Вы в театре оказались рядом с А.Б. Пугачевой, Вы…
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Есть ли инопланетяне на Земле?
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Какие мелодии вы устанавливаете на мобильном телефоне вместо гудка?
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Как часто летает ваш попугай?
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Дождалась ли вас девушка с армии?
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Есть ли у вас точка G?
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Какие животные есть у вас дома?
Количество проголосовавших: 3541
Человеку какой профессии позволительно не знать кто такой Кудрин?
Количество проголосовавших: 236
Где по Вашему мнению должны делать обрезание?
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Вы расцениваете еду как…
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Как вы относитесь к моде на густые брови?
Количество проголосовавших: 1654
Какое событие в ближайшее время произойдет в вашей жизни?
Количество проголосовавших: 56 992
Используете ли вы магию для решения своих проблем?
Количество проголосовавших: 15534
Сколько раз за последний год вас останавливали за превышение скорости?
Количество проголосовавших: 3541
Считаете ли вы достаточным количество напольных указателей пересадок и выходов в Москве?
Количество проголосовавших: 18 523
Какой из способов увековечивания упавшего в Челябинской области метеорита кажется вам наиболее интересным?
Количество проголосовавших: 11 164
Какие ограничения вы налагаете на себя во время соблюдения Великого поста?
Количество проголосовавших: 1200
Расстроил ли вас развод Путина?
Количество проголосовавших: 8500
Какой из истребителей будет наиболее эффективен в реальном бою?
Количество проголосовавших: 2370
Какое вторичное сырье вы планируете приносить в пункт раздельного сбора в супермаркете?
Количество проголосовавших: 17 000
Что нужно сделать АвтоВАЗу для того, чтобы улучшить отношение общественности к бренду Lada?
Количество проголосовавших: 5 500
Ваши знакомые знают, что вы зарегистрированы на сайте mamba.ru?
Количество проголосовавших: 8294
Самый красивый мост России это:
Количество проголосовавших: 75 400
Хорошая жена — это прежде всего:
Количество проголосовавших: 2655
Кто лучший участковый Екатеринбурга?
Количество проголосовавших: 3937
Кто главный враг Байкала?
Количество проголосовавших: 9592
Кто лучший экстрасенс всех сезонов передачи «Битва экстрасенсов»?
Количество проголосовавших: 4250