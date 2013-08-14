Лео Вителли

Школьник, член команды «Армия задротов», 2-е место в финале канадского чемпионата по профессиональной игре в X-Box, Торонто, провинция Онтарио:

«Даже если бы я выиграл — ни фига бы это не значило. Это ведь не американское соревнование».

Кен Драммонд и Императрица

Фермер и его корова, 2-е место в номинации «Дойная корова» на Королевской сельскохозяйственной зимней ярмарке, Торонто, провинция Онтарио:

«Я очень удивился, что мы вообще вошли в тройку. Конечно, у Императрицы прекрасное вымя, вне конкуренции, а вот телосложени… ну, бывает и получше. Но судьи, к счастью, на это не обращали особого внимания. А корова, которая выиграла, полностью это заслужила».

Эмма Донован и Али Петерсон

Школьницы, участницы группы поддержки футбольной команды «Ягуары» из Квинте-Бей, 2-е место на общеканадском чемпионате групп поддержки, Миссиссуага, провинция Онтарио:

«Мы теперь, наверное, уйдем из команды».

Хэнк Вандербург и Джиббатон

Заводчик и его собака, 2-е место на собачьих бегах в парке Вентонуорт, Сидней, Австралия:

«Пса мы решили отправить на Тасманию. Он недостаточно хорош, не слишком силен. В общем, самый обычный пес».

Брайан Беннетт

Инженер пивоварни Steam Whistle, 2-е место на чемпионате мира по игре «Камень-ножницы-бумага», Торонто, провинция Онтарио:

«Вообще-то мне не очень хотелось бы все это обсуждать, но я знал, что проиграю, еще перед последним броском».

Дин Деверелл

Жокей, 2-е место на Кубке производителей, ипподром Вудбайн, Этобикок, провинция Онтарио:

«Для жокея, в принципе, и второе место вполне себе результат… Только больно накладно получается. Хозяевам, тренерам и зрителям это не нравится».

Джошуа Полера

Школьник, 2-е место в финале отборочного тура провинции Онтарио на чемпионате Канады по правописанию (младшая группа):

«Была ничья, и тут я промазал с «бунгало». Написал «бангало»… Теперь уж я это надолго запомню! Зато потом у меня правильно получилось «изобилие». Круто, конечно, но мне было довольно грустно, все ведь испортил из-за одного слова».