Правила Жизни обычных людей

Андрей Абрамов Травматолог, 25 лет, Москва

«У меня на работе куча заядлых охотников. Но я всегда считал, что было бы интереснее, если бы ружье было не только у тебя, но и у оленя. Вот так уезжает коллега на охоту, а ты не знаешь, выйдет он в понедельник или нет»