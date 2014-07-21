За гранью добра

Американские фотографы Питер Мензель и Луис Психойос объехали весь мир от ЮАР до Монголии и от Японии до Исландии и в каждой стране снимали типичные семьи , расположившиеся на фоне всего нажитого ими имущества , вытащенного на улицу рядом с домом.