Десять футболок с работами девяти современных фотографов и художников: противоестественная анатомия Асгера Карлсена, люстра Алекса Мартинеса, две буквы Стефана Маркса и многое другое.

Лимитированная серия футболок будет представлена на FACES&LACES 2013 в Парке Культуры 10 и 11 августа. Всего 200 футболок по специальной цене — 1 618 руб.