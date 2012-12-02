02.12.2012, частный транспортный космический корабль Dragon SpaceX
15.03.2009, шаттл «Дискавери», миссия STS-119
Ноябрь 2012, летательный аппарат Sunjammer
09.09.2006, американский шаттл Atlantis, миссия STS-115
05.08.2011, космический аппарат «Юнона»
31.05.2008, шаттл «Дискавери», миссия STS-124
23.10.2007, шаттл «Дискавери», миссия STS-120
08.06.2007, шаттл «Атлантис», миссия STS-117
11.03.2008, шаттл «Индевор», миссия STS-123
11.05.2009, шаттл «Атлантис», миссия STS-125
07.02.2008, шаттл «Атлантис», миссия STS-122
25.02.2013, индийская ракета-носитель PSLV, номер «C-20»
12.07.2006, ракета-носитель «Днепр"и 28.06.2007, ракета-носитель «Днепр»
14.05.2010 шаттл «Атлантис», миссия STS-132
14.05.2010 шаттл «Атлантис», миссия STS-132
28.01.2013 ракета-носитель Kavoshgar-5
03.02.2010 ракета-носитель Kavoshgar-3
16.05.2011 шаттл «Индевор», миссия STS-134
23.10.2012 транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-06М»
28.06.2007 ракета-носитель «Днепр»
25.02.2013 индийская ракета-носитель PSLV, номер «C-20»
22.05.2012 частный транспортный космический корабль Dragon SpaceX на одноразовой ракете-носителе Falcon 9
15.03.2009 шаттл «Дискавери», миссия STS-119
14.05.2010 шаттл «Атлантис», миссия STS-132 и 08.07.2011, шаттл «Атлантис», миссия STS-135
08.04.2013 космический корабль Kounotori 4
21.04.2013 одноразовая ракета-носитель «Антарес»
08.07.2011 шаттл «Атлантис», миссия STS-135
23.11.2009 ракета-носитель «Атлас V», версия 431
08.07.2011 шаттл «Атлантис», миссия STS-135
20.07.2012 беспилотный автоматический грузовой корабль HTV-3
19.04.2013 спутник «Бион-М» №1
23.07.1999 шаттл «Колумбия», миссия STS-93
08.08.2007 шаттл «Индевор», миссия STS-118
Микроскопические беспозвоночные —
16.05.2011 шаттл «Индевор», миссия STS-134
14.09.2007 космический аппарат «Фотон-М3»
ВПЕРВЫЕ МАТЕРИАЛ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В №9 ЖУРНАЛА ESQUIRE.
К тому моменту человечество успело запустить в космос следующие вещи:
Манекен, имитирующий советского космонавта
09.03.1961, четвертый корабль-спутник
Манекен, имитирующий китайского астронавта
25.03.2002, беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-3»
Штаммы дрожжей
22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»
Стебли перца
14.12.1966, биологический спутник Bios-1
Пятиглавый орел со штандарта президента Туркменистана
29.06.2004, ракета-носитель «Днепр»
Амебы
14.12.1966, биологический спутник Bios-1
Около шести тысяч американских флагов, которые по возвращении на Землю передали семьям погибших 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне
29.11.2001, космический корабль Endeavour
Молодые и взрослые особи мухи-дрозофилы
03.08.1977, спутник «Космос-936»
Обезьяны Кроша и Ероша
29.12.1992, спутник «Космос-2229»
Собаки Белка и Стрелка
19.08.1960, второй корабль-спутник
ДРУГИЕ СОВЕТСКИЕ СОБАКИ, КОТОРЫЕ ЛЕТАЛИ В КОСМОС:
С 1951 года суборбитальные полеты совершали Цыган, Дезик, Кусачка, Модница, Козявка, Непутевый, Чижик, Дамка, Смелый, Малышка, Снежинка, Мишка, Рыжик, ЗИБ (Заменяющая исчезнувшего Болика), Лиса, Рита, Бульба, Кнопка, Минда, Альбина, Рыжая, Джойна, Пальма, Отважная, Пестрая, Жемчужная, Малек, Пальма, Пушок, Белянка, Жульба, Кнопка. Первой вышла на орбиту, но не вернулась на Землю Лайка (3 ноября 1957 года), следом за ней (26 июля
Пицца сети ресторанов Pizza Hut
28.04.2001, космический корабль «Союз TM-32»
Черви
14.09.1968, беспилотный космический корабль «Зонд-5»
Икра лягушки
14.12.1966, биологический спутник Bios-1
Позолоченная граммофонная пластинка с приветствиями землян на 55 языках, звуками природы, шумом поезда, скрипом тормозов автомобиля, а также произведениями Баха, Бетховена, Стравинского, Чака Берри, Луи Армстронга, Блайд Вилли Джонса и азербайджанской народной мелодией в исполнении зурны
05.09.1977, автоматическая межпланетная станция Voyager-1
Морские свинки
09.03.1961, четвертый корабль-спутник
Капсула с микрофильмированными посланиями глав 74 государств
16.07.1969, космический корабль Apollo-11
18 беременных мышей
15.04.1998, космический корабль OV-102 Columbia
500 000 юбилейных марок, выпущенных почтовой службой США к
30.09.1994, космический корабль Endeavour
5000 особей непарного шелкопряда
30.09.1994, космический корабль Endeavour
Табличка с надписью: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Мы пришли с миром от всего человечества», установлена на Луне
16.07.1969, космический корабль Apollo-11
Крыса Гектор
22.02.1961, спутник Veronique AGI24
Споры несовершенного гриба фикомицесс
03.08.1977, спутник «Космос-936»
Штаммы дрожжей
22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»
Алмазная игла для проигрывателя
05.09.1977, автоматическая межпланетная станция Voyager-1
Штаммы дрожжей
22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»
Сосна
03.08.1977, спутник «Космос-936»
Капсула с девятью работами сибирских художников из коллекции Колодзей и посланиями президента России и далай-ламы
15.11.1992, спутник «Ресурс-500»
135 улиток
15.04.1998, космический корабль OV-102 Columbia
Капсулы с прахом 24 человек, пожелавших быть захороненными в космосе
21.04.1997, контейнер Celestis-1
15.10.1997, космический корабль Cassini-Huygens
1514 кузнечиков (824 свежевылупившиеся особи и 690 яиц)
15.04.1998, космический корабль OV-102 Columbia
Кукуруза
03.08.1977, спутник «Космос-936»
Флаг ЗАО авиационного и космического страхования АВИКОС
02.06.1998, космический корабль Discovery-24
Корни и ростки пшеницы
14.12.1966, биологический спутник Bios-1
Штаммы лизогенных бактерий
22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»
Черепахи
14.09.1968, советский беспилотный космический корабль «Зонд-5»
Памятные медали советских космонавтов Гагарина и Комарова, а также погибших американских астронавтов Гриссома, Уайта и Чаффи
16.07.1969, космический корабль Apollo-11
4 колбы с культурами бактерий Archaea
26.07.2000, геофизическая ракета Black Brant-IX
Кролик
09.01.2001, беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-2»
Плюшевый медведь французского астронавта Клоди Эньере
21.10.2001, космический корабль «Союз ТМ-33»
Грузинские виноградные улитки
31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»
19.04.2004, космический корабль «Союз-8»
Десяток куриных яиц
25.03.2002, беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-3»
Образцы сывороток крови
22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»
Прозрачный кристалл с запаянной в него титаново-кремниевой пластинкой размером 3x5 микрон с изображением картины Георгия Пузенкова Single Mona Lisa 1:1
15.04.2005, космический корабль «Союз ТМА-6»
Термос с 200 пресноводными ресничными червями
15.04.2005, космический корабль «Союз ТМА-6»
Кубинские раки
31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»
Флаг и факел Олимпийских игр в Сиднее 2000 года
24.04.2000, космический корабль Atlantis
Гекконы
31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»
Книга президента Туркмении Сапармурата Ниязова «Рухнама»
26.08.2005, ракета-носитель «Днепр»
Испанские иглистые тритоны
31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»
10 дипломов для победителей научной олимпиады среди пекинских школьников
12.10.2005, космический корабль «Шэньчжоу-6»