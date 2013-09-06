Экономическая модель
По сути, мельбурнский бар Shebeen — это некоммерческая организация. Сотрудники и хозяева получают зарплату, часть выручки идет на оплату аренды и счетов от поставщиков, а чистая прибыль идет на благотворительность. Бар сотрудничает с семью фондами, которые работают в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке и занимаются самыми разными проблемами — от насосов для африканских фермеров до проблем людей со слабым зрением или ВИЧ.
Название
Шибин (англ. shebeen, от ирланд. sibin — «нелегальный виски») — исторически подпольный бар или клуб, где торгуют спиртным без лицензии. Термин распространен в странах Британского содружества, а также среди ирландских мигрантов в США. Во время апартеида в ЮАР шибины были главными местами сбора для оппозиционных активистов и регулярно подвергались полицейским рейдам, сейчас большая часть из них легализовалась.
Основатели
Идея открыть благотворительный бар пришла в голову бизнес-аналитику Занне Маккомиш и волонтеру Саймону Гриффитсу в 2007 году, однако пять лет ушло на разработку бизнес-плана и поиски партнеров.
Меню
Shebeen предлагает посетителям западный крепкий алкоголь, однако в меню входит 14 сортов пива и сидра из развивающихся стран, а также семь видов белого, красного и розового вина. На благотворительность идут доходы от их продажи. Цены указаны в австралийских долларах. 1 AUD = 30 руб.
|ПИВО HAYWARDS 5000
Индия, $9,5
|БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: VISION SPRING
Помогает людям со слабым зрением в Индии и Сальвадоре, открывая дешевые оптики и обучая местных специалистов. Число клиентов VS перевалило за миллион, а ее вклад в индийскую и сальвадорскую экономику оценивается в $200 млн (себестоимость пары очков — $5).
|ПИВО BEER LAO
Лаос, $8/14
|БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: DIGITAL DIVIDE DATA
Ведет курсы и предлагает работу программистам в Кении, Лаосе и Камбодже. В последних двух странах является крупнейшим IT-работодателем. За 12 лет в DDD успели поработать 900 человек, а учились — 2 тыс. (себестоимость месячного курса — $25).
|ПИВО ST GEORGE
Эфиопия, $9
|БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: KICKSTART
Разрабатывает инженерные и маркетинговые решения для африканских фермеров. Среди изобретений — насос MoneyMaker Max, прессы для изготовления строительных блоков и выжимки растительного масла. С 1991 года продукцией компании воспользовались 133 тыс. семей.
|ПИВО WINDHOEK LAGER
Намибия, $7
|БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: MOTHERS2MOTHERS
Борется с проблемой переноса ВИЧ от матери к ребенку в Африке. Каждый день на континенте рождаются 900 детей, которые заражаются ВИЧ. С момента основания M2M помогла более чем миллиону человек и сейчас обеспечивает работой 1,5 тыс. женщин.
|ПИВО BOHEMIA
Мексика, $9,5
|БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ROOT CAPITAL
Занимается льготным кредитованием в сельских регионах Африки и Латинской Америки. Специалисты RC помогают хозяйствам, которые слишком велики для микрокредитов, но слишком малы, чтобы обращаться в крупные банки, и за 15 лет распределили более $430 млн.
|ПИВО HUDA EXTRA
Вьетнам, $9
|БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ROOM TO READ
Работает в десяти развивающихся странах Азии и Африки. За 13 лет при участии RtR доступ к образованию получили 6,7 млн детей, было открыто 13 тысяч библиотек и 1,5 тыс. школ, напечатано больше 7 млн книг (себестоимость одной книги организация оценивает в $1).
|СИДР SAVANNA DRY
ЮАР, $8,5
|БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ONE ACRE FUND
Консультирует, а также снабжает кредитами и оборудованием мелких фермеров в Африке. С 2006 года специалисты One Acre Fund помогли 130 тыс. хозяйств. Себестоимость месячного обучающего курса OAF для семьи из шести человек — $10.
Конкуренты
Несколько баров, которые позиционируют себя как благотворительные, уже довольно давно работают в США и Европе, например Cause в Вашингтоне, White House в Остине, штат Техас, или австрийский Charity Bar. Однако все они отличаются от Shebeen: во‑первых, на благотворительность идет не вся их прибыль, а во-вторых, в них подают традиционные местные напитки, в то время как Shebeen активно работает с поставщиками из стран третьего мира.
Другие проекты
В 2012 году Саймон Гриффитс запустил линию туалетной бумаги под брендом Who Gives A Crap («Кому не насрать»). По оценкам ее производителей, около 40% жителей Земли лишены доступа к нормальной канализации, из-за связанных с этим кишечных заболеваний ежедневно в умирают около двух тысяч африканских детей младше пяти лет. Стоит туалетная бумага $1 за рулон (при оптовых закупках — до $0,65), при этом 50% прибыли идет организации WaterAid, которая занимается решением санитарных проблем в Африке.