1
Обитатели женской тюрьмы больше доверяют друг другу, чем вольные студенты, выяснили исследователи из Гамбургского университета, предложив тем и другим поучаствовать в знаменитой игре «дилемма заключенного». Успешной кооперацией закончились 30% игр среди заключенных и только 13% — среди студентов.1

Американская компания Glowing PLants собрала у частных жертвователей полмиллиона долларов на разработку генно-модифицированных светящихся домашних растений. В 2014 году появится светящийся арабидопсис, а в 2015-м — роза. Фото: glowingplant.com

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
2

КРОМЕ ТОГО, стало известно, что черви-планарии отращивают отрубленные головы вместе с прежними воспоминаниями,2 мышам можно внушить ложные воспоминания о пережитом шоке,3 а дельфины-бутылконосы пользуются именами.4 83% рентгенологов не замечают хорошо различимого изображения гориллы, помещенного на снимок человеческих легких.5 Исследователи из Оксфорда и Манчестера пришли к выводу, что моногамия у приматов — способ борьбы с инфантицидом,6 а их кембриджские коллеги полагают, что причина столь нетипичного поведения — низкая плотность женского населения.7 Инки снабжали алкоголем и кокаином людей, которых собирались принести в жертву богам.8 На территории современной Польши производили сыр уже 7000 лет назад.9 С 2005 по 2011 год число смертей от СПИДа упало в Африке на треть.10 Отдельные муравьи иногда принимают лучшие решения, чем коллективный разум муравейника.11 Альпийские луга с трудом переносят потерю даже одного опылителя, а 8% генов бделлоидной коловратки — крошечного асексуального беспозвоночного — позаимствовано у других живых организмов.12 Растения предупреждают друг друга о грядущей атаке тлей с помощью мицелий грибов-симбионтов.13 В Тринити-колледже из воронки, в которую 69 лет назад насыпали битум, упала первая капля.14

3

ТАКЖЕ выяснилось, что при постройке пчелиные соты имеют округлое, а не шестиугольное сечение,15 орангутаны и шимпанзе помнят, где находится инструмент, закопанный на их глазах три года назад,16 а у берегов Чили и Австралии водятся гигантские вирусы диаметром в 1 мкм.17 Физики из Цюриха заставили левитировать несколько предметов с помощью акустических волн,18 люди, пожившие несколько дней на природе, начинают просыпаться с рассветом,19 а павы — судя по движениям зрачков — чаще смотрят на хвост павлинов, чем на верхнюю часть туловища.20 Охотники и собиратели склонны к бытовому насилию, но не любят войн,21 а их палеолитические предки в долине реки Яны убивали мамонтов ради бивней и, скорее всего, не могли быть причиной их вымирания.22 Синтетические биологи создали линии кишечной палочки с разными инвестиционными стратегиями.23 Жители Бангладеш несут в своих генах следы направленного отбора на сопротивляемость холере,24 лемуры, живущие в больших группах, лучше понимают, что нельзя воровать при свидетелях,25 а ирландские улитки цепеи когда-то были привезены людьми из Испании.26 Брендированные противоаллергенные средства работают эффективнее, когда пациент видит их рекламу по телевизору,27 а плацебо в виде таблеток и ложного иглоукалывания различаются эффективностью.28

4

НАКОНЕЦ, оказалось, что порядок слов в опросниках не влияет на то, насколько внимательно респонденты отвечают на вопросы,29 а видеоигры не вызывают асоциального поведения.30 Во время совместного хорового пения у людей синхронизируется сердцебиение.31 Обоняние вызывает страх не хуже, чем зрение и слух.32 Люди выше оценивают научность исследования, если в нем было задействовано сложное оборудование.33 Профилактические проверки молодых людей, совершаемые полицией, только увеличивают риск последующих правонарушений.34 Тувинцы уверены, что их местные духи не слишком озабочены вопросами морали.35