Семья Капраловых
Отец Иван, мать Анна, дочери Ксения и Анастасия.
Суздаль, Россия
Семья Тороддсен
Отец Бьорн Тороддсен, мать Маргарет (Линда) Гунлаугсдоттир, дочь Маргарет от первого брака Сиф Хауксдоттир, сыновья Гуннлаугур и Гестур Бьорнссон, дочь Тордис Бьорнссон.
Хафнарфьордур, Исландия
Семья Юкита
Отец Казуо, мать Сайо, дочери Мио и Майа.
Токио, Япония
Cемья Скин
Отец Рики, мать Патти, сын Майкл и дочь Джули.
Пирланд, Техас, США
Семья Кастильо-Бальдерас
Отец Амбросио Кастильо Серда, мать Кармен Бальдерас де Кастильо, сын Круз, дочери Наялит и Бренда, сын Марко Антонио.
Гвадалахара, Мексика
Семья Абдулла
Отец Саиф, мать Зайнаб, дочери Лубна, Абла, сын Али, слуги из Индии Агнес Фернандес и Ксавьер Фернандес.
Кувейт-сити, Кувейт
Семья Регзен
Отец Батсуури, мать Оюнстетсег Лхакамсурен, дочь Хорлоо, сын Батбилег, сестра отца Оюнджаргал, ее дочь Еруультцл.
Улан-Батор, Монголия