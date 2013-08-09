Архив Другое Esquire на Faces&Laces В честь восьмилетия Esquire в России арт-директор журнала Esquire и автор блога о современном искусстве 1.618 Максим Никаноров подготовил ограниченную серию футболок 1.618 CSON 1. анонс Десять футболок с работами девяти современных фотографов и художников: противоестественная анатомия Асгера Карлсена, люстра Алекса Мартинеса, две буквы Стефана Маркса и многое другое. Лимитированная серия футболок будет представлена на FACES&LACES 2013 в Парке Культуры 10 и 11 августа. Всего 200 футболок по специальной цене — 1 618 руб. анонс анонс 9 августа 2013 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет