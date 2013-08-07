ИГОРЬ НАСТОЯЩИЙ Игорь Сечин

президент «Роснефти» Указывает на то, что в 2008−2012 годах функции главного советника премьер-министра Путина на самом деле выполнял именно Сечин, который был одним из вице-премьеров в его правительстве, а не другой Игорь — первый вице-премьер Шувалов.

ИЗУМРУДНЫЙ, ИЗУМРУД Аркадий Дворкович

заместитель председателя правительства РФ Придумана в Белом доме, но имеет семейные корни: жену Дворковича зовут Зумруд. Считается, что, работая в правительственных структурах с 1995 года, Зумруд Рустамова способствовала карьерному росту нынешнего вице-премьера.

СКУТЕР Сергей Миронов

глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Появилась еще во времена работы Миронова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, где он все время куда-то спешил и носился по кабинетам.

НЕО Александр Хлопонин

полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Навеяна фильмом братьев Вачовски «Матрица». Бывший бизнесмен Хлопонин известен как поклонник мотоциклов, и кличка появилась в байкерской среде, однако оттуда перекочевала во властные круги.

СВАРЩИК Сергей Иванов

глава администрации президента РФ Образована от аббревиатуры СВР — Служба внешней разведки, где Иванов проработал много лет. Так его называют гражданские коллеги. В среде силовиков больше известен как Филолог, поскольку окончил филфак ЛГУ.

ЗАВХОЗ Сергей Чемезов

генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Восходит ко второй половине 1980-х, когда Чемезов, представитель засекреченного завода «Луч» в ГДР, жил в одном доме со старшим оперуполномоченным Первого управления КГБ Владимиром Путиным в Дрездене. По словам их общих сослуживцев, Чемезов отлично справлялся с хозяйственными вопросами, которые возникали у семей советских офицеров.

ИНЦИТАТ Игорь Холманских

полпред президента в Уральском федеральном округе Отсылает к имени любимого коня императора Калигулы, которого тот назначил римским сенатором. Бывший начальник сборочного цеха Уралвагонзавода стал полпредом благодаря своей горячей поддержке Владимира Путина.

ДЖЕДАЙ Игорь Слюняев

министр регионального развития РФ Став в 2008 году губернатором Костромской области, Слюняев заявил, что будет стремиться к максимальной открытости, и даже устроил онлайн-конференцию на «Форуме костромских джедаев». После нескольких неудобных вопросов и резких определений губернатор вышел из чата. Вскоре ресурс был закрыт.

ЛУНОХОД Михаил Фрадков

директор Службы внешней разведки Кличка появилась, когда Фрадков стал премьер-министром — по аналогии с аппаратом, который двигается, только если поступают команды из Центра управления полетами.