Устройство

Bug-A-Salt — ружье для уничтожения комаров и мух, заряжается обычной столовой солью. Обычную домашнюю муху (Musca domestica) из этого ружья можно убить с расстояния в 1 метр. Начальная скорость «пули» — 43,2 м/с. В основе Bug-A-Salt — помповый механизм: затворную группу двигает скользящее цевьё. Ружье эффективно против муравьев всех видов, а также способна оглушать пчел, ос и шершней. По мнению испытателей, удобнее всего стрелять кошерной солью с крупными гранулами, хотя можно использовать и морскую соль. Ружья Bug-A-Salt производит компания Skell Inc., расположенная в Санта-Монике, штат Калифорния, США.

Мухи

Musca domestica появилась около 65 миллионов лет назад, в начале кайнозойской эры. Свое широкое распространение она, по‑видимому, получила благодаря постоянному соседству с человеком. Мухи способны переносить около сотни видов возбудителей болезней, среди которых — тиф, холера, сибирская язва, бактериальная дизентерия и офтальмия.

Художник и серфер-любитель Лоренцо Маджоре бросил школу после восьмого класса. По его словам, он всегда ненавидел мух и еще в детстве придумал стрелять по ним из духового ружья песком. Это было эффективно, но делало привлекающую мух еду непригодной к дальнейшему употреблению. В начале 1990-х годов Маджоре попытался запустить в производство прототип Bug-A-Salt. Попытка провалилась из-за неудачной конструкции ружья. До 2008 года Лоренцо зарабатывал на жизнь поклейкой обоев в Беверли-Хиллз. После смерти сестры он решил вернуться к своей идее и нашел в китайском Шэньчжэне инженера, который довел изобретение до ума, усовершенствовав заряжающий механизм так, чтобы на каждый выстрел тратилось не более 0,5 грамма соли. Сейчас Маджоре является владельцем компании Skell Inc., в которой работают 12 человек, больше половины из них родственники и друзья Лоренцо.

Затраты

Маджоре потратил около 300 000 долларов и исчерпал лимит семи кредитных карт, прежде чем нашел венчурного капиталиста из Сан-Франциско, который согласился поддержать Bug-A-Salt. Кроме того, 50 000 долларов ушло на услуги патентного поверенного. Для того чтобы начать массовое производство в Китае, изобретателю пришлось потратить еще 15 000 долларов.

Достижения

Летом 2012 года Маджоре выложил видео с демонстрацией возможностей ружья на краудфандинговом сайте IndieGoGo — аналоге Kickstarter. С июня по сентябрь проект собрал 577 636 долларов пожертвований — в 38 раз больше, чем было нужно Маджоре. К июлю 2013 года он продал уже 21 400 ружей. Двадцать два человека заказали Bug-A-Salt в комплекте «Торговец оружием», в который входит 144 ружья.

SAY UNCLE, оружейный блогер:

«Нужно увеличить дальность боя. Один метр — довольно небольшой показатель, когда дело доходит до огня на поражение по комарам, которые, как известно, являются символом штата Теннесси».

Недостатки

Профессор Калифорнийского технологического института Майкл Дикинсон, получивший стипендию Мак-Артура за свой вклад в изучение мух, говорит, что мощности ружья не всегда хватает для того, чтобы убить насекомое, поскольку членистоногие обладают прочным экзоскелетом. Кроме того, испытания Bug-A-Salt во Флориде показали, что во влажном климате нужно внимательно следить за тем, чтобы соль оставалась сухой.

Альтернативы

Наиболее распространенная конструкция современной мухобойки (сетчатая пластина на гибкой рукояти) была запатентована в 1900 году Робертом Монтгомери, изобретателем из города Декейтер, штат Иллинойс. В 1996 году тайванец Цао И-Ши получил патент на портативную электрическую мухобойку, внешне напоминающую теннисную ракетку. В настоящее время фирма Intellectual Ventures спонсирует проектирование «фотонного забора» — системы лазеров, предназначенных для убийства комаров и мух. Среди ее разработчиков — ученые — участники Стратегической оборонной инициативы, более известной как «Звездные войны».

BENDANARAMA, пользователь Amazon:

«Было темно, и ночь застила мне глаза, как тысяча шелковых платков. Повсюду я слышал жужжание вероломных мух, летавших вокруг моей головы. Я снова вспомнил ту ужасающую ночь во Вьетнаме. Нет, не могу говорить об этом… Но, к счастью, со мной был мой верный Bug-A-Salt. Одним четким движением я выхватил оружие и тут же выстрелил. Муха упала на пол и перестала жужжать. Я передернул затвор, развернулся и продолжил палить по жужжавшим врагам. Вскоре сотни их тел покрывали пол. Их мрачное жужжание навсегда умолкло. Спасибо тебе, Bug-A-Salt, ты спас мне жизнь».