Американская компания Glowing PLants собрала у частных жертвователей полмиллиона долларов на разработку генно-модифицированных светящихся домашних растений. В 2014 году появится светящийся арабидопсис, а в 2015-м — роза. Фото: glowingplant.com
КРОМЕ ТОГО, стало известно, что черви-планарии отращивают отрубленные головы вместе с прежними воспоминаниями,
ТАКЖЕ выяснилось, что при постройке пчелиные соты имеют округлое, а не шестиугольное сечение,
НАКОНЕЦ, оказалось, что порядок слов в опросниках не влияет на то, насколько внимательно респонденты отвечают на вопросы,