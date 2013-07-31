«Опережает время»

ОЛЕГ ШАЙДАРОВ, физик-теоретик: «Время не абсолютно, то есть относительно. Оно непосредственно связано со скоростью. Еще до Эйнштейна выяснилось, что скорость света постоянна. Поезд мимо стоящего наблюдателя проходит со скоростью 80 км/час. Если навстречу ему идет еще один поезд с такой же скоростью, они мимо друг друга проходят со скоростью 160 км/час. Скорость света поезда превысить не могут — она константа. Расстояние, скорость и время взаимосвязаны. С помощью элементарных преобразований становится ясно, что время в этих поездах будет идти по‑разному. Когда это открыли, провели такой эксперимент: взяли атомные часы, две штуки. Сверили их предельно точно. Одни оставили на земле, а другие поместили в реактивный самолет, который развил максимальную скорость. Когда он вернулся, то часы, которые находились внутри, отставали на долю секунды от тех, которые остались на земле. Так что с физической точки зрения время, действительно, опережать возможно».

«Управляй мечтой»

ИНЕССА АСТАХОВА, психолог: «Мечта — это слово, обозначающее мир фантазий. Между фантазией и реальностью, как известно, лежит огромная пропасть. В фантазии мы можем делать что угодно и быть тем, кем не являемся на самом деле. Чтобы начать мечтать, фантазировать, нужно уйти от рационального, запустить энергию желания. А «управлять» значит контролировать — это действие, требующее работы рационального эго. Контролировать и мечтать, с точки зрения психологического сознания, взаимоисключающие понятия. Поэтому «управлять мечтой» невозможно».

«Весомая невесомость»

АНАТОЛИЙ БОРИСОВ, профессор физфака МГУ: «Невесомость — это состояние. Поэтому оно, конечно, не может иметь свойств материального тела (в данном случае веса)».

«Возьми вкус с собой»

ОЛЕСЯ БУКАЧ, кандидат биологических наук: «Вкус — ощущение, которое обеспечивается взаимодействием различных веществ с вкусовыми рецепторами, располагающимися преимущественно в ротовой полости. Сигналы от рецепторов поступают в мозг и там анализируются. Таким образом, если не вкус, то, по крайней мере, способность его воспринимать, мы постоянно носим с собой. Хотя, возможно, в отдаленном будущем появятся съемные протезы рецепторов».

«Невозможное возможно»

ВАСИЛИЙ ПЕРЕВЕРЗИН, профессор, заведующий кафедрой логики Московского Государственного Лингвистического Университета: «Эта фраза (если ее понимать не метафорически, а буквально) логически противоречива, так как представляет собой конъюнкцию двух логически противоположных (контрадикторных) терминов А (возможное) и НЕ-А (невозможное). В силу принципа непротиворечивости любое высказывание вида А&НЕ-А ложно. Применительно к данному случаю это означает, что выражение «невозможное возможно» не имеет смысла, является так называемым пустым (ничего не значащим) термином».

«Взаимное превосходство»

ВАСИЛИЙ ПЕРЕВЕРЗИН, профессор, заведующий кафедрой логики Московского Государственного Лингвистического Университета: «Эту фразу можно толковать двояко:

1.1. Если речь идет об отношении превосходства вообще (по всем параметрам) или по одному и тому же параметру, то эта фраза противоречива и лишена смысла в силу несимметричности этого отношения. Другими словами, если (А>Б), то НЕ (Б>А). Следовательно, в целом данное выражение содержит в себе противоречивую конъюнкцию: НЕ (Б>А)&(Б>А).

1.2. Если же речь идет об отношении превосходства по разным параметрам, то эта фраза не лишена смысла. А может превосходить Б по параметру Х (например, по уму), и в то же время Б может превосходить А по параметру Y (например, по весу)».

«Объемный мир твоих прикосновений»

АНАТОЛИЙ БОРИСОВ, профессор физфака МГУ: «Это выражение, понимаемое буквально, абсурдно: прикосновение — действие, а не материальное тело. Поэтому из прикосновений нельзя, как из кирпичиков, создать реальный трехмерный объект. Однако прикосновение к материальному телу создает в кожных рецепторах человека реальный сигнал, передаваемый в мозг, где на основе множества таких прикосновений создается объемный образ объекта».

«Объем и сияние в трех измерениях»