По сути, мельбурнский бар Shebeen — это некоммерческая организация. Сотрудники и хозяева получают зарплату, часть выручки идет на оплату аренды и счетов от поставщиков, а чистая прибыль идет на благотворительность. Бар сотрудничает с семью фондами, которые работают в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке и занимаются самыми разными проблемами — от насосов для африканских фермеров до проблем людей со слабым зрением или ВИЧ.

Название

Шибин (англ. shebeen, от ирланд. sibin — «нелегальный виски») — исторически подпольный бар или клуб, где торгуют спиртным без лицензии. Термин распространен в странах Британского содружества, а также среди ирландских мигрантов в США. Во время апартеида в ЮАР шибины были главными местами сбора для оппозиционных активистов и регулярно подвергались полицейским рейдам, сейчас большая часть из них легализовалась.

Основатели

Идея открыть благотворительный бар пришла в голову бизнес-аналитику Занне Маккомиш и волонтеру Саймону Гриффитсу в 2007 году, однако пять лет ушло на разработку бизнес-плана и поиски партнеров.

Меню

Shebeen предлагает посетителям западный крепкий алкоголь, однако в меню входит 14 сортов пива и сидра из развивающихся стран, а также семь видов белого, красного и розового вина. На благотворительность идут доходы от их продажи. Цены указаны в австралийских долларах. 1 AUD = 30 руб.

ПИВО HAYWARDS 5000

Индия, $9,5 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: VISION SPRING

Помогает людям со слабым зрением в Индии и Сальвадоре, открывая дешевые оптики и обучая местных специалистов. Число клиентов VS перевалило за миллион, а ее вклад в индийскую и сальвадорскую экономику оценивается в $200 млн (себестоимость пары очков — $5). ПИВО BEER LAO

Лаос, $8/14 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: DIGITAL DIVIDE DATA

Ведет курсы и предлагает работу программистам в Кении, Лаосе и Камбодже. В последних двух странах является крупнейшим IT-работодателем. За 12 лет в DDD успели поработать 900 человек, а учились — 2 тыс. (себестоимость месячного курса — $25). ПИВО ST GEORGE

Эфиопия, $9 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: KICKSTART

Разрабатывает инженерные и маркетинговые решения для африканских фермеров. Среди изобретений — насос MoneyMaker Max, прессы для изготовления строительных блоков и выжимки растительного масла. С 1991 года продукцией компании воспользовались 133 тыс. семей. ПИВО WINDHOEK LAGER

Намибия, $7 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: MOTHERS2MOTHERS

Борется с проблемой переноса ВИЧ от матери к ребенку в Африке. Каждый день на континенте рождаются 900 детей, которые заражаются ВИЧ. С момента основания M2M помогла более чем миллиону человек и сейчас обеспечивает работой 1,5 тыс. женщин. ПИВО BOHEMIA

Мексика, $9,5 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ROOT CAPITAL

Занимается льготным кредитованием в сельских регионах Африки и Латинской Америки. Специалисты RC помогают хозяйствам, которые слишком велики для микрокредитов, но слишком малы, чтобы обращаться в крупные банки, и за 15 лет распределили более $430 млн. ПИВО HUDA EXTRA

Вьетнам, $9 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ROOM TO READ

Работает в десяти развивающихся странах Азии и Африки. За 13 лет при участии RtR доступ к образованию получили 6,7 млн детей, было открыто 13 тысяч библиотек и 1,5 тыс. школ, напечатано больше 7 млн книг (себестоимость одной книги организация оценивает в $1). СИДР SAVANNA DRY

ЮАР, $8,5 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: ONE ACRE FUND

Консультирует, а также снабжает кредитами и оборудованием мелких фермеров в Африке. С 2006 года специалисты One Acre Fund помогли 130 тыс. хозяйств. Себестоимость месячного обучающего курса OAF для семьи из шести человек — $10.

Конкуренты

Несколько баров, которые позиционируют себя как благотворительные, уже довольно давно работают в США и Европе, например Cause в Вашингтоне, White House в Остине, штат Техас, или австрийский Charity Bar. Однако все они отличаются от Shebeen: во‑первых, на благотворительность идет не вся их прибыль, а во-вторых, в них подают традиционные местные напитки, в то время как Shebeen активно работает с поставщиками из стран третьего мира.

САЙМОН ГРИФФИТС:

«Многие страны, в которых мы закупаем напитки, — это бывшие европейские колонии, у них богатая история сотрудничества, и там делают очень хорошее пиво. Сложность была в том, чтобы создать богатую палитру вкусов: мы не хотели продавать 20 сортов какого-нибудь простенького азиатского лагера. В итоге у нас есть отличные стауты, темноватый лагер в венском стиле, рисовое пиво — в общем, куча всего интересного. А вот с винами пришлось повозиться, но в итоге мы нашли двух отличных производителей в ЮАР и Чили».

В 2012 году Саймон Гриффитс запустил линию туалетной бумаги под брендом Who Gives A Crap («Кому не насрать»). По оценкам ее производителей, около 40% жителей Земли лишены доступа к нормальной канализации, из-за связанных с этим кишечных заболеваний ежедневно в умирают около двух тысяч африканских детей младше пяти лет. Стоит туалетная бумага $1 за рулон (при оптовых закупках — до $0,65), при этом 50% прибыли идет организации WaterAid, которая занимается решением санитарных проблем в Африке.