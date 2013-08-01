ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». В честь Гоголя назван аэробус А330 и теплоход.
В честь Игоря Северянина названа сауна.
С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Четверостишие из стихотворения Сергея Есенина «Не бродить, не мять в кустах багряных…"
В честь Есенина назван салон красоты.
В честь Владимира Высоцкого названа гора в Свердловской области, а в честь Александра Вертинского — булочная.
Руслан подъемлет смутный взор
И видит — прямо над главою —
С подъятой, страшной булавою
Летает карла Черномор.
Щитом покрывшись, он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся;
Но тот взвился под облака;
На миг исчез — и свысока
Шумя летит на князя снова.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». В честь Пушкина назван Боинг Б767 и астероид.
В честь Владимира Высоцкого —
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?
Картина Андрея Рублева «Тайная вечеря». В честь Рублева назван ресторан.
В честь Сергея Есенина назван жилищный комплекс, а в честь Владимира Маяковского — мебельный центр.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?
Владимир Высоцкий, «Песня о нейтральной полосе». В честь Высоцкого назван сорт гладиолусов.
В честь Александра Пушкина названа турфирма, а в честь Марины Цветаевой — мастерская флористики.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?
Романс Петра Чайковского «О, спой же ту песню». В честь Чайковского назван караоке-бар.
В честь Владимира Высоцкого назван фестиваль авторской песни, а в честь Корнея Чуковского — конкурс детского творчества.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».
В честь Достоевского назван отель.
В честь Владимира Маяковского названо отделение банка, а в честь Игоря Стравинского — мебельный гарнитур.
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».
В честь Маяковского назван танк.
В честь Николая Гоголя назван колесный пароход, а в честь Казимира Малевича — гей-клуб.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?
Картина Виктора Васнецова «Ковер-самолет».
В честь Васнецова назван Аэробус А320.
В честь Петра Чайковского названа текстильная фабрика, а в честь Эрнста Тельмана — охотничье хозяйство.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из романа Льва Толстого «Анна Каренина».
В честь Льва Толстого назван поезд.
В честь Николая Чернышевского названа Государственная республиканская библиотека, а в честь Александра Пушкина — автомобильный сервис-центр.
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах.
Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.
София
Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше?
Чацкий
Где нас нет.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума».
В честь Грибоедова назван ночной клуб.
В честь Ивана Бунина назван теплоход, а в честь Ивана Тургенева — Боинг В767.
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».
В честь Пушкина назван фитнес-клуб.
В честь Афанасия Фета назван магазин нижнего белья, а в честь Сергея Дягилева — благотворительный фонд поддержки балета.
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».
В честь Маяковского назван медицинский центр.
В честь Александра Пушкина назван машиностроительный завод, а в честь Александра Бородина — паровозоиспытательная станция.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из повести Антона Чехова «Дуэль».
В честь Чехова назван пассажирский теплоход.
В честь Николая Чернышевского назван Саратовский государственный университет, а в честь Владимира Высоцкого — боксерский турнир.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата Льва Николаевича Толстого. В честь Толстого назван издательский дом.
В честь Александра Пушкина названо event-агентство, а в честь Антона Чехова — театр.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?
Вальс из балета Петра Чайковского «Спящая красавица».
В честь Чайковского названа текстильная фабрика.
В честь Марины Цветаевой названа мастерская флористики, а в честь Александра Пушкина — городской сад.
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь, взойдет она
Звезда пленительного счастья
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву».
В честь Пушкина названа марка водки.
В честь Владимира Набокова назван мужской клуб, а в честь Льва Толстого издательско-полиграфический дом.
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ?
Картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге».
В честь Репина названо круизное судно.
В честь Максима Горького назван курорт, а в честь Аркадия Гайдара — пионерский лагерь.
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из стихотворения Михаила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…"
В честь Лермонтова названа малая планета 222.
В честь Александра Воейкова названа обсерватория, а в честь Мстислава Ростроповича — Аэробус А330.
Переехал окиян
С порученьем от царицы —
В светлый терем поклониться
И сказать вот так, постой:
«Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня;
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?»
ЧТО НАЗВАНО В ЧЕСТЬ АВТОРА ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Цитата из сказки в стихах Петра Ершова «Конек-Горбунок».
В честь Ершова названа базовая станция сотовой связи.
В честь Ивана Айвазовского назван конференц-зал, а в честь Казимира Малевича — магазин оргтехники.