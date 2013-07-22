В эфире российских и международных каналов спортивные трансляции из Казани сопровождалась бегущей строкой, на которой были показаны twitter-сообщения пользователей со всего мира, посвященные Универсиаде. Однако многие из них автоматически отфильтровывались, если в них содержались определенные сочетания букв (кириллица и латиница). Весь список состоял примерно из тысячи пунктов, большая часть которых относилась к области обсценной лексики. Однако этим дело не ограничивалось. Вот некоторые из наиболее опасных, с точки зрения организаторов Универсиады, буквосочетаний в русском языке.