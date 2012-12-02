Сыр Le Brouere

02.12.2012, частный транспортный космический корабль Dragon SpaceX

Супертрусы

15.03.2009, шаттл «Дискавери», миссия STS-119

Прах создателей «Звездного пути» (Джина Родденберри, его жены и Джеймса Духана) и «Космической одиссеи» (сэр Артур Кларк)

Ноябрь 2012, летательный аппарат Sunjammer

Сальмонелла

09.09.2006, американский шаттл Atlantis, миссия STS-115

Фигурки Лего: римский бог Юпитер, его жена Юнона и Галилео Галилей

05.08.2011, космический аппарат «Юнона»

Фигурка Базза Лайтера из мультфильма «История игрушек»

31.05.2008, шаттл «Дискавери», миссия STS-124

Световой меч Люка Скайуокера

23.10.2007, шаттл «Дискавери», миссия STS-120

Металлическая табличка 400-летней давности с надписью: «Yames Towne», обнаруженная в раскопках на месте первого английского поселения в Северной Америке

08.06.2007, шаттл «Атлантис», миссия STS-117

Колба с землей с питчерской горки стадиона «Янки»

11.03.2008, шаттл «Индевор», миссия STS-123

Пластина главной базы со стадиона «Ши»

11.05.2009, шаттл «Атлантис», миссия STS-125

Стартовые флаги NASCAR

07.02.2008, шаттл «Атлантис», миссия STS-122

STRaND-1 (первый спутник, управляемый смартфоном — Google Nexus One)

25.02.2013, индийская ракета-носитель PSLV, номер «C-20»

Два надувных космических корабля (Genesis I и Genesis II)

12.07.2006, ракета-носитель «Днепр"и 28.06.2007, ракета-носитель «Днепр»

17-й бус ручной работы (изготовлены девятью художниками из Северной Америки в рамках благотворительного проекта Beads of Courage, Inc. и NASA)

14.05.2010 шаттл «Атлантис», миссия STS-132

Фрагмент ньютоновской яблони (длиной около 10 сантиметров), выросшей из семени дерева, под которым Исаак Ньютон придумал теорию гравитации

14.05.2010 шаттл «Атлантис», миссия STS-132

Иранская обезьяна

28.01.2013 ракета-носитель Kavoshgar-5

Мышь, две черепахи и несколько червей

03.02.2010 ракета-носитель Kavoshgar-3

Два паука по имени Глэдис и Эсмеральда, а также фруктовые мушки

16.05.2011 шаттл «Индевор», миссия STS-134

32 японские рыбы медака

23.10.2012 транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-06М»

Автомат для игры в Бинго

28.06.2007 ракета-носитель «Днепр»

Смартфон с записью криков разных людей

25.02.2013 индийская ракета-носитель PSLV, номер «C-20»

Прах 308 человек

22.05.2012 частный транспортный космический корабль Dragon SpaceX на одноразовой ракете-носителе Falcon 9

Ковер-самолет

15.03.2009 шаттл «Дискавери», миссия STS-119

Группа бактерий вида Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка)

14.05.2010 шаттл «Атлантис», миссия STS-132 и 08.07.2011, шаттл «Атлантис», миссия STS-135

Говорящий робот-андроид Kirobo (высота 34 сантиметра, масса 1 килограмм, компания Toyota)

08.04.2013 космический корабль Kounotori 4

3 смартфона HTC Nexus One

21.04.2013 одноразовая ракета-носитель «Антарес»

Два iPhone 4

08.07.2011 шаттл «Атлантис», миссия STS-135

Роутер Cisco

23.11.2009 ракета-носитель «Атлас V», версия 431

Семена томатов

08.07.2011 шаттл «Атлантис», миссия STS-135

Изображение модуля смягчения интеллекта Уитли из игры Portal 2

20.07.2012 беспилотный автоматический грузовой корабль HTV-3

15 гекконов, 45 мышей, 8 монгольских песчанок, моллюски, семена, растения, колонии некоторых микроорганизмов

19.04.2013 спутник «Бион-М» №1

Божьи коровки

23.07.1999 шаттл «Колумбия», миссия STS-93

10 млн семян базилика

08.08.2007 шаттл «Индевор», миссия STS-118

Микроскопические беспозвоночные — тихоходки

16.05.2011 шаттл «Индевор», миссия STS-134

Кусок породы с островов Оркни, Шотландия, содержащий окаменевшие микроорганизмы

14.09.2007 космический аппарат «Фотон-М3»

ВПЕРВЫЕ МАТЕРИАЛ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В №9 ЖУРНАЛА ESQUIRE.

К тому моменту человечество успело запустить в космос следующие вещи:

Манекен, имитирующий советского космонавта

09.03.1961, четвертый корабль-спутник

Манекен, имитирующий китайского астронавта

25.03.2002, беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-3»

Штаммы дрожжей

22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»

Стебли перца

14.12.1966, биологический спутник Bios-1

Пятиглавый орел со штандарта президента Туркменистана

29.06.2004, ракета-носитель «Днепр»

Амебы

14.12.1966, биологический спутник Bios-1

Около шести тысяч американских флагов, которые по возвращении на Землю передали семьям погибших 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне

29.11.2001, космический корабль Endeavour

Молодые и взрослые особи мухи-дрозофилы

03.08.1977, спутник «Космос-936»

Обезьяны Кроша и Ероша

29.12.1992, спутник «Космос-2229»

Собаки Белка и Стрелка

19.08.1960, второй корабль-спутник

ДРУГИЕ СОВЕТСКИЕ СОБАКИ, КОТОРЫЕ ЛЕТАЛИ В КОСМОС:

С 1951 года суборбитальные полеты совершали Цыган, Дезик, Кусачка, Модница, Козявка, Непутевый, Чижик, Дамка, Смелый, Малышка, Снежинка, Мишка, Рыжик, ЗИБ (Заменяющая исчезнувшего Болика), Лиса, Рита, Бульба, Кнопка, Минда, Альбина, Рыжая, Джойна, Пальма, Отважная, Пестрая, Жемчужная, Малек, Пальма, Пушок, Белянка, Жульба, Кнопка. Первой вышла на орбиту, но не вернулась на Землю Лайка (3 ноября 1957 года), следом за ней (26 июля 1960-го) полетели Барс и Лисичка, но их ракета взорвалась через 28,5 секунды после старта. И только третий старт, в котором участвовали Белка и Стрелка, оказался удачным.

Пицца сети ресторанов Pizza Hut

28.04.2001, космический корабль «Союз TM-32»

Черви

14.09.1968, беспилотный космический корабль «Зонд-5»

Икра лягушки

14.12.1966, биологический спутник Bios-1

Позолоченная граммофонная пластинка с приветствиями землян на 55 языках, звуками природы, шумом поезда, скрипом тормозов автомобиля, а также произведениями Баха, Бетховена, Стравинского, Чака Берри, Луи Армстронга, Блайд Вилли Джонса и азербайджанской народной мелодией в исполнении зурны

05.09.1977, автоматическая межпланетная станция Voyager-1

Морские свинки

09.03.1961, четвертый корабль-спутник

Капсула с микрофильмированными посланиями глав 74 государств

16.07.1969, космический корабль Apollo-11

18 беременных мышей

15.04.1998, космический корабль OV-102 Columbia

500 000 юбилейных марок, выпущенных почтовой службой США к 25-летию высадки людей на Луну

30.09.1994, космический корабль Endeavour

5000 особей непарного шелкопряда

30.09.1994, космический корабль Endeavour

Табличка с надписью: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Мы пришли с миром от всего человечества», установлена на Луне

16.07.1969, космический корабль Apollo-11

Крыса Гектор

22.02.1961, спутник Veronique AGI24

Споры несовершенного гриба фикомицесс

03.08.1977, спутник «Космос-936»

Штаммы дрожжей

22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»

Алмазная игла для проигрывателя

05.09.1977, автоматическая межпланетная станция Voyager-1

Штаммы дрожжей

22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»

Сосна

03.08.1977, спутник «Космос-936»

Капсула с девятью работами сибирских художников из коллекции Колодзей и посланиями президента России и далай-ламы

15.11.1992, спутник «Ресурс-500»

135 улиток

15.04.1998, космический корабль OV-102 Columbia

Капсулы с прахом 24 человек, пожелавших быть захороненными в космосе

21.04.1997, контейнер Celestis-1

14-минутный компакт-диск с рок-н-роллами Жюльена Сиванжа и Луи Аэри

15.10.1997, космический корабль Cassini-Huygens

1514 кузнечиков (824 свежевылупившиеся особи и 690 яиц)

15.04.1998, космический корабль OV-102 Columbia

Кукуруза

03.08.1977, спутник «Космос-936»

Флаг ЗАО авиационного и космического страхования АВИКОС

02.06.1998, космический корабль Discovery-24

Корни и ростки пшеницы

14.12.1966, биологический спутник Bios-1

Штаммы лизогенных бактерий

22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»

Черепахи

14.09.1968, советский беспилотный космический корабль «Зонд-5»

Памятные медали советских космонавтов Гагарина и Комарова, а также погибших американских астронавтов Гриссома, Уайта и Чаффи

16.07.1969, космический корабль Apollo-11

4 колбы с культурами бактерий Archaea

26.07.2000, геофизическая ракета Black Brant-IX

Кролик

09.01.2001, беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-2»

Плюшевый медведь французского астронавта Клоди Эньере

21.10.2001, космический корабль «Союз ТМ-33»

Грузинские виноградные улитки

31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»

CD-ROM с официальным лунным архивом регистрации владельцев собственности

19.04.2004, космический корабль «Союз-8»

Десяток куриных яиц

25.03.2002, беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-3»

Образцы сывороток крови

22.02.1966, биологический спутник «Космос-110»

Прозрачный кристалл с запаянной в него титаново-кремниевой пластинкой размером 3x5 микрон с изображением картины Георгия Пузенкова Single Mona Lisa 1:1

15.04.2005, космический корабль «Союз ТМА-6»

Термос с 200 пресноводными ресничными червями

15.04.2005, космический корабль «Союз ТМА-6»

Кубинские раки

31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»

Флаг и факел Олимпийских игр в Сиднее 2000 года

24.04.2000, космический корабль Atlantis

Гекконы

31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»

Книга президента Туркмении Сапармурата Ниязова «Рухнама»

26.08.2005, ракета-носитель «Днепр»

Испанские иглистые тритоны

31.05.2005, космическая лаборатория «Фотон М-2»

10 дипломов для победителей научной олимпиады среди пекинских школьников