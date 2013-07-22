Прокатиться на тобогане в парке Яхрома
Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

250 рублей

Приобрести обслуживаемый атомайзер SmokTech для любителей дрипа

299 рублей

Посетить одно занятие йогой для взрослых в оздоровительном центре
«Русалочка» в городе Омск

260 рублей

Приобрести фигурный дырокол для скрапбукинга

от 300 рублей

Арендовать на час лодку «Пелла-Фиорд» на базе отдыха «Вохотка» в Санкт-Петербурге

300 рублей

В будний день посетить демонстрационный зал и прослушать лекцию
в террариуме «Крокодиловая ферма» на ВВЦ

300 рублей

Приобрести входной билет в ночной клуб Banzai в Тольятти

250 рублей

В будний день 10 минут покататься на карте в картинг-клубе «Большой Приз» в Санкт-Петербурге

300 рублей

В будний день с 11 до 13 часов поиграть в боулинг в центре семейного отдыха «Тритон» во Владивостоке

300 рублей

1 час поиграть в теннис у стены корта в гостинице «Жемчужина» в Сочи

300 рублей

Заказать кальян в центре отдыха «Пятница» в Сыктывкаре

300 рублей

Купить билет на откидное место в первом ряду в Малом театре в Москве

250 рублей

Посетить один матч c участием ХК «Адмирал» в КСК «Фетисов-Арена» во Владивостоке

300 рублей

Посетить международный фестиваль домашних питомцев «Любимцы» в ЦДХ

300 рублей

Сходить на концерт органиста Д. Григоруцэ в Иркутской областной филармонии

200−300 рублей

Посетить «сауну на двоих» в банном комплексе «Гладиатор» во Владимире

300 рублей

Вызвать на дом настоящего Деда Мороза в Стерлитамаке

300 рублей

Посмотреть познавательно-развлекательную программу «Театр+dance» в кафе «Театральное» театра кукол «Барабашка» в Нижневартовске

300 рублей

Посетить выступление «Хоронько-оркестра» с программой «Жжарим"
в Самарской филармонии

от 300 рублей

Прожить день в частном секторе на Толстом мысу в Геленджике
(в период с октября по май)

300 рублей

Принять участие в двухдневном интернет-семинаре «Полезные сладости: Ешь и стройней!»

300 рублей

Провести один час в номере «Мальдивы» (полулюкс) в гостинице «Большевичка» в Перми

300 рублей

Отправиться в шоп-тур в Иваново

300 рублей

Выпить коктейль Strawberry Colada в клубе «Пропаганда» в Москве

300 рублей