Автор: paasikivi

Запись сделана по‑английски

Скажите, а почему русские фамилии вроде medvedev, volkov, voronov, zaytzev etc. — почему они все в родительном падеже множественного числа?

Автор: Love of Life

Запись сделана по‑английски

Я совсем недавно начала учить русский. Очень весело. Сейчас главная проблема — как научиться произносить букву «Ы». Если кто может дать какой совет, буду страшно рада. Мои русские друзья советуют попытаться в слове table вычленить звук между «b» и «l», но у меня чего-то не получается.

Автор: megancase

Запись сделана по‑русски

В последние дни я получила несколько комплиментов моему русскому языку. Чтобы мои читатели не были разочарованными если у них будет несчастье познокомиться со мной в жизни, я опишу мой процесс написания.

1. Сажусь, включаю компьютер. Открываю Микрософт Ворд. Переключаю клавиатуру на кириллический режим. (Наверно, вы знакомы с этой частью процесса.)

2. Беру словарик. (У меня есть, кстати, очень хороший карманный англо-русский словарь, почти никогда не подводит меня. Как они сжали столько слов в такую маленькую книгу, я не знаю. Издатель Collins. Рекомендую.)

3. Открываю файл «Russian Grammar оn One Card». (Это отсканированная копия таблицы, которую я купила 17 лет назад, которая наконец мне пригодилась. Чтобы использовать её, человек должен понимать русскую грамматику. Звучит глупо: если человек знает грамматику, зачем ему таблица нужна? Но она действительно помогает.)

4. Начинаю писать.

5. Каждую вторую минуту кричу К. Смелому, занимающемуся на кухне:

— Кост! Как по‑русски «to take the piss»?

— «Прикалываться».

— Кост! Как можно сказать «for fuck’s sake»? (Из-за К. Смелого и других плохих влияний, даже мой английский изменился, теперь использую британский слэнг.)

— Ну, можно сказать «бл*».

— Но интеллигентные девушки не используют такие слова, не правда ли?

— Да.

6. Иногда К. Смелый подходит ко мне в комнате и пытается смотреть на экран. Я закрываю экран руками и говорю «Уходи! Я не готова!» Он возвращается в кухню и варит гречу.

7. Этапы 2−6 продолжаются 1−2 часа.

8. Наконец я говорю, «Я готова!», и К. Смелый подходит ко мне и смотрит на экран. Его обязанность — объяснять мои ошибки, исправлять те, которые режут ухо, ругать меня за ошибки которые мне уже объяснял тысячу раз, и смеяться надо мной.

9. Я обижаюсь и не говорю с К. Смелым от одного до двенадцати часов.

10. Иду в университет и вешаю запись в ЖЖ.

11. Все читают и хвалят мой русский.

Автор: Trzeci_Wymiar

Запись сделана по‑английски

О’кей, может, я идиот. Учитывая это, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос: вам не кажется, что Серега (поп-певец. — Esquire) в своих песнях поет {O} в нос, то есть звук назализованный? Например, в слове «чемпион» и еще в нескольких. Если все так, что это? Стилистический прием? Или это потому, что он родом из Белоруссии?

Автор: xjtu

Запись сделана по‑русски

Очень рад! Мне очень приятно найти это, где можно писать блог по‑русски. Я китаец. Меня зовут Чжан Лэ-Цянь, русское имя — Саша. Изучаю в Университете Сиань Диао-Тон в Китае. Я аспирант в первом курсе. Моя родина находится в городе «Даня» провинции «Хубэй» на юге Китая, там очень красиво: поля, река и гора… Люблю современную музыку (часто слушаю песни Русского Витаса). Учился русскому языку более 8 лет, но в каждый день очень мало времени учусь русскому языку, потому что наш факультет нет «Русский язык» или «перевод», а «промышленная автоматизация». Я хочу стать инжнером по авиации. Очень люблю Россию. У меня мечта: после 3 лет изучу несколько лет в университете России. Любимые товарищи! Мечтаю о том, что нам можно стать друзьями и познакомиться друг с другом! Пусть вы вступите в контакт со мной! Очень жду, друзья, вашу поддержку!

С уважением! Саша

Автор: basurero

Запись сделана по‑русски

«П» в начале таких слов, как «пневматический», произносится, да?

Автор: concept67

Запись сделана по‑русски

Сегодня, оно пришёл в голову мне что, русский творйтельный падеж бы были фактор, содействующий в готовность их поддерживают марксизм. Маленький фактор, содействующий может быть, но один стоит принимать во внимание. По‑моему что, русский творйтелный падеж выражает субъективный постулировующий отношений конкретнее, и с более великий отличием из простого объективного происшествия предмета.

Автор: kalinka_vinnie

Запись сделана по‑русски

Ну, читаю я «Петр Первый» Алексого Толстого… А там была фраза «кабацкая теребень»… Кабацкая вроде бы понятно: от слова «кабак», а теребень не в моих словарях! Даже Мултитран (сайт www.multitran.ru. — Esquire) не знает… Можете объяснить, или нуждается контекст?

Автор: valeryfan

Запись сделана по‑русски

Я имею друга, который является из Москвы. Он двигался в Кливленд в 9 лет, в 1980… Когда Марка обучался как психиатр в больнице, где я работаю, он преподавал нам Песню Ананаса. Я заставил его сказать нам всем о жизнях молодых школьников, особенно относительно идеологической обработки о Холодной войне (было это столь же плохо, как это было здесь?). Как Октоберист, сидя без дела походный костер с другими детьми в красном скарфс и значках ребенка Ленина, он невинно присоединился к хору, который пошел, на английском языке:

Eat your pineapple and your fat little chicks

For tomorrow you die, you bourgeois pigs!

Он сказал, что он всегда воображал, что буржуазные люди всегда ели ананас и цыпленка все время. Мы сказали, «Какой??? Вы не получали ваш официальный буржуазный ананас, когда Вы прибыли в США?» И мы дали ему один как подарок в конце его чрезвычайного вращения комнаты… Мы сделали так, чтобы его подруга вернула свидетельство нам, что церемониальная еда ананаса произошла, гарантировать, что он был действительно капиталистом.

Теперь я изучаю русский язык. Я спрашиваю Марка, что российские слова к песне Ананаса? Он может сказать мне, на что это походит:

esh ananasi,

rybchiki zhoi, den tvoi poslednyi prehodit burzhoi.

Тогда я пробую записать это, и он продолжает говорить мне мою неправильную проверку правописания, но он не может помнить это.

Эш ананасий, рубчики жои,

ден твой последний преходит боурргеой

Автор: kalinka_vinnie

Запись сделана по‑русски

Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

Автор: mikerapin

Запись сделана по‑английски

Короче, я решил попробовать выучить русский. Суперкрутой язык. Больше всего интригует огромное количество букв в алфавите. К тому же любому американцу труднее, а значит — интереснее учить неромантический (так в тексте. — Esquire) язык. Я понимаю, что мучиться придется долго, но я действительно постараюсь. По правде сказать, будет очень клево, если я смогу орать на всяких людей по‑русски — куда уж страшнее, правда? Я уже нашел сайт, который (надеюсь) поможет мне освоить основы. Может, через пару недель куплю книжку или что-нибудь такое, что поможет мне продвинуться дальше… может быть.

Автор: littletwinkle86

Запись сделана по‑английски

Наш лектор недавно рассказал нам об итоговом задании для специальности «RUS1120 — Русская грамматика и перевод». Оказалось, что всем придется писать пятистраничное сочинение (2000 слов) про пассивные причастия! Сочно, правда?

Автор: anonimus

Запись сделана по‑русски

вчера у нас было упражнение: составим с глаголы (учиться, разговаривать…) предложения или микротексты. я написал так (у каждого предложения есть заданный глагол):

волк и обезьянка вместе учились в лесой школе. волк ненавител читать книги, он любил разговаривать, но обезьянка любила читать книжки. поэтому волк хотел убить обезьянку. когда обезьянка возвращалась домой, волк открыл дверь и сказал обезьянке, что он готовился убить её. обезьянка ничего не боялась, она посоветовала волку танцевать с ней, она ещё фотографировалась с волком на память. друзья обезьянки очень волновались за обезьянку, они посоветовались со слоном. слон арестовал волка, он сказал, что он не выпустит волка из тюрьмы никогда. обезьянка хотела, чтобы у неё было сильнее, крепкое, тело, как у слона. поэтому она развивала мускулатура упражнениями.

это только упражнение, шутка.

Автор: Арина

Запись сделана по‑русски

Прошу вас, скажите куда падает ударение в следующих именах:

Феодулия Собакевич

Фемистоклюс

Алкид

Павлушка

Митяй

Миняй

Автор: Sheils

Запись сделана по‑английски

Привет всем. Мне срочно нужно перевести короткую фразу из «Братьев Карамазовых» (пробовал сам, но я только начал учить русский!). Звучит так: We are guilty before all and for all («Пред всеми людьми за всех и за вся виноват». — Esquire). Если кто-нибудь может помочь, я был бы ОЧЕНЬ признателен. Фраза — для татуировки, она останется на моем теле навсегда, пожалуйста, пишите, только если абсолютно уверены в переводе.

Спасибо огромное.