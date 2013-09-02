Вы в театре оказались рядом с А.Б. Пугачевой, Вы…

30,32%
Попрошу автограф
10,08%
Скажу, что восхищаюсь ею
5,1%
Расспрошу о творческих планах
9%
Попрошу помочь сделать карьеру певца (певицы)
6,87%
Спрошу, почему она развелась с Киркоровым
8%
Приглашу в гости
30,62%
Ни с чем не буду обращаться к ней

Количество проголосовавших: 3899
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Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Есть ли инопланетяне на Земле?

52,78%
Вполне возможно
32,77%
Ну, это вряд ли
14,45%
Не знаю, что и думать…

Количество проголосовавших: 2499
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Какие мелодии вы устанавливаете на мобильном телефоне вместо гудка?

37%
Песни российских исполнителей
33%
Песни зарубежных исполнителей
26%
Российскую и зарубежную классику
24%
Золотые хиты
25%
Музыку из кинофильмов
17%
Шансон
13%
Рок

Количество проголосовавших: 1900
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Как часто летает ваш попугай?

45%
У меня нет попугая
19%
Каждый день
12%
Постоянно
10%
Не летает вообще

Количество проголосовавших: 552
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Дождалась ли вас девушка с армии?

46%
Не было до армии
28%
Да
26%
Нет

Количество проголосовавших: 279
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Есть ли у вас точка G?

24%
Да, есть
61%
Вроде бы есть
11%
Не знаю
2%
Кажется, что нет
2%
Точно нет

Количество проголосовавших: 9000
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Какие животные есть у вас дома?

6,21%
Хомяк
31,45%
Кошка
17,65%
Собака
3,62%
Крыса
7,536%
Рыбки
8,09%
Попугай
4,21%
Черепаха
2,46%
Мыши
4,13%
Тараканы
6,75%
Кто-то еще
7,88%
Никого нет

Количество проголосовавших: 3541
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Человеку какой профессии позволительно не знать кто такой Кудрин?

23%
Фермер
19%
Кинолог
19%
Иное
18%
Натуралист
9%
Фотограф
6%
Экономист
3%
Юрист
2%
Преподаватель
2%
Журналист

Количество проголосовавших: 236
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Где по Вашему мнению должны делать обрезание?

47%
Только в больнице
47%
Главное кто
6%
Только дома

Количество проголосовавших: 2285
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Вы расцениваете еду как…

22%
Источник энергии
52%
Удовольствие
5%
Хобби
2%
Как лекарство
18%
Просто ем

Количество проголосовавших: 4984
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Как вы относитесь к моде на густые брови?

14%
Наконец-то, надоели нарисованные брови-«ниточки» у окружающих!
41%
Мне нравится этот тренд, естественность всегда красива
16%
Не уверена, что моему типу лица пойдут широкие брови
28%
Ужасная мода — что хорошего в бровях а-ля Брежнев?!

Количество проголосовавших: 1654
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Какое событие в ближайшее время произойдет в вашей жизни?

7%
Бракосочетание
5%
Рождение ребенка
11%
Смена работы
4%
Переезд в другую страну
11%
Знакомство с будущим супругом (супругой)
5%
Развод
12%
Никакого
44%
Откуда я знаю?

Количество проголосовавших: 56 992
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Используете ли вы магию для решения своих проблем?

5%
Да, всегда
11%
Только в некоторых случаях
29%
Хотелось бы, да не умею
8%
Пока у меня не было в этом необходимости
47%
Нет, и не собираюсь

Количество проголосовавших: 15534
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Сколько раз за последний год вас останавливали за превышение скорости?

31,5%
Ни разу
27,7%
4 раза
19,8%
1 раз
11,3%
10 раз
9,6%
Со счету сбился

Количество проголосовавших: 3541
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Считаете ли вы достаточным количество напольных указателей пересадок и выходов в Москве?

41%
Количество указателей недостаточно
37%
Количество указателей достаточно
14%
Затрудняюсь ответить
5%
Количество указателей избыточно

Количество проголосовавших: 18 523
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Какой из способов увековечивания упавшего в Челябинской области метеорита кажется вам наиболее интересным?

34,5%
Памятник метеориту, вокруг которого расположатся десятки профессиональных элементов для занятий паркуром
29,9%
Серия памятных монет номиналом 10 рублей, на реверсе монеты будет изображен челябинский болид, а также наиболее узнаваемые здания Челябинска
17,6%
Арт-объект, за основу которого взят символ событий 15 февраля — разбитое окно
10,1%
Реконструкция под метеорит фонтана на реке Миасс
0,7%
Узорная мозаика на фасаде челябинского здания, расположенного в центре города на улице Цвиллинга. Основой сюжета станут события 15 февраля: жители Челябинска внимательно рассматривают и фотографируют метеоритный след в небе

Количество проголосовавших: 11 164
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Какие ограничения вы налагаете на себя во время соблюдения Великого поста?

39%
Недопущение плохих мыслей, ругани
24%
Изменения в режиме питания
23%
Отказ от употребления спиртного
21%
Отказ от посещения увеселительных, зрелищных мероприятий
12%
Воздержание от курения и секса

Количество проголосовавших: 1200
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Расстроил ли вас развод Путина?

34,7%
Да
24,5%
Нет
40,8%
Мне все равно

Количество проголосовавших: 8500
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Какой из истребителей будет наиболее эффективен в реальном бою?

65%
CУ ПАК ФА (Россия)
29%
F-22 (США)
6%
J-20

Количество проголосовавших: 2370
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Какое вторичное сырье вы планируете приносить в пункт раздельного сбора в супермаркете?

82%
Пластиковая тара
76%
Полиэтиленовые пакеты
70%
Стекло
70%
Бумага
36%
Алюминий
30%
Металл

Количество проголосовавших: 17 000
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Что нужно сделать АвтоВАЗу для того, чтобы улучшить отношение общественности к бренду Lada?

47%
Необходимо удерживать цены на свою продукцию на одном уровне
37%
Улучшить качество автомобилей
10%
Улучшить качество обслуживания в дилерских центрах
7%
Увеличить количество рекламы «Лады»

Количество проголосовавших: 5 500
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Ваши знакомые знают, что вы зарегистрированы на сайте mamba.ru?

40%
Да, относятся к этому положительно
29%
Нет, но мне все равно, знают или не знают
22%
Нет, и я бы не хотел, чтобы знали
9%
Да, относятся к этому отрицательно

Количество проголосовавших: 8294
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Самый красивый мост России это:

43%
Мост через Оку между Муромом Владимирской области и Навашино Нижегородской области
36%
Ханты-мансийский мост «Красный дракон»
20%
Мостовой переход через Обь в районе Сургута

Количество проголосовавших: 75 400
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Хорошая жена — это прежде всего:

26%
Отличная хозяйка
23%
Заботливая мать
22%
Замечательная любовница
21%
Женщина, убежденная, что мужчина в семье главный
6%
Женщина, закрывающая глаза на «шалости» мужа
2%
Хорошо зарабатывающая женщина

Количество проголосовавших: 2655
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Кто лучший участковый Екатеринбурга?

56%
Артем Имитаев, в зоне ответственности которого находится Уральский государственный лесотехнический университет
27%
Участковый отдела полиции №13 Чкаловского района Юрий Бревнов
16%
Участковый отдела полиции №10 Железнодорожного района Константин Носов

Количество проголосовавших: 3937
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Кто главный враг Байкала?

52%
Путин В.В.
10%
Правительство РФ
8%
Минприроды и Минюст
6%
Мы, российский народ
4%
Дерипаска О.В.
3%
Руководители ОАО «Альфа банк»

Количество проголосовавших: 9592
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Кто лучший экстрасенс всех сезонов передачи «Битва экстрасенсов»?

17%
Нонна Хидирян
16%
Мохсен Норузи
15%
Елена Ясевич
13%
Наталья Воротникова
10%
Вит Мано
2%
Мехди Эбрагими Вафа
2%
Алексей Похабов

Количество проголосовавших: 4250
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