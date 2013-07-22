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Прокатиться на тобогане в парке Яхрома
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Приобрести обслуживаемый атомайзер SmokTech для любителей дрипа
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Посетить одно занятие йогой для взрослых в оздоровительном центре
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Приобрести фигурный дырокол для скрапбукинга
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Арендовать на час лодку «Пелла-Фиорд» на базе отдыха «Вохотка»
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В будний день посетить демонстрационный зал и прослушать лекцию
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Приобрести входной билет в ночной клуб Banzai в Тольятти
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В будний день 10 минут покататься на карте в картинг-клубе «Большой Приз»
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В будний день с 11 до 13 часов поиграть в боулинг в центре семейного отдыха «Тритон» во Владивостоке
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1 час поиграть в теннис у стены корта в гостинице «Жемчужина» в Сочи
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Заказать кальян в центре отдыха «Пятница» в Сыктывкаре
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Купить билет на откидное место в первом ряду в Малом театре в Москве
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Посетить один матч c участием ХК «Адмирал» в КСК «Фетисов-Арена» во Владивостоке
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Посетить международный фестиваль домашних питомцев «Любимцы» в ЦДХ
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Сходить на концерт органиста Д. Григоруцэ в Иркутской областной филармонии
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Посетить «сауну на двоих» в банном комплексе «Гладиатор» во Владимире
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Вызвать на дом настоящего Деда Мороза в Стерлитамаке
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Посмотреть познавательно-развлекательную программу «Театр+dance» в кафе «Театральное» театра кукол «Барабашка» в Нижневартовске
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Посетить выступление «Хоронько-оркестра» с программой «Жжарим"
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Прожить день в частном секторе на Толстом мысу в Геленджике
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Принять участие в двухдневном интернет-семинаре «Полезные сладости:
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Провести один час в номере «Мальдивы» (полулюкс) в гостинице «Большевичка» в Перми
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Отправиться в шоп-тур в Иваново
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Выпить коктейль Strawberry Colada в клубе «Пропаганда» в Москве