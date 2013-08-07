|ИГОРЬ НАСТОЯЩИЙ
|Игорь Сечин
президент «Роснефти»
|Указывает на то, что в
|ИЗУМРУДНЫЙ, ИЗУМРУД
|Аркадий Дворкович
заместитель председателя правительства РФ
|Придумана в Белом доме, но имеет семейные корни: жену Дворковича зовут Зумруд. Считается, что, работая в правительственных структурах с 1995 года, Зумруд Рустамова способствовала карьерному росту нынешнего вице-премьера.
|СКУТЕР
|Сергей Миронов
глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе
|Появилась еще во времена работы Миронова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, где он все время куда-то спешил и носился по кабинетам.
|НЕО
|Александр Хлопонин
полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе
|Навеяна фильмом братьев Вачовски «Матрица». Бывший бизнесмен Хлопонин известен как поклонник мотоциклов, и кличка появилась в байкерской среде, однако оттуда перекочевала во властные круги.
|СВАРЩИК
|Сергей Иванов
глава администрации президента РФ
|Образована от аббревиатуры СВР — Служба внешней разведки, где Иванов проработал много лет. Так его называют гражданские коллеги. В среде силовиков больше известен как Филолог, поскольку окончил филфак ЛГУ.
|ЗАВХОЗ
|Сергей Чемезов
генеральный директор государственной корпорации «Ростех»
|Восходит ко второй половине
|ИНЦИТАТ
|Игорь Холманских
полпред президента в Уральском федеральном округе
|Отсылает к имени любимого коня императора Калигулы, которого тот назначил римским сенатором. Бывший начальник сборочного цеха Уралвагонзавода стал полпредом благодаря своей горячей поддержке Владимира Путина.
|ДЖЕДАЙ
|Игорь Слюняев
министр регионального развития РФ
|Став в 2008 году губернатором Костромской области, Слюняев заявил, что будет стремиться к максимальной открытости, и даже устроил онлайн-конференцию на «Форуме костромских джедаев». После нескольких неудобных вопросов и резких определений губернатор вышел из чата. Вскоре ресурс был закрыт.
|ЛУНОХОД
|Михаил Фрадков
директор Службы внешней разведки
|Кличка появилась, когда Фрадков стал премьер-министром — по аналогии с аппаратом, который двигается, только если поступают команды из Центра управления полетами.
|МИХАЛ ИВАНЫЧ
|Владимир Путин
президент РФ
|Сейчас особенно популярна в бизнес-кругах, но появилась, судя по всему, в период активной деятельности дачного кооператива «Озеро», который Путин учредил в 1996 году вместе с Юрием Ковальчуком, Владимиром Якуниным и братьями Фурсенко. Участники кооператива называли Путина, как героя «Бриллиантовой руки» — капитана милиции, возглавляющего операцию по поимке контрабандистов.