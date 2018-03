А. ДЖ. ДЖЕЙКОБС, старший редактор американского Esquire:

«Я не взбирался на Эверест. Я не участвовал в марафонском забеге. Моим единственным достижением была коллекция бумажных пакетов, которые выдают пассажирам самолетов. Поэтому я и решил сделать что-то значительное и прочитал Британскую энциклопедию. Полностью. От a до zywiec. Прочитал и даже написал книгу о том, что мне удалось узнать».

У опоссума 13 сосков.

Эскимосы обмениваются женами.

Еще в начале XIX века во Франции владельцы театров нанимали специальных людей, чтобы те смеялись над комедиями. Более того, они также нанимали тех, кто будет плакать над драмами.

«Критические» дни у акулы значительно повышают вероятность ее атаки на человека.

Художник эпохи барокко Караваджо убил человека в споре, разгоревшемся из-за результатов теннисной игры.

Устрицы способны менять свой пол в зависимости от температуры воды.

Чтобы забальзамировать голову, при этом уменьшив ее до размеров апельсина, нужно последовательно провести три процедуры. Во‑первых, освободить голову от кожи. Во‑вторых, вскипятить ее. В-третьих, наполнить горячими камнями и песком.

Во всем есть свои плюсы, даже в чуме. Благодаря ей в Средние века оживился рынок труда и увеличились заработки.

Существует пять беспроигрышных способов попасть в Британскую энциклопедию: подвергнуться кастрации (редакторы души не чают в евнухах), исследовать Арктику, стать ботаником (лучше скандинавским), стать любовницей монарха, стать литургической ризой.

Молния ударяет снизу вверх.

Кровь холоднокровных животных бывает теплее, чем у теплокровных.

Философ Рене Декарт обожал косоглазых женщин.

На эмблеме фирмы Lacoste изображен крокодил, а не аллигатор.

Пифагор, автор теоремы Пифагора, основал религию, запрещающую ее последователям дотрагиваться до бобов. То есть в прямом смысле, ни при каких условиях не дотрагиваться до бобовых — будь то лимская фасоль, турецкий горох или пятнистые бобы.

Младенцы способны испытывать оргазм.

Героин был изобретен небезызвестной фармацевтической компанией Bayer.

Густав Малер был до такой степени подвержен влиянию матери, что стал хромать, копируя ее походку, и не мог избавиться от этой привычки до конца жизни.

Все женщины в Перу в новогоднюю ночь непременно надевают именно желтые трусики.

У известного явления дежа вю есть антоним — жамэ вю: это когда входишь в собственную квартиру и вдруг понимаешь, что никогда раньше здесь не был.

Феллини назвал свой шедевр «8 ½» по количеству снятых к тому времени фильмов (семь полных и три короткометражных).

Енот моет пищу, перед тем как ее съесть.

Император Наполеон обожал кататься на коньках.

Казанова закончил свои дни, работая библиотекарем.

Моча человека схожа по составу с мочой далматинца — единственного млекопитающего, выделяющего мочевую кислоту. К сожалению, этот научный факт пока не нашел применения.