1

Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
Сауна
Аэробус А330
Теплоход

Цитата из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». В честь Гоголя назван аэробус А330 и теплоход.
В честь Игоря Северянина названа сауна.

2

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Гора в Свердловской области
Салон красоты
Булочная

Четверостишие из стихотворения Сергея Есенина «Не бродить, не мять в кустах багряных…"
В честь Есенина назван салон красоты.
В честь Владимира Высоцкого названа гора в Свердловской области, а в честь Александра Вертинского — булочная.

3

Руслан подъемлет смутный взор
И видит — прямо над главою —
С подъятой, страшной булавою
Летает карла Черномор.
Щитом покрывшись, он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся;
Но тот взвился под облака;
На миг исчез — и свысока
Шумя летит на князя снова.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Астероид
Боинг Б767
200-метровый небоскреб в Екатеринбурге

Цитата из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». В честь Пушкина назван Боинг Б767 и астероид.
В честь Владимира Высоцкого — 200-метровый небоскреб.

4

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

Ресторан
Жилищный комплекс
Мебельный центр

Картина Андрея Рублева «Тайная вечеря». В честь Рублева назван ресторан.
В честь Сергея Есенина назван жилищный комплекс, а в честь Владимира Маяковского — мебельный центр.

5

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

Сорт гладиолусов
Турфирма
Мастерская флористики

Владимир Высоцкий, «Песня о нейтральной полосе». В честь Высоцкого назван сорт гладиолусов.
В честь Александра Пушкина названа турфирма, а в честь Марины Цветаевой — мастерская флористики.

6

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

Фестиваль авторской песни
Караоке-бар
Конкурс детского творчества

Романс Петра Чайковского «О, спой же ту песню». В честь Чайковского назван караоке-бар.
В честь Владимира Высоцкого назван фестиваль авторской песни, а в честь Корнея Чуковского — конкурс детского творчества.

7
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С—м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К—ну мосту. Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Отделение банка
Мебельный гарнитур
Отель

Цитата из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».
В честь Достоевского назван отель.
В честь Владимира Маяковского названо отделение банка, а в честь Игоря Стравинского — мебельный гарнитур.

8
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Танк
Колесный пароход
Гей-клуб

Цитата из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».
В честь Маяковского назван танк.
В честь Николая Гоголя назван колесный пароход, а в честь Казимира Малевича — гей-клуб.

9

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

Аэробус А320
Текстильная фабрика
Охотничье хозяйство

Картина Виктора Васнецова «Ковер-самолет».
В честь Васнецова назван Аэробус А320.
В честь Петра Чайковского названа текстильная фабрика, а в честь Эрнста Тельмана — охотничье хозяйство.

10
Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Государственная республиканская библиотека
Поезд
Автомобильный сервис-центр

Цитата из романа Льва Толстого «Анна Каренина».
В честь Льва Толстого назван поезд.
В честь Николая Чернышевского названа Государственная республиканская библиотека, а в честь Александра Пушкина — автомобильный сервис-центр.

11
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах.
Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.

София

Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше?

Чацкий

Где нас нет.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Теплоход
Ночной клуб
Боинг В767

Цитата из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума».
В честь Грибоедова назван ночной клуб.
В честь Ивана Бунина назван теплоход, а в честь Ивана Тургенева — Боинг В767.

12
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Магазин нижнего белья
Благотворительный фонд поддержки балета
Фитнес-клуб

Цитата из романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».
В честь Пушкина назван фитнес-клуб.
В честь Афанасия Фета назван магазин нижнего белья, а в честь Сергея Дягилева — благотворительный фонд поддержки балета.

13
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Медицинский центр
Машиностроительный завод
Паровозоиспытательная станция

Цитата из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».
В честь Маяковского назван медицинский центр.
В честь Александра Пушкина назван машиностроительный завод, а в честь Александра Бородина — паровозоиспытательная станция.

14
В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды…

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Пассажирский теплоход
Саратовский государственный университет
Боксерский турнир

Цитата из повести Антона Чехова «Дуэль».
В честь Чехова назван пассажирский теплоход.
В честь Николая Чернышевского назван Саратовский государственный университет, а в честь Владимира Высоцкого — боксерский турнир.

15
Наше искусство с постановкой потех для богатых классов не только похоже на проституцию, но есть не что иное, как проституция.

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Издательский дом
Event-агентство
Театр

Цитата Льва Николаевича Толстого. В честь Толстого назван издательский дом.
В честь Александра Пушкина названо event-агентство, а в честь Антона Чехова — театр.

16

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

Текстильная фабрика
Мастерская флористики
Городской сад

Вальс из балета Петра Чайковского «Спящая красавица».
В честь Чайковского названа текстильная фабрика.
В честь Марины Цветаевой названа мастерская флористики, а в честь Александра Пушкина — городской сад.

17
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь, взойдет она
Звезда пленительного счастья
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Мужской клуб
Издательско-полиграфический дом
Марка водки

Цитата из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».
В честь Пушкина названа марка водки.
В честь Владимира Набокова назван мужской клуб, а в честь Льва Толстого издательско-полиграфический дом.

18

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

Круизное судно
Курорт
Пионерский лагерь

Картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге».
В честь Репина названо круизное судно.
В честь Максима Горького назван курорт, а в честь Аркадия Гайдара — пионерский лагерь.

19
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Малая планета, 2222
Обсерватория
Аэробус А330

Цитата из стихотворения Михаила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…"
В честь Лермонтова названа малая планета 222.
В честь Александра Воейкова названа обсерватория, а в честь Мстислава Ростроповича — Аэробус А330.

20
Говорит, садясь, Иван, —
Переехал окиян
С порученьем от царицы —
В светлый терем поклониться
И сказать вот так, постой:
«Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня;
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?»

ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?

Базовая станция сотовой связи
Конференц-зал
Магазин оргтехники

Цитата из сказки в стихах Петра Ершова «Конек-Горбунок».
В честь Ершова названа базовая станция сотовой связи.
В честь Ивана Айвазовского назван конференц-зал, а в честь Казимира Малевича — магазин оргтехники.