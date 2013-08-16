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Обитатели женской тюрьмы больше доверяют друг другу, чем вольные студенты, выяснили исследователи из Гамбургского университета, предложив тем и другим поучаствовать в знаменитой игре «дилемма заключенного». Успешной кооперацией закончились 30% игр среди заключенных и только 13% — среди студентов.

Американская компания Glowing PLants собрала у частных жертвователей полмиллиона долларов на разработку генно-модифицированных светящихся домашних растений. В 2014 году появится светящийся арабидопсис, а в 2015-м — роза. Фото: glowingplant.com

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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что черви-планарии отращивают отрубленные головы вместе с прежними воспоминаниями, 2 мышам можно внушить ложные воспоминания о пережитом шоке, 3 а дельфины-бутылконосы пользуются именами. 4 83% рентгенологов не замечают хорошо различимого изображения гориллы, помещенного на снимок человеческих легких. 5 Исследователи из Оксфорда и Манчестера пришли к выводу, что моногамия у приматов — способ борьбы с инфантицидом, 6 а их кембриджские коллеги полагают, что причина столь нетипичного поведения — низкая плотность женского населения. 7 Инки снабжали алкоголем и кокаином людей, которых собирались принести в жертву богам. 8 На территории современной Польши производили сыр уже 7000 лет назад. 9 С 2005 по 2011 год число смертей от СПИДа упало в Африке на треть. 10 Отдельные муравьи иногда принимают лучшие решения, чем коллективный разум муравейника. 11 Альпийские луга с трудом переносят потерю даже одного опылителя, а 8% генов бделлоидной коловратки — крошечного асексуального беспозвоночного — позаимствовано у других живых организмов. 12 Растения предупреждают друг друга о грядущей атаке тлей с помощью мицелий грибов-симбионтов. 13 В Тринити-колледже из воронки, в которую 69 лет назад насыпали битум, упала первая капля. 14

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ТАКЖЕ выяснилось, что при постройке пчелиные соты имеют округлое, а не шестиугольное сечение, 15 орангутаны и шимпанзе помнят, где находится инструмент, закопанный на их глазах три года назад, 16 а у берегов Чили и Австралии водятся гигантские вирусы диаметром в 1 мкм. 17 Физики из Цюриха заставили левитировать несколько предметов с помощью акустических волн, 18 люди, пожившие несколько дней на природе, начинают просыпаться с рассветом, 19 а павы — судя по движениям зрачков — чаще смотрят на хвост павлинов, чем на верхнюю часть туловища. 20 Охотники и собиратели склонны к бытовому насилию, но не любят войн, 21 а их палеолитические предки в долине реки Яны убивали мамонтов ради бивней и, скорее всего, не могли быть причиной их вымирания. 22 Синтетические биологи создали линии кишечной палочки с разными инвестиционными стратегиями. 23 Жители Бангладеш несут в своих генах следы направленного отбора на сопротивляемость холере, 24 лемуры, живущие в больших группах, лучше понимают, что нельзя воровать при свидетелях, 25 а ирландские улитки цепеи когда-то были привезены людьми из Испании. 26 Брендированные противоаллергенные средства работают эффективнее, когда пациент видит их рекламу по телевизору, 27 а плацебо в виде таблеток и ложного иглоукалывания различаются эффективностью. 28

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