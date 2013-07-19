Устройство
Bug-A-Salt — ружье для уничтожения комаров и мух, заряжается обычной столовой солью. Обычную домашнюю муху (Musca domestica) из этого ружья можно убить с расстояния в 1 метр. Начальная скорость «пули» — 43,2 м/с. В основе Bug-A-Salt — помповый механизм: затворную группу двигает скользящее цевьё. Ружье эффективно против муравьев всех видов, а также способна оглушать пчел, ос и шершней. По мнению испытателей, удобнее всего стрелять кошерной солью с крупными гранулами, хотя можно использовать и морскую соль. Ружья Bug-A-Salt производит компания Skell Inc., расположенная в Санта-Монике, штат Калифорния, США.
Мухи
Musca domestica появилась около 65 миллионов лет назад, в начале кайнозойской эры. Свое широкое распространение она, по‑видимому, получила благодаря постоянному соседству с человеком. Мухи способны переносить около сотни видов возбудителей болезней, среди которых — тиф, холера, сибирская язва, бактериальная дизентерия и офтальмия.
Изобретатель
Художник и серфер-любитель Лоренцо Маджоре бросил школу после восьмого класса. По его словам, он всегда ненавидел мух и еще в детстве придумал стрелять по ним из духового ружья песком. Это было эффективно, но делало привлекающую мух еду непригодной к дальнейшему употреблению. В начале
Затраты
Маджоре потратил около 300 000 долларов и исчерпал лимит семи кредитных карт, прежде чем нашел венчурного капиталиста из Сан-Франциско, который согласился поддержать Bug-A-Salt. Кроме того, 50 000 долларов ушло на услуги патентного поверенного. Для того чтобы начать массовое производство в Китае, изобретателю пришлось потратить еще 15 000 долларов.
Достижения
Летом 2012 года Маджоре выложил видео с демонстрацией возможностей ружья на краудфандинговом сайте IndieGoGo — аналоге Kickstarter. С июня по сентябрь проект собрал 577 636 долларов пожертвований — в 38 раз больше, чем было нужно Маджоре. К июлю 2013 года он продал уже 21 400 ружей. Двадцать два человека заказали Bug-A-Salt в комплекте «Торговец оружием», в который входит 144 ружья.
Недостатки
Профессор Калифорнийского технологического института Майкл Дикинсон, получивший стипендию Мак-Артура за свой вклад в изучение мух, говорит, что мощности ружья не всегда хватает для того, чтобы убить насекомое, поскольку членистоногие обладают прочным экзоскелетом. Кроме того, испытания Bug-A-Salt во Флориде показали, что во влажном климате нужно внимательно следить за тем, чтобы соль оставалась сухой.
Альтернативы
Наиболее распространенная конструкция современной мухобойки (сетчатая пластина на гибкой рукояти) была запатентована в 1900 году Робертом Монтгомери, изобретателем из города Декейтер, штат Иллинойс. В 1996 году тайванец Цао И-Ши получил патент на портативную электрическую мухобойку, внешне напоминающую теннисную ракетку. В настоящее время фирма Intellectual Ventures спонсирует проектирование «фотонного забора» — системы лазеров, предназначенных для убийства комаров и мух. Среди ее разработчиков — ученые — участники Стратегической оборонной инициативы, более известной как «Звездные войны».