алексея Петр II, занимавший российский престол в 1727—1730 годах, доводился двоюродным братом дочери Карла Марии-Терезии, первой и единственной коронованной женщине в династии Габсбургов, которая правила Австрией до 1918 года.

Албания

В декабре 1924 года консервативный полковник Ахмет Зогу свергает левый режим епископа Фана Ноли — видного православного богослова, впоследствии получившего степень доктора философии в Бостонском университете — при поддержке ста русских офицеров, вооруженных двумя пулеметами Fiat и восемью горными пушками устаревшего образца. Историк Д. Галковский сообщает, что русский отряд, собранный Зогу из представителей белой эмиграции в Югославии, еще долго оставался единственной организованной силой в Тиране.

Андорра

Князь Борис I правил Андоррой с 7-го по 14-е (по другим источникам, 20-е) июля 1934 года. За это время он успел объявить войну архиепископу Урхельскому, который по традиции является легитимным соуправителем Андорры наряду с президентом Французской республики, издать ряд указов либеральной направленности и заручиться безоговорочной поддержкой парламента — Генерального Совещания. Арестованный испанской жандармерией, Борис I был опознан как Борис Михайлович Скосырев 1896 года рождения, уроженец Вильно, русский дворянин, ранее выдавший себя за графа Оранского и секретного порученца британской короны.

Беларусь

Основы будущего Союзного государства России и Белоруссии были заложены так называемыми Петербургскими Конвенциями о разделе Польши, заключенными между Австрией, Пруссией и Россией в 1772, 1792 и 1795 годах.

Бельгия

Борьбе с мелкими феодалами за обладание Фландрией посвятил долгие годы своего царствования король Франции Филипп I — внук Ярослава Мудрого, взошедший на трон в 1060 году при регентстве королевы-матери Анны Ярославны. Отлученный от церкви папой Урбаном VII по обвинению в двоеженстве и супружеской измене, русский король не смог участвовать в Первом крестовом походе (см. Палестина).

Босния и Герцеговина

Вспыхнувшее в Боснии и Герцеговине в июне 1875 года восстание против турецкого владычества стало примером для Болгарии, год спустя также восставшей против Османской империи, что подтолкнуло Сербию и Черногорию к заведомо безнадежной для них войне с турками и спровоцировало в итоге русско-турецкую войну 1877−1888 гг, логичным завершением которой должно было стать создание единого славянского государства на Балканах.

Болгария

С тех пор, как брат российского императора Александра I великий князь Константин Павлович женился на принцессе Юлиане (в крещении — Анне) Саксен-Кобург-Гота, связи Романовых с этой баварской династией только укреплялись. Так, царь Болгарии Борис III Саксен-Кобург-Гота был крестником Николая II, а после 1917 года великий князь и местоблюститель императорского престола Кирилл Владимирович нашел последнее прибежище в родовой резиденции Кобургов, откуда его прах и был перенесен в Петропавловскую крепость в 1995 году. Сын Бориса III, Симеон II правил Болгарией с 1943 по 1946 год (при регентстве) и в 2001—2005 гг., когда после убедительной победы Национального движения «Симеон Второй» на парламентских выборах бывший монарх в возрасте 64-х лет занял пост премьер-министра.

Великобритания

Общеизвестно, что будущий король Англии Вильгельм I Завоеватель (1027−1087; в некоторых источниках — Вильгельм Бастард), был коронован в Лондоне после того, как нанес англосаксам сокрушительное поражение в исторической битве при Гастингсе (1066). Однако норманнское завоевание Британии стало возможным только благодаря поддержке, оказанной молодому Вильгельму французским королем Генрихом I, который в 1047 году помог ему, незаконнорожденному сыну герцога Нормандии Роберта I Дьявола, отстоять свои права на отцовские владения, послужившее впоследствии удобной базой для вторжения в Англию. Зная, что Генрих I был женат на дочери Ярослава Мудрого Анне, а ее сестра Елизавета была замужем за другим претендентом на английский трон — норвежским королем Харальдом III Суровым, который погиб в битве с англосаксами при Стамфорд-Бридже, не заметить след русской дипломатии в становлении молодого британского государства невозможно.

Венгрия

В октябре 1799 года палатин Венгрии, эрцгерцог Иосиф Антон Иоганн Баптист обвенчался в Гатчине с дочерью российского императора Павла I великой княжной Александрой. Чрезвычайно популярная в народе, юная правительница Венгрии внушала австрийской императрице Марии-Терезии понятные опасения. «Министры двора были объяты страхом, оттого что если Палатина венгерская разрешится от бремени принцем, то Венгрия непременно отложится от Австрии создав собственную династию», — писал в своих «Записках» духовник Александры о. Андрей (Самборский).

Германия

16 января 1758 главнокомандующий российской армии генерал-аншеф Вильям Вильямович Фермор перешел прусскую границу и через 6 дней захватил Кенигсберг. Восточная Пруссия была объявлена русской провинцией и присягнула на верность императрице Елизавете Петровне. В декабре того же года должность ординарного профессора логики и метафизики Кенигсбергской академии оказалась вакантной ввиду кончины профессора Кипке, и некий молодой доцент подал на Высочайшее Имя ходатайство о назначении, заканчивавшееся словами: «Умолкаю в глубочайшем уничижении, Вашего Императорского Величества верноподданнейший раб Иммануил Кант». Прошение осталось без ответа.

9 октября 1760 года русская армия взяла Берлин, с тем чтобы оставить город через четыре дня, получив с его жителей огромную контрибуцию. Сразу же после смерти Елизаветы в январе 1762 года новый император Петр III заключил с Пруссией мирный договор, вернув ей все занятые в ходе Семилетней войны территории.

Греция

10 сентября 1782 года Екатерина II направила австрийскому императору Иосифу II письмо, в котором впервые изложила суть так называемого «греческого проекта» — освобождение Восточного Средиземноморья от турок и воссоздание Византийской империи со столицей в Константинополе и Великим князем Константином Павловичем на троне. Второй сын Павла I, Константин родился в 1779 году, в честь какового события была отчеканена памятная медаль «Назад в Византию», и с младенчества обучался греческому языку. Примечательно, что вдохновителем проекта был никто иной, как Вольтер, в 1772 году писавший Екатерине: «Ваше Императорское Величество не созданы для того, чтобы управлять глупцами; именно это всегда заставляло меня думать, что природа предназначила Вас управлять Грецией. Это произойдет через десять лет: турецкая империя будет разделена и Вы прикажете сыграть Софоклова «Эдипа» в Афинах».

Дания

2 июня 1866 года будущий император Александр III прибыл в Данию на борту императорской яхты «Штандарт» и в том же году обвенчался с принцессой Датской Марией Софией Фредерикой Дагмарой, в православии — Марией Федоровной. Учитывая столь близкое родство Романовых и Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской династии, правящей Данией с 1863 года, освобождение датского острова Борнхольм от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками 9 мая 1945 года следует рассматривать как первый этап незавершенной операции по воссоединению братских народов.

Исландия

Будущий декабрист, основатель тайного «Ордена гвардейского экипажа» Александр Беляев посетил Исландию на бриге «Проворный» в 1824 году. Будучи близким другом Дмитрия Завалишина (см. США), основателя тайного «Ордена Восстановления», планировавшего создание русской колонии в Калифорнии, Беляев не мог не рассчитывать на осуществление аналогичного проекта в Исландии — благо, влияние датского престола на малонаселенном острове уже ослабевало. Но декабрьское восстание 1825 года и последовавшие за ним репрессии положили конец свободолюбивым замыслам русских офицеров: Беляев был лишен дворянства и выслан в Минусинск.

Испания

Король Испании Хуан Карлос I, взошедший на престол в 1975 году после смерти генерала Франко, принадлежит к династии Бурбонов, являющейся младшей ветвью французского королевского дома Капетингов, генеалогические связи которого с Рюриковичами в свою очередь представляются очевидными (см.: Великобритания, Франция). Являясь потомком королевы Анны Ярославны в 26 колене, в 1962 году Хуан Карлос еще более упрочил историческое родство двух стран, взяв в жены правнучку великой княжны Ольги Константиновы Романовой, принцессу Греческую (см. Греция) Софию. Стоит отметить, что попытки ряда современных украинских историков представить Рюриковичей, а следовательно и Бурбонов как украинскую династию не выдерживают серьезной научной критики.

Италия

Движение Рисорджименто (1861−1870), результатом которого стало объединение итальянских королевств во главе с кавалером русского ордена Андрея Первозванного королем Сардинии Виктором Эммануилом II, было бы невозможно без деятельной поддержки России. Так, русский социолог и географ Лев Мечников не только издавал националистический итальянский журнал Flegello («Бич»), но и служил личным адъютантом Джузеппе Гарибальди, спасти которого от последствий пулевого ранения, полученного в 1862 году при Аспромонте, сумел лишь один врач в Европе — русский хирург Николай Пирогов. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что современная Италия как унитарное национальное государство обязана своим существованием русской политической воле.

Кипр

Первым легитимным правителем автономного Кипра (с 1489 года остров принадлежал поочередно Венеции, Порте и Британии), был основатель старинного армянского (см. Армения) рода Лузиньянов, король Иерусалима Ги (Гвидо) де Лузиньян, в 1192 году выкупивший остров у Ричарда Львиное Сердце за 60 тыс. дукатов. Породнившись с армянской аристократией еще во время III Крестового похода (в армии крестоносцев армянские отряды отвечали за продовольственное снабжение), Лузиньяны правили Киликийской Арменией до конца четырнадцатого века. С учетом общей для Кипра и Армении неослабевающей турецкой угрозы воссоединение двух народов под российским флагом представляется сегодня не только исторически справедливым, но и наиболее прагматичным для обеих стран решением.

Латвия

Заняв Даугавпилс и осадив Ригу в июле-августе 1656 года, русские войска в октябре были вынуждены снять осаду ввиду отсутствия поддержки с моря — в шведской войне 1656−1658 гг. Россия стремилась овладеть жизненно необходимым ей выходом к Балтике, но, увы, не имела собственного флота. В правление Петра I этот парадокс удалось разрешить, построив флот, что предопределило победу России в Северной войне 1700−1721 гг. По условиям Ништадтского мирного договора, подписанного 30 августа 1721 года со стороны Швеции Лилиенштадтом и Штремфельдтом, а стороны России — Остерманом и Брюсом, территория современной Латвии наконец отошла к России.

Литва

В ходе Пограничной русско-литовской войны 1487−1494 войскам Ивана III удалось взять штурмом Козельск, Мценск и другие литовские города в верховьях Оки, но от претензий на Смоленск и Брянск Москва в итоге отказалась. Овладеть Брянском, а также Гомелем, Черниговом и Путивлем России удалось во второй литовской войне 1500−1503 гг. Третья война 1507−1508 гг. закончилась подписанием Вечного мира, по условиям которого литовские князья Глинские признавали себя вассалами Василия III. Новая Десятилетняя война 1512−1522 гг. привела к присоединению литовского Смоленска к России. Вспыхнувшая следом за ней Стародубская война (1534−1537) лишила Россию Гомеля, а война 1563−1582 гг. послужила прелюдией к затяжной Ливонской войне 1558−1583 гг.

Неизвестно, как бы складывались отношения России с агрессивным соседом в новейшее время, если бы не исторический советско-германский договор о ненападении 1939 года. Согласно секретным приложениям к договору, регулярные части Красной Армии вступили на территорию Литвы в том же году, а уже в июле 1940 года Народный Сейм обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять республику в состав Союза. Нейтрализовав таким образом извечную литовскую угрозу чисто дипломатическими средствами, руководство СССР оставило будущим правителям России яркий пример миролюбивой, но эффективный внешней политики.

Люксембург

«Объединяет нас и переплетение человеческих судеб. Вы вспомнили, что династия Великих герцогов Нассау связана кровными узами с российским императорским домом Романовых. Но не только эта кровная связь имеет место. Младшая дочь великого русского поэта Александра Пушкина Наталья стала супругой принца Николая, который был братом Великого герцога Адольфа», — такой тост предложил президент России Владимир Путин на торжественном завтраке, организованным в его честь Великим герцогом Люксембургским Анри 24 мая 2007 года.

Македония

См. Босния и Герцеговина.

Мальта

С 1530 года остров служил резиденцией ордена иоаннитов, или госпитальеров, известного также как Мальтийский орден. В ноябре 1797 года император России Павел I принял звание протектора, то есть буквально «защитника» ордена, а в октябре 1798 года был избран его Великим магистром, причем элементы орденской символики оказались включены в императорский герб. В том же году госпитальеры, рассчитывавшие на поддержку Петербурга, были изгнаны с Мальты французскими революционными войсками. Учитывая ущерб, нанесенный международному престижу России до сих пор не исполненными обязательствами Павла перед орденом, МИД должен приложить все усилия для восстановления протектората РФ над Мальтой и скорейшего возвращения госпитальеров на историческую родину.

Молдова

Согласно мирному договору между Россией и Турцией, подписанному в деревне Кючук-Кайнарджа 21 июня 1774 года, Россия взяла на себя вечное обязательство защищать православных христиан в дунайских княжествах Молдавии и Валахии (см. Румыния). Но еще раньше, в июне 1711 года, когда русская армия во главе с императором Петром I вступила в пределы Молдовы, господарь Дмитрий Кантемир перешел на сторону русских и, призвав подданных последовать своему примеру, бежал вслед за Петром в Россию, где ему был пожалован титул Светлейшего князя.

Нидерланды

Во исполнение договора, подписанного между Россией и Британией 11 июня 1799 года, император Павел I в том же году направил в Голландию русский экспедиционный корпус численностью 17, 5 тыс. человек. 8 сентября отряду под командованием генерал-лейтенанта Германа удалось овладеть голландским городом Берген, и только малодушие английских союзников привело операцию к провалу: потеряв убитыми около 3 тыс. человек, экспедиция была вынуждена оставить Берген в тот же день, причем сам генерал Герман попал в плен. «Пораженный своей фатальной неудачей, Герман впал в глубокую задумчивость, перешедшую в тяжелую нервную болезнь, едва не стоившую ему жизни», — писал русский историк А.В. Потто в первом томе своей «Кавказской войны».

Норвегия

В 1030 году Харальд Хардероде (Суровый), брат первого христианского правителя Норвегии Улофа II Святого, убитого язычниками при Стиклестаде, прибывает в Киев и просит у Ярослава Мудрого политического убежища. Обвенчавшись со старшей дочерью князя Елизаветой, в 1042—1043 году викинг возвращается в Норвегию и в 1046—1047 году восходит на престол под именем Харальда III. Таким образом, Елизавета Ярославна становится королевой Норвегии, а после гибели супруга в 1066 году в легендарной битве при Гастингсе (по другим источникам — при Стэмфорд-Бридже) вторично выходит замуж за заклятого врага Харальда короля Дании (см.) Свена II Эстридсена. Официальная наука склонна относить сведения о втором замужестве Елизаветы к области легенд; тем не менее, русская династия Эстридсенов правила Данией до 1375 года.

Польша

Последний король Польши, Станислав Август Понятовский, коронованный в 1764 году, в 1757—1762 гг. занимал должность польско-саксонского посланника в Санкт-Петербурге, где и сблизился с императрицей Екатериной II. Взойдя на престол при ее деятельной поддержке, Понятовский в 1795 году подписал акт добровольного отречения, который спустя два года станет приложением к так называемой Третьей Петербургской конвенции от 15 января 1797 года, упразднившей польское гражданство и юридически оформившей давно назревавшее присоединение восточных областей Польши к России.

Румыния

См. Молдавия.

Сербия и Черногория

См. Босния и Герцеговина.

Словакия

С 21 августа по 20 октября 1968 года в ходе миротворческой операции «Дунай», проведенной на территории бывшей Чехословакии объединенной группировкой войск СССР, ГДР, Болгарии, Венгрии и Польши под командованием генерала Павловского, погибло 11 советских военнослужащих, 87 было ранено, 85 пострадали от неосторожного обращения с оружием, а экипаж танка 1-ой Гвардейской танковой армии направил свою боевую машину в пропасть, чтобы избежать наезда на детей, пикетировавших горную дорогу.

Словения

См. Босния и Герцеговина.

Турция

Начавшись в Малой Азии в 821 году, восстание Фомы Славянина против императора Византии иконоборца Михаила II Травла, известного также как Михаил Пьяница, не только объединило многочисленное славянское население Малой Азии, персов, арабов, армян, грузин и представителей других кавказских народов, осадивших к декабрю того же года Константинополь (Стамбул), но и создало первые предпосылки для создания на территории современной Турции мощного славянского государства. Но провозгласив себя императором, Фома Славянин был разгромлен болгарским ханом Омуртагом, еще в 816 году заключившим союз с Византией. Впрочем, овладеть Константинополем славяне могли и раньше. Хотя официальная наука датирует первый византийский поход киевских князей Аскольда и Дира 866 годом, историк Я.Е.Боровский пишет: «Упоминание о сожжении убитых… указывает на то, что в осаде Константинополя в 626 г. большую силу составляли славяне лесной полосы, у которых в VI—VII вв. господствовал обряд трупосожжения».

К несчастью, мир, навязанный князю Святославу императором Иоанном Цимисхием в 971 году, содержал обязательство впредь воздерживаться от походов на Царьград.

Украина

Начало исторически неизбежному воссоединению Украины с Россией положил сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский. Еще в 1169 году, за 485 лет до Переяславской Рады, посланные им в Киев ростовские, суздальские и владимирские дружины после трехдневной осады взяли город штурмом, разграбив, а затем предав огню будущую столицу Симона Петлюры и оранжевой революции. Тем самым князь Андрей, канонизированный русской православной церковью в лике благоверного в середине XVIII века, раз и навсегда дал понять всем идеологам незалежности, что центр славянской цивилизации еще в XII веке необратимо сместился в направлении Северо-Востока.

Финляндия

Условия договора, заключенного между Новгородской республикой и Швецией 12 августа 1323 в крепости Орешек, и известного как Ореховецкий, или Нотебергский мир, согласно которому территория современной Финляндии становились владениями шведской короны, а Карелия отходила к Новгороду, можно объяснить только тактическими обстоятельствами (Новгород на момент подписания документа был ослаблен более чем 30-летней войной). Окончательно исправить эту историческую ошибку России удалось лишь спустя 5 веков, когда в 1809 году первый финский парламент — так называемый Боргоский сейм, созванный русским правительством по окончании шведской войны 1808−1809 гг. — утвердил статус Великого княжества Финляндского в составе России.

Франция

С 1179 года коронация в Реймсе становится традиционной для всех французских монархов. С 1574 года в Реймском соборе хранится Евангелие, написанное отчасти кириллицей, а отчасти глаголицей, и известное как минимум с 1347 года, когда книга была подарена императором Карлом Великим одному из монастырей в Праге. Обнаруженный впоследствии кириллический автограф «Анна Ръина», то есть Anna Regina (королева Анна) позволяет утверждать, что Евангелие, на котором короли Франции приносили присягу при коронации, первоначально принадлежало дочери Ярослава Мудрого, жене Генриха I королеве Анне (1024 — 1075) и было привезено ею во Францию из Киева.

Чехия

См.: Словакия.

Швейцария

Французские войска заняли Берн весной 1798 года. 12 апреля оккупанты объявили о создании на территории Швейцарии Гельветической республики, конституция которой, составленная по образцу французской, входила в противоречие с традициями вольной конфедерации кантонов и по существу превращала Швейцарию в унитарное государство.

Только заступничество России могло спасти альпийскую демократию, и 14−15 сентября 1799 года 24-тысячный корпус генерала Римского-Корсакова вступил близ Цюриха в неравный бой с превосходящими силами французов. Потеряв около 15 тыс. человек убитыми и ранеными, Корсаков был вынужден отступить к Винтертуру, так и не дождавшись подкрепления, двигавшегося под командованием генералиссимуса Суворова через перевал Сен-Готард. Несмотря на то, что уже в октябре 1799 года Павел I отозвал из Швейцарии войска, декларацию о Вечном Нейтралитете, написанную русской кровью и одобренную Венским конгрессом 20 марта 1815 года, нельзя не считать актом величайшей исторической неблагодарности.

Швеция

Согласно исландской саге «Гнилая кожа», сочинению Снорри Стурлусона «Круг земной», хронике каноника Адама Бременского и ряду других источников XII—XIII вв. еков, женой конунга Ярицлейва, то есть князя Ярослава Мудрого, была дочь короля Швеции Олава I Эйрикссона принцесса Ингигерд, прибывшая в Новгород в 1018—1019 гг. и почитаемая русской православной церковью как святая благоверная княгиня Анна Новгородская.

Эстония

Несмотря на то, что крепость Юрьев (Тарту) была основана в 1030 году Ярославом Мудрым, а успех восстания против оккупировавшего Эстонию Ордена меченосцев, или Братьев воинства Христова (Fratres militiae Christi), направляемых епископом Рижским Альбертом, был обеспечен в 1223 году поддержкой князя Вячко (Вячеслава), правившего русским городом Кокнесе (территория современной Латвии), формально присоединение Эстляндии к России было оформлено только Ништадтским миром 1721 года (см. Латвия).

АЗИЯ

Азербайджан

В июле 1723 года после четырехдневной артподготовки русский десант под командованием генерал-майора Матюшкина взял Баку. В сентябре того же года посланник шаха Тахмаспа II из правившей Персией азербайджанской династии сефевидов Исмаил-бек подписал в Санкт-Џетербурге мирный договор, известный как Петербургский трактат и закрепивший за Россией Западный и Южный берега Каспия. Таким образом, Баку, Дербент и Ленкорань вместе с персидскими провинциями Гилян, Мазандеран и Астрабад (см. Иран) впервые вошли в состав Российской империи. Спустя еще две персидские войны — в 1796 и 1804−1813 годах — Гюлистанский мир окончательно утвердил русские права на большую часть территории Азербайджана.

Армения

26 апреля 1917 года Государственная Дума в присутстсвии министра-председателя Львова, министра юстиции Керенского, министра иностранных дел Милюкова и обер-прокурора Святейшейшего Синода Львова заслушала управляющего делами Временного правительства по вопросу об устройстве областей Турецкой Армении, занятых по праву войны, и на основании статей 42 и 43 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны постановила, что «территория турецкой Армении изъемлется из ведения Кавказских властей и непосредственно подчиняется Временному правительству». Позже формулировка «по праву войны» была смягчена в подписанном Лениным 29 декабря 1917 года декрете совнаркома «О Турецкой Армении». Признававая за народом Армении «право на самоопределение», документ стал важной вехой на пути к добровольному вхождению страны в Закавказскую Федерацию, а в 1936 году и непосредственно в СССР.

Афганистан

По условиям Петербургского трактата 1723 года Петр I не только приобретал исключительное право на военно-морское присутствие на Каспии, но и брал на себя обязательство командировать в регион «потребное число войск, конницы и пехоты» для усмирения воинственных афганских племен, терроризировавших Персию. Во исполнение договора в конце 1728 года отряд из 250 русских пехотинцев во главе с майором Юрловым подошел к Лахиджану (территория современного Ирана) и штыковой атакой обратил в бегство 4000 афганцев. Не закрепив успех этой кампании, Россия в конце 1872 года была вынуждена пойти на унизительную процедуру раздела среднеазиатских территорий с Англией, колониальные войска которой впервые встретили афганцев только в 1838 году. Но уже 26 марта 1885 года генерал Комаров рапортовал с берегов Кушки: «Нахальство афганцев вынудило меня для поддержания чести и достоинства России атаковать сильно укрепленные позиции их на обоих берегах реки». Трофеями стали 2 афганских знамени, 70 верблюдов и все 8 пушек противника; генерал Комаров награжден золотой шпагой с бриллиантами.

Бангладеш

В 1576 году Восточная Бенгалия была завоёвана Акбаром Джелаль-ад-дином, известным в западной историографии как Великий Могол Акбар. Именно под властью Великих Моголов — потомков уроженца Андижана, принца Ферганы (см.: Узбекистан) Захира ад-Дина Мухаммеда Бабура (1483−1530) — административным центром Бенгалии стала современная столица Бангладеш Дакка, основанная в 1608 году.

Бахрейн

В XVII-XVIII остров входил в состав слабеющей персидской империи сефевидов, убедительную победу над которой Россия одержала на Каспии в 1723 году (см. Азербайджан).

Вьетнам

5 августа 1964 военно-воздушные силы США приступили к бомбардировкам территории Северного Вьетнама. Уже 9 апреля 1965 года советский МиГ — 17 сбил считавшийся неуязвимым американский «Фантом», а 24 июля близ деревни Чунгха в 50 км восточнее Ханоя впервые в истории воздушной войны сверхзвуковые самолеты были успешно атакованы с земли советскими зенитно-ракетными комплексами С-75. По сообщению военного журналиста Вадима Улу-Хана, только расчет подполковника Федора Ильиных сбил над Вьетнамом 24 вражеских самолета.

Грузия

«Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, наследников и преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого вассальства… иной державы и сим объявляет перед лицом всего света, что не признает над собой и преемниками иного самодержавия, кроме верховной власти и покровительства е. и.в. (Ее Императорского Величества — Esquire)», — сказано в Третьем артикуле Георгиевского трактата, подписанного царем царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II 24 июля 1783 г.

Израиль

Прием, оказанный на Святой Земле автору одного из первых «Хожений» игумену Даниилу Черниговскому, который посещал образовавшееся после Первого крестового похода Иерусалимское королевство в 1106—1108 годах, позволил ряду историков предположить, что Даниил не был частным лицом, но исполнял при дворе короля Балдуина некую секретную дипломатическую миссию. В таком случае объяснить ее неуспех можно только влиянием Рима, уже тогда опасавшегося усиления позиций православной Руси на Ближнем Востоке.

Индия

Первый русский поход в Индию был инициирован Петром I в 1716 году, но отряд терских казаков под командованием князя Бековича-Черкасского погиб в боях с хивинцами, причем, по сообщению русского историка Потто, «с командира его — живого — сняли кожу, из которой сделали чучело».

Вторая попытка присоединения Индии к России была предпринята 12 января 1801 года, когда по приказу Павла I атаман Орлов собрал все Войско Донское (22507 сабель) и, не сообщая о конечной цели экспедиции, повел его на Восток. В марте того же года Орлова, только что достигшего Саратовской губернии, догнал курьер, известивший его о смерти императора и отмене приказа.

Иордания

11 февраля 2007 года информационные агентства сообщали, что президенты Кабардино-Балкарии и Адыгеи Арсен Каноков и Аслан Тхакушинов прибыли в Иорданию за день до назначенного на 12 февраля визита Владимира Путина, чтобы обсудить с черкесской диаспорой Указ президента РФ № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников…» Учитывая, что в Иордании проживает более 50 тыс. выходцев с Северного Кавказа, присоединение королевства к России нельзя не признать наименее затратным способом исполнения указа.

Ирак

«Все в нашей группе были коммунистами. Беспартийных за рубеж не посылали. И вот однажды (в 1980 году — Esquire) нас вызвали в ЦК КПСС и попросили сдать партбилеты… Оказывается, Саддам Хусейн жутко ненавидел сторонников Маркса и Энгельса. Наши возмущались, но геополитические интересы важнее идейных пристрастий», — вспоминал подполковник Юрий Константинов, летчик-ас и один из 1200 советских специалистов, консультировавших иракскую сторону в ходе ирано-иракского конфликта 980−1988 гг.

Иран

Судьбу Ирана русская армия решала как минимум дважды. 21 февраля 1921 года полковник Мирпяндж Реза-хан, которому спустя четыре года предстоит низложить марионеточный проанглийский режим Ахмед-шаха, вступил в Тегеран во главе персидской Казачьей бригады, сформированной и обученной кадровыми русскими офицерами. В августе 1941 года регулярные части Красной Армии заняли Северный Иран, предотвратив тем самым неизбежную гитлеровскую оккупацию страны.

Йемен

В 2004 году научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН Андрей Иванов опубликовал результаты исследований так называемого кайдунского метеорита, являющегося по мнению ученого осколком одного из спутников Марса (предположительно, Фобоса) и упавшего в 1980 году на территории советской военной базы «Кайдун» в Южном Йемене. Это открытие проливает неожиданный свет и на содержание договора о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве, заключенного между СССР и Народно-демократической республикой Йемен в 1969 году.

Казахстан

В 1726 году хан Младшего жуза Абулхайр обратился к России с просьбой о покровительстве. Спустя ровно пять лет, в 1731 году, Россия ответила согласием. К 1740 году в русское подданство перешли ханы Среднего жуза Аблай, Семеке, Кушук, а также султаны Барак и Абулмамбет. Старший жуз сохранял независимость вплоть до 1758 года, когда цинский Китай предъявил ему территориальные претензии, впервые поставив народ Казахстана перед геополитическим выбором, не утратившим актуальности и по сей день.

Камбоджа

После того, как на территории Камбоджи в мае 2003 года были арестованы участники радикальной группировки «Джамаа Исламиа», премьер-министр Хун Сен распорядился уничтожить 233 ракеты класса «земля-воздух» во избежание их хищения террористами. По сообщению Министерства обороны Камбоджи, ракеты были закуплены в СССР в 1980-е годы. Повинуясь интернациональному долгу и будучи правопреемницей СССР, Россия обязана вернуть в Камбоджу контингент военных инструкторов, обеспечив тем самым элементарную безопасность этого миролюбивого буддистского государства.

Киргизия

«Юридическая база Союзного государства Белоруссии и России не исключает возможности присоединения к этому союзу третьих стран», — заявил 14 июня 2007 года пресс-секретарь госсекретаря Союзного государства Иван Макушок. Поясняя свое заявление, господин Макушок уточнил, что третьей страной может стать Киргизия.

Китай

По сообщениям научной прессы, все более популярной среди китайских ученых становится гипотеза, согласно которой предками русских были усуни — кочевые племена, населявшие некогда территорию современной Киргизии. Ранее считалось, что, заключив в 125 году до н.э. союз с Китаем, усуни к V веку н. э. были полностью ассимилированы союзниками. Подозрительным в новой теории представляется и то, что китайские историки проигнорировали давно известное отечественной науке свидетельство томских купцов, в 1850 году встретивших в Синцзяне православных китайцев, которые утверждали, что являются потомками казаков. Таким образом, версия о том, что русские были предками китайцев, имеет как минимум равные права на существование.

Корея Северная

В 1895 году экспедиция члена Русского географического общества А.Г. Лубенцова в составе четырех казаков дважды пересекает Корейский полуостров (сначала в гористой северной части, а затем на широте Пхеньяна) и составляет первую профессиональную карту страны.

Корея Южная

«8 ноября 1950 года в небе Кореи появились реактивные МИГ-15. Это прибыла на фронт 234 Гвардейская истребительная авиадивизия во главе с трижды Героем Советского Союза генералом Иваном Кожедубом», — писал минер-подрывник, военный журналист Марк Штейнберг.

Лаос

17 февраля 1961 года при выполнении боевой задачи в районе Салафукуна был сбит советский самолет Ил-14. Все 9 членов экипажа погибли. 27 апреля 2004 года министр обороны России Сергей Иванов встретился с министром обороны Лаоса генерал-лейтенантом Донгтяй Пхичитом и, в частности, сказал: «Мы с пониманием относимся к тому, что свыше 95% вооружения и военной техники, которые имеются у Лаоса, произведены в СССР, и это требует серьезного и ответственного подхода к сохранению и ремонту этих вооружений. Россия готова рассмотреть возможность направления в Лаос наших специалистов».

Ливан

В сентябре 2006 года премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обвинил Россию в поставках ливанской Партии Аллаха, известной также как Хезболла, современного вооружения (по мнению военных специалистов, речь шла о 105-миллиметровых противотанковых гранатометах РПГ-29 «Вампир» и противотанковых управляемых ракетах «Корнет»), представив в качестве доказательства накладные, по которым оружие поступало в Сирию (см. Сирия).

Монголия

Хотя предложение перейти в русское подданство поступило монгольскому Цецен-хану от русского первопроходца Ивана Похабова еще в 1649 году, осознать неизбежность сближения с Россией в полной мере Монголия смогла только в 1921 году, когда корпус генерал-лейтенанта Роберта Николауса Максимиллиана (Романа Федоровича) Унгерна фон Штернберга освободил Ургу от китайских республиканских войск, после чего барон Унгерн, приняв титул хана, на долгих полгода стал единоличным правителем страны.

Мьянма

15 мая 2007 года глава Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и министр науки и технологий Союза Мьянма У Таунг подписали договор о строительстве первого в Индокитае центра ядерных исследований. Реакция Государственного департамента США последовала в тот же день, и ее тон не мог не убедить маленькое государство, управляемое Военным советом мира и развития, в том, что Россия была и остается его единственным стратегическим партнером.

Непал

«В ответ на ходатайство Ассоциации российских соотечественников в Непале «Ивушка» к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II о пастырском окормлении православных верующих в этой высокогорной стране священник Русской Православной Церкви о. Алексей Трубач совершил в Катманду всенощное бдение и Божественную литургию», — сообщал сайт pravoslavie.ru еще в январе 2004 года.

Сингапур

Общеизвестно, что первая христианская церковь в Сингапуре — храм св. Георгия Просветителя — была построена в 1836 году первым сингапурским архитектором Джорджем Коулменом, имя которого носит также исторический мост через реку Сингапур. Но тот факт, что строительство храма финансировала армянская диаспора, причем стоимость работ оказалась сопоставимой с той суммой, за которую в 1819 году представитель британской Ост-Индийской компании Томас Раффлс купил остров у султана Джохора, по странному стечению обстоятельств получил куда менее широкую огласку. С учетом сказанного вхождение Сингапура (см. также Кипр) в состав Армении под протекторатом России представляется исторически закономерным и справедливым решением этого затянувшегося имущественного конфликта.

Сирия

В январе 2007 года газета The Jerusalem Post сообщила, что информация с российских постов перехвата, якобы расположенных вдоль сирийско-израильской границы, передается ливанской Партии Аллаха, известной также как Хезболла. Очевидно, что во избежание новых абсурдных обвинений России следует установить жесткий контроль за оборотом оружия отечественного производства на международном рынке (см. также Палестина), что проще всего сделать, обеспечив постоянное военное присутствие во всей зоне арабо-израильского конфликта.

Таджикистан

Первая в истории национальная таджикская автономия была образована 14 октября 1924 года в составе Узбекской ССР. Несмотря на то, что две шелкомотальные фабрики и фруктово-водочный завод в Ходженте были открыты русскими промышленниками еще в 1869−72 гг., будущий Таджикистан в начале ХХ века оставался одной из самых отсталых провинций Туркестанского генерал-губернаторства.

Тайланд

В 1890 году, совершая кругосветное путешествие на крейсере «Память Азова», будущий император России Николай II посетил Бангкок. В ходе своего ответного визита в Санкт-Петербург в 1897 году король Рама V подарил членам дома Романовых сто кошек сиамской породы, распространившейся впоследствии по всей Европе, а также сфотографировался с Николаем в Красном Селе. В том же году публикация этой красноречивой фотографии в ряде европейских журналов приостановила высадку французского десанта и, таким образом, спасла национальную независимость Сиама, но еще раньше — в 1888 году — мелодия русского композитора Шуровского была принята в Сиаме в качестве официального королевского гимна.

Туркмения

12 января 1881 года ахалтекинская экспедиция генерала Скобелева (около 7 тыс. человек при 100 орудиях) штурмовала город Геок-Тепе, в стенах которого укрывалось по разным данным от 20 до 45 тыс. сепаратистов, из них до 5 тыс. — вооруженных мужчин. В других районах страны корпус легендарного «белого генерала» Скобелева ­­- героя Турецкой войны 1877−78 гг. и идеолога панславянского государства на Балканах — не встретил сколько-нибудь серьезного сопротивления, что позволяет рассматривать Туркмению как естественное продолжение геополитической оси Сербия-Константинополь.

Узбекистан

17 мая 1865 года экспедиция генерала Черняева, насчитывавшая 8 пехотных рот и 2 казачьи сотни при десяти орудиях, овладела Ташкентом после трехдневной осады.

Шри-Ланка

В 1938 году, находясь на Цейлоне (совр. Шри-Ланка) с духовной миссией, архиепископ Камчатский Нестор обращался к митрополиту Анастасию с запросом, в котором предлагал упрощенную процедуру перехода в православие (через исповедь) для англиканских священнослужителей и мирян. Поскольку англиканская община Шри-Ланки насчитывает сегодня 42 тыс. человек, положительное решение вопроса могло бы значительно укрепить позиции России в регионе. Однако 4 января 1939 года Архиерейский Синод Русской православной церкви зарубежом постановил, что «по вопросу о принятии в общение англиканского духовенства в сущем сане еще нет определенного постановления всей Православной Церкви». Теперь, когда историческое решение о воссоединении церквей принято, и занять стратегический форпост духа в Индийском океане не мешает уже ничто, богословам Русской православной церкви следует вернуться к рассмотрению давно наболевшего цейлонского вопроса.

Япония

Прибыв в Японию по направлению Московского общества эсперантистов в 1914 году, преподаватель и энтузиаст нового языка Василий Ерошенко нашел в Токио благодарную аудиторию. По примеру первого японского переводчика «Манифеста коммунистической партии» Котоку Сюсуя, казненного в 1911 году, эсперанто изучали такие видные революционеры, как Осуги Сакаэ, убитый полицией в ходе волнений 1923 года, и сооснователь Социал-демократической партии Японии Сакаи Тосихико. Живой интерес к работе Ерошенко проявляла и многочисленная колония китайских политэмигрантов, главный орган которой — издававшийся в Париже журнал «Синьшицзи» — прямо требовал упразднения иероглифических языков Дальнего Востока и скорейшей замены их эсперанто. Огромный авторитет слепого педагога (от рождения лишенный зрения, Василий Яковлевич выучил эсперанто, пользуясь азбукой Брайля) способствовал закономерному сближению японских социал-демократов с Россией (так, ученик Ерошенко Акита Удзяку в 1931 году основал японское «Общество друзей Советского Союза»), и только травля, организованная проправительственными реакционными кругами в 1916 году, вынудила его бежать из страны в Бирму, а затем на Чукотку, подарив авторские права на все свои книги, написанные по‑японски (в том числе, классические «Рассказы бумажного фонарика») будущему депутату японского парламента социалистке Камитике Итико.

АНТАРКТИДА

16 января 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный», входящие в состав русской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, впервые в истории человечества достигли самого южного континента планеты, доказав, что предположения другого известного мореплавателя, Джеймса Кука, оказались небеспочвенными. 75 лет спустя к открытому великими русскими мореплавателями континенту подошло норвежское судно «Антарктик», с которого на берег сошел преподаватель естественных наук Карлстен Борхгрёвинк. Впоследствии, в 1930 году, это незначительное событие позволило Норвегии предъявить на Антарктиду свои притязания и объявить норвежской территорией исконно русские земли. В частности, норвежским был объявлен остров Петра I, открытый экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Позднее, в 1939 году, подстегнутые норвежской инициативой, свои возмутительные претензии относительно Антарктиды предъявили Аргентина и Чили. Советский Союз незамедлительно отреагировал нотой протеста, которая была направлена норвежцам 27 января 1939 года. В этой ноте СССР указал на свою твердую позицию по вопросу государственной принадлежности земель, открытых и исследованных русскими мореплавателями еще в начале XIX века. Закрепить свои позиции по Антарктиде Советскому Союзу помешала мировая война, охватившая Европу несколькими месяцами спустя. Позднее Указом Президиума Верховного Совета от 20 октября 1960 года СССР и вовсе был вынужден ратифицировать состряпанный 1 декабря 1959 года в Вашингтоне «Договор об Антарктике», который хотя не предусматривал отказа любой из сторон от претензий на территориальный суверенитет в Антарктике, тем не менее явился шлагбаумом, который перекрыл России широкую дорогу на самый южный континент.