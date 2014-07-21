Семья Капраловых

Отец Иван, мать Анна, дочери Ксения и Анастасия.

Суздаль, Россия

Семья Тороддсен

Отец Бьорн Тороддсен, мать Маргарет (Линда) Гунлаугсдоттир, дочь Маргарет от первого брака Сиф Хауксдоттир, сыновья Гуннлаугур и Гестур Бьорнссон, дочь Тордис Бьорнссон.

Хафнарфьордур, Исландия

Семья Юкита

Отец Казуо, мать Сайо, дочери Мио и Майа.

Токио, Япония

Cемья Скин

Отец Рики, мать Патти, сын Майкл и дочь Джули.

Пирланд, Техас, США

Семья Кастильо-Бальдерас

Отец Амбросио Кастильо Серда, мать Кармен Бальдерас де Кастильо, сын Круз, дочери Наялит и Бренда, сын Марко Антонио.

Гвадалахара, Мексика

Семья Абдулла

Отец Саиф, мать Зайнаб, дочери Лубна, Абла, сын Али, слуги из Индии Агнес Фернандес и Ксавьер Фернандес.

Кувейт-сити, Кувейт

Семья Регзен

Отец Батсуури, мать Оюнстетсег Лхакамсурен, дочь Хорлоо, сын Батбилег, сестра отца Оюнджаргал, ее дочь Еруультцл.

Улан-Батор, Монголия