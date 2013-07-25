Андрей Романенко
Личных данных не раскрывает. Участник Википедии с 2006 года, администратор с 2007 года, экс-арбитр. Внес 45 тыс. правок, из них 35 тыс. в статьях. Первоначальный автор около 3 тыс. статей.
Работа администратора — довольно сомнительная честь и страшная обуза. Она вынуждает тратить время на то, что тебе не интересно, но подобные обязанности есть в любом проекте, который держится на волонтерах. Самое неприятное в администраторской работе — удаление статей. Сейчас посмотрел статистику — на кнопку «удалить» я нажимал примерно 9500 раз. Статистика включает и «пустышки» вроде «Юля Иванова — хорошая девочка», и страницы с орфографическими ошибками в названиях, и множество другого бесспорного мусора, — это рутинная часть. А еще есть часть неприятная: удаление статей из-за незначимости их предмета. На мою долю обычно выпадают статьи о всякого рода музыкантах, писателях, художниках, ученых-гуманитариях.
В девяти случаях из десяти эти достойные люди пишут сами про себя (иначе не было бы в статьях столько неумеренных восторгов и несущественных деталей, а в обсуждении их удаления — столько ярости). Есть исключения: скажем, вполне почтенный поэт и философ Константин Кедров, который зачем-то бесконечно переписывает статью о самом себе.
На первый взгляд, эти художники или поэты вполне похожи на настоящих — у каждого длинный список выставок или публикаций, награды и премии. Но в Википедии действует простая и ясная идея: культура — это пирамида. Нас, как любую энциклопедию, интересует ее вершина, которая формируется институциями, авторитетными в данной области. Академик Российской академии наук — значим. Академик Международной академии Меганауки (ей-богу, есть и такая!) — навряд ли. Постоянный автор журнала «Новый мир» — значим. Газеты «Литературный провозвестник» — едва ли. Художник, выставлявшийся в Русском музее, — значим. А в Урюпинской городской галерее — нет. Разве что про него написала статью лично искусствовед Екатерина Деготь. Конечно, есть те, кто считает, что Международная академия Меганауки гораздо меганаучнее, чем консервативная РАН. Но в энциклопедию попадают факты, подтвержденные мнением специалистов.
При этом специалисты в Википедии, увы, зачастую не удерживаются. Когда ты пишешь про то, чем занимаешься в реальной жизни — бессмысленно прятаться за псевдонимом: кто понимает, тот раскроет тебя с первых трех фраз. Если не прятаться, все твои профессиональные и личные отношения из реальной жизни переползают за тобой в Википедию. Я тоже пробовал писать для Википедии статьи по своей специальности, но ничего хорошего из этого не вышло, поэтому теперь я пишу о классической музыке. Музыка — это как бы другая версия моей биографии, которая могла бы состояться, но не состоялась. Кажется, в Википедии у многих так. Зная, что ты сам не специалист, честно изучить мнения профессионалов и честно передать их — не только способ проявить бескорыстие и смирение, но и лучшая на свете возможность самому стать чуточку умнее.
Администраторов, «санитаров леса», не все любят. Один участник из принципа протестует против любых моих попыток удалить статьи — ведь с моей подачи была удалена его статья о самом себе, любовно выпестованная 195 правками. Дело в том, что если есть хоть малейшие сомнения в том, что предмет статьи незначим, администратор не вправе удалить ее сразу, требуется недельное обсуждение, в котором защитники статьи могут привести свои аргументы, а итог подводит не тот, кто его начал. Протесты будут в любом случае: были недовольные, когда я после длительной дискуссии, наоборот, оставил в Википедии статьи о публицисте Андрее Новикове (скандальном и едва ли не безумном, но печатавшемся в «Знамени», «Дружбе народов» и «Континенте») и о сайте «Век перевода» (несмотря на то что его история полна скандалов, но все источники в один голос называют его главным в России проектом по художественному переводу).
Ilya Voyager
Илья Щуров, 25 лет, Москва, аспирант мехмата МГУ, заместитель главного редактора журнала «Компьютерра». В Википедии с 2005 года, администратор, арбитр действующего Арбитражного комитета
Недавно я, как администратор, удалил статью «Борьба с инакомыслием в Русской православной церкви». История эта началась в 2006 году и наглядно отражает процессы, которые у нас тут происходят. Был один человек, писал статьи про РПЦ. Потом пришел второй, стал добавлять критическую информацию типа той, что «духовная цензура запрещала книги». Эту информацию нельзя было просто удалить — по нашим правилам это вандализм. Тогда автор оригинальной статьи вынес критическую часть в другую статью — «Церковь и наука». Это типичное «ответвление мнений» — когда есть две разные статьи, отражающие две противоположные точки зрения. Но тогда у нас еще не было понимания, что такое «ответвления мнений» и что они недопустимы.
Статья развивалась, переименовывалась — и в итоге стала называться «Борьба с инакомыслием в РПЦ». Потом пришли другие люди и стали добавлять в эту статью бесконечное количество фактов, взятых из советской пропаганды. Что, например, один священник РПЦ когда-то сказал, будто шахматы — это сатанизм и грех, или что церковники в таком-то году сожгли кого-то заживо за ересь. Да, действительно, сожгли. Но статья превратилась в подборку интересных фактов на тему того, чем плоха РПЦ с крещения Руси до наших дней.
Аргументы сторонников существования статьи в данном виде сводились к тому, что эти факты действительно были в истории РПЦ и что никак кроме как «борьбой с инакомыслием» их назвать нельзя. Пришлось неделю разбираться, читать источники. В итоге я удалил статью на основании пункта наших правил о недопустимости оригинальных исследований (мы называем это «орисс»). Статья была оригинальной подборкой фактов и представляла предмет с ненейтральной точки зрения. Предмет статьи — «борьба с инакомыслием», но она не изучается учеными сама по себе. Можно, конечно, взять тему «Нижегородская преступность в Москве», выписать все факты из криминальных хроник и создать статью в Википедии. Но любое такое обобщение может быть весьма спорным. Собранные в статье факты сейчас постепенно перекочевывают в другие статьи. Князь Владимир уничтожал языческие капища? Смотри в статье «Крещение Руси».
Я недавно в беседе с одним товарищем назвал Википедию постмодернистским проектом, а он мне возразил, что как раз нет — постмодернистское в интернете все остальное. Мы ориентируемся на академическое научное знание и хотим быть островком серьезной информации в этом абсурдном, абсурдном интернете. Хотим работать с крупными учеными — но они не будут работать там, где делают фотожабы или процветает кащенизм (стиль сетевого общения, для которого характерно использование провокационных высказываний, выражений «поциент», «сотона», «живительная эвтаназия», «фимоз головного мозга»
В 2007 году была история: пришел человек в статью «Квадратный корень». И написал определение квадратного корня, далеко не общепринятое научное — отождествил арифметический квадратный корень и квадратный корень. Все попытки объяснить ему, что он неправ, провалились. Его в итоге заблокировали по формальному поводу. Сейчас бы это произошло по новой статье «деструктивное поведение».
Из-за развитой системы собственных институтов (демократические выборы каждые полгода, открытые дискуссии
Yaroslav Blanter
Ярослав Блантер, доцент Института наноисследований Кавли Делфтского технического университета, 42 года, Делфт, Нидерланды. Администратор, экс-арбитр. На выборах получил больше голосов, чем какой-либо другой арбитр в истории русского раздела Википедии. Наложил 1 449 блокировок и удалил 3 372 статьи. Владеет английским, немецким, французским и голландским языками.
Я внес исправления примерно в 10 тыс. статей. По большей части мелкие замечания: откат вандализма (есть любители заменять фамилии на слово из трех букв, им, вероятно, это кажется смешным) и форматирование, простановка ссылок на другие статьи. Гораздо больше времени я потратил, разбирая конфликтные ситуации — сначала как администратор, а последние полгода — как арбитр. Большинство местных конфликтов затрагивают очень незначительное число статей — всего несколько сотен из 450 тысяч. Конфликты в Википедии делятся на два типа.
Первые появляются из-за личных качеств участников. Кто-то пришел в Википедию не для создания энциклопедии, а с целью социальных экспериментов, кто-то понимает правила не так, как все остальные, третьим не хватает внимания, и они всеми способами пытаются его получить.
Вторая группа конфликтов приходит из реального мира. Рано или поздно они все сваливаются на арбитров. Например, конфликт участников из Армении и Азербайджана. Или конфликт по статьям об истории Украины. Есть группа участников, которые ходят по статьям «Украинский язык» или «Запорожская Сечь» и заменяют в них слово «украинский» на «малороссийский». В свое оправдание они говорят, что в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона язык именно так и называется. Один раз в качестве подтверждения привели книгу
Alexei Kouprianov
Алексей Куприянов, 39 лет, к.биол.н., доцент Высшей школы экономики, Санкт-Петербург. Рядовой участник с большим опытом, в Википедии с марта 2006 года, дважды был избран в Арбитражный комитет. Основал полторы сотни статей, в основном, по биологии и истории науки, внес всего 15 502 правок, из них 8 708 в статьях.
У нас есть принцип «проверяемости» по «авторитетным источникам». Но во всем мире принято публиковать статьи в серьезных научных журналах только после анонимного рецензирования. Так же все было и в СССР, по крайней мере в
Особенно достается Википедии от псевдоисториков-«ревизионистов». Мне пришлось восстанавливать истину в статьях о Лысенко — был такой малообразованный, но энергичный агроном в
Аргументы ревизионистов легко опровергнуть, но для этого нужно, чтобы твой не имеющий биологического образования собеседник хотя бы не был совершенно уверен в том, что ученые всего мира вступили в заговор с целью опорочить Лысенко. В нашем грубом мире я бы просто отмахнулся от такого собеседника как от параноика, одержимого теорией заговора. В Википедии я и другие участники вынуждены месяцами увещевать таких людей, стараясь не переходить на личности.
Ученые не привыкли вести полемику с настырными, но не образованными собеседниками — в реальном мире они избавлены от этого разными социальными механизмами. Социальная машинерия Википедии лишает любого, кто в нее ввяжется, привилегированного положения. Уверен, что наука и в такой ситуации одержит верх, вопрос в том, чего ей это будет стоить.
Wulfson
Сергей, 55 лет, переводчик, офицер запаса, Москва. Администратор и чекюзер (проверяющий участников) Википедии с 2006 года, экс-арбитр, участвовал в работе над более чем 8 тыс. статей (в том числе «Внешняя политика России», «Политический кризис на Украине (2007)», «Между-народная реакция на войну в Южной Осетии (2008)»), сделал около 42 тыс. правок, из них около 26,5 тыс. в статьях. Владеет английским, французским, испанским, итальянским, польским, болгарским, украинским и белорусским языками.
С моей стороны не будет нескромным сказать, что своим трудом, авторитетом, решительностью и твердостью я немало способствовал тому, что русская Википедия стала такой, какая она есть. Мое главное личное достижение в РуВП (русскоязычной Википедии. — Esquire) — раскрытие «Заговора ГСБ». В начале 2007 года некто ГСБ, один из активных участников, создал «виртуалов» для фальсификации выборов в Арбком (Арбитражный комитет. — Esquire) и установления контроля над РуВП. Он был недоволен некоторыми статьями, которые, по его мнению, представляли собой пропаганду гомосексуализма. В заговор вошли около 10 человек, замысливших радикально изменить атмосферу в сообществе через манипулирование Арбитражным комитетом.
Руководитель «заговора» создал группу подставных учетных записей — «кукол», за которых сам «кукловод» делал правки, имитируя работу добросовестных участников. Кукла выходила на работу на 15 минут в день — открывала случайные статьи, где-то добавляла запятую, где-то убирала слово — и «засыпала» до следующих суток. К тому времени, когда чекюзеры нашли «делянку» ГСБ в одном из диапазонов Рунета, там произрастало уже 46 «кукол» разного возраста и «продвинутости». С достижением зрелости это была бы колоссальная сила.
В Арбкоме пять арбитров. Имея под своим крылом хотя бы трех человек, обязанных своим избранием «кукловоду», можно было обеспечить длительную блокировку двух-трех противников, после чего удалить статьи с «пропагандой гомосексуализма», а остальные переписать с упором на негативные аспекты. В русской Википедии действует прецедентное право, так что можно было бы легко подавлять любые «вылазки» оппонентов из числа ЛГБТ (движение за права сексуальных меньшинств. — Esquire), ссылаясь на ранее принятые решения.
Подвела заговорщиков неосторожность — ГСБ ответил на вопрос, заданный его «кукле», не перелогинившись. «Юные друзья чекюзеров» (участники Википедии, предпочитающие наблюдать за другими участниками, в основном перевоспитавшиеся вандалы, которые ревниво следят за неперевоспитавшимися. — Esquire) немедленно сообщили нам о промахе. Дальнейшее было делом техники — за несколько дней мы выявили все подставные учетные записи и заблокировали их, а чуть позже — и самого ГСБ. К концу лета «заговорщики» переругались, а осенью ГСБ объявил, что обнародует архивы «заговора». Кто-то из участников просил его одуматься, кто-то крыл его последними словами — в итоге публикация архивов испортила репутацию всем участникам заговора.
В последнее время моим основным занятием стало посредничество в информационных конфликтах. Летом прошлого года Арбком утвердил мою идею создания группы посредников по армяно-азербайджанскому конфликту — наиболее масштабному в русскоязычной Википедии. Он зародился еще в