Известно, что покойный президент Венесуэлы Уго Чавес каждую неделю с 1999 по 2012 годы проводил прямой сеанс связи с гражданами в телепередаче «Алло, президент!». Владимир Путин, в свою очередь, с 2001 года поучаствовал в 11 телевизионных «прямых линиях» с жителями России. Насколько Чавес был общительнее Путина, если учесть, что команданте провел 378 выпусков своей передачи средней продолжительностью 4 часа, а «Разговор с Владимиром Путиным», в среднем, длился 2 часа 48 минут?

ОТВЕТ: Чавес был общительнее в 49 раз.

Известно, что за 2011 год Вера Иванова, супруга главы ФСКН Виктора Иванова, заработала 622 968 руб. В 2012 году ее доходы увеличились в 85 раз и составили 53 141 499 руб. На сколько среднестатистических работ должна была устроиться Вера Иванова, если средняя зарплата по России составляет 30 000 руб.

ОТВЕТ: На 147 работ.

Известно, что Федеральная служба охраны потратила 2 900 000 руб. на изготовление 120 кожаных плащей «в стиле НКВД». Сколько денег понадобится ФСО, чтобы к каждому из этих плащей добавить набор Lover’s Fantasy, состоящий из маски, плетки и наручников, если стоимость одного такого набора составляет 899 рублей?

ОТВЕТ: 107 880 рублей.

Известно, что на празднование 700-летия святого Сергия Радонежского, которое состоится в 2014 году, из федерального бюджета планировалось выделить 32 млрд руб. Вопрос: могла бы Мадонна на эти деньги дать концерты во всех монастырях России, если известно, что ее гонорар за прошлогодний концерт в Санкт-Петербурге составил $4,2 млн, а в России 478 монастырей, из которых 234 мужских и 244 женских?

ОТВЕТ: Нет. Этих денег хватило бы только на тур Мадонны по 233 мужским монастырям, то есть по всем, кроме Троице-Сергиевой лавры.

Известно, что долг Камбоджи перед Россией составляет $1 500 000 000. Также известно, что главная статья экспорта этой страны — почтовые и акцизные марки, цена которых составляет $38900 за килограмм. Какой объем и какое количество марок достанется России, если Камбоджа решит вернуть долг ими? Масса одной почтовой марки — 0,07 грамма.

ОТВЕТ: 38,5 тонны или 539 000 000 марок.

Известно, что на обеспечение безопасности от действий террористов Доку Умарова во время Олимпийских игр в Сочи будет потрачено 1 800 000 000 евро. Известно также, что за информацию о местонахождении Доку Умарова власти обещают $5 000 000 (3 742 276 евро). Какую сумму удастся сэкономить государству, если Доку Умаров будет арестован или убит до начала Олимпиады благодаря бдительным гражданам?

ОТВЕТ: 1 796 257 724 евро.

Известно, что федеральным законом от 29 июня 2013 г. №136-ФЗ незаконное воспрепятствование проведению богослужений с использованием служебного положения наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей. Сколько раз сможет воспрепятствовать проведению богослужений патриарх Кирилл, если продаст свои наручные часы стоимостью около 30 000 евро (1 315 884 руб.) ради выплаты штрафов?

ОТВЕТ: 6,5 раза.

Известно, что в феврале 2012 года ФСБ объявила о закупке 93 пишущих машинок общей стоимостью 2 052 500 руб., то есть 21 779 руб. за машинку. Средняя стоимость планшета iPad-4 с памятью 32 Гб на российском рынке составляет 25 550 рублей. Какую сумму ФСБ удалось сэкономить на гаджетах?

ОТВЕТ: 323 650 рублей.

Известно, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пользуется социальной сетью Instagram для того, чтобы принимать жалобы и советы граждан. Федеральные дотации Чеченской Республике составляют примерно 14 млрд рублей в год. Хватит ли этих денег, чтобы приобрести айфоны для всех жителей Чечни, если население республики — 1,26 млн человек, а средняя рыночная стоимость нового iPhone 4s — 19,99 тыс. руб.

ОТВЕТ: Не хватит. Для покупки айфонов всем жителям Чечни потребуется 25 367 310 000 рублей.

Известно, что Газпром потратил на празднование 20-летнего юбилея примерно 34 млрд руб. Эта сумма ушла на организацию торжеств и на премии сотрудникам. Сколько частных домов в России можно было бы газифицировать на эти же деньги, если средняя стоимость подключения такого дома к магистральному природному газу — 450 тыс. рублей, и сколько Халков за ту же сумму смог бы купить футбольный клуб «Зенит», если учесть, что трансфер этого бразильского футболиста обошелся клубу в 60 млн евро?

ОТВЕТ: На эти деньги можно газифицировать 75 555 домов или купить 13 Халков.

Известно, что глава комитета Общественной палаты по культуре Павел Пожигайло нашел в пьесе Александра Островского «Гроза» потенциальную пропаганду суицида. Сколько ежегодных самоубийств школьников будет предотвращено благодаря исключению «Грозы» из школьной программы, если известно, что в России 53 000 школ, а число школьников в одной параллели, в среднем, 75?

ОТВЕТ: 3 975 000 самоубийств в год.

Известно, что расходы России на национальную оборону в 2013 году составляют 2,098 трлн руб. Хватит ли этих денег на то, чтобы покрыть всю площадь РФ (17 098 246 кв. км) маскировочной сеткой, если учесть, что квадратный метр такой сетки стоит 138,89 руб.

ОТВЕТ: Нет, не хватит. На это потребовалось бы 2 374 775 386 940 000 рублей.

Известно, что Владимир Путин предположил, что полицейские, не помешавшие избиению своего коллеги на Матвеевском рынке, получили от местных торговцев «тридцать сребреников». Каков курс сребреника к рублю по версии Владимира Путина, если учесть, что недавно задержанный замначальника ОМВД по Очаково-Матвеевскому Станислав Соловьев получил от торговцев района 184 тысячи рублей взятками?

ОТВЕТ: 1 сребреник равняется 6 333 рублям.

Известно, что на функционирование главы государства в 2012 году из федерального бюджета было потрачено 12 755 245 842,89 руб. С какой скоростью тратил деньги президент России, если предположить, что он работал по 10 часов в сутки, 6 дней в неделю, 52 недели в году?

ОТВЕТ: В рабочее время президент РФ тратил государственные деньги со скоростью 4 088 219 рублей в час.

Известно, что на организацию и проведение саммита АТЭС во Владивостоке было потрачено 660 000 000 000 рублей. Стоимость билета на экскурсию по объектам, построенным к саммиту, составляет 650 рублей. Вопрос: сколько раз каждый житель России должен посетить эту экскурсию, чтобы расходы на организацию и проведение саммита АТЭС окупились полностью? Население России составляет 143 347 059 человек.

ОТВЕТ: 7 раз.

ИСТОЧНИКИ: Le Figaro, Росстат, «Яндекс. Маркет», Поместный собор Русской православной церкви, Портал госзакупок, отчет ОАО «Газпром» о поставках газа на внутренний рынок в 2012 году, отчеты ФСКН о доходах руководства, глава МВД по Москве, пояснительная записка к проекту постановления правительства РФ, подготовленному Минкомсвязью, ФМС России.