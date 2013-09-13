Правила Жизни обычных людей
ПЕНСИОНЕР ИЗ ДЕРЕВНИ РЫШКОВО, СЫН ДРЕССИРОВЩИКА ДЕЛЬФИНОВ, МОНТАЖНИК КОНДИЦИОНЕРОВ ПО КЛИЧКЕ МАНЯ, ДОМРИСТКА, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЕТ ЛАДИТЬ С ТЕСТЕМ, БУХГАЛТЕР, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ ВРАТЬ, БЫВШИЙ ОХРАННИК, РЫБАК ИЗ ГОРОДА ТУКУМС, СЛЕСАРЬ, ОТСИДЕВШИЙ ШЕСТЬ РАЗ, ЖЕНЩИНА, ЛЕТАЮЩАЯ ВО СНЕ, И ДРУГИЕ.
Андрей Абрамов
Травматолог, 25 лет, Москва
«У меня на работе куча заядлых охотников. Но я всегда считал, что было бы интереснее, если бы ружье было не только у тебя, но и у оленя. Вот так уезжает коллега на охоту, а ты не знаешь, выйдет он в понедельник или нет»
АНАСТАСИЯ РОМАНОВСКАЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ, 26 ЛЕТ, МОСКВА
«Рак дает тебе одну важную вещь — ощущение времени. Ты забываешь слова «завтра» и «потом». Надо все делать сейчас»
ТИГРАН АКОБЯН
ВОДИТЕЛЬ, 40 ЛЕТ, МОСКВА
«Я вообще не люблю советчиков и сам советы не даю. Особенно в Москве — «страна советчиков» я ее называю»
КОНСТАНТИН КАЗАРМИН
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 48 ЛЕТ, ПОСЕЛОК МАХРА, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Я салат оливье люблю. Захочу — и не в праздник ем»
МАРИНА НОВИКОВА
БУХГАЛТЕР, 51 ГОД, МОСКВА
«У меня получилось так, что все мужчины, с которыми я была, оказывались слабее меня морально. Так что я не знаю, каким должен быть мужчина».
ИВАРС ЗИЛЕ
44 ГОДА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ТУКУМС, ЛАТВИЯ
«Лучшее, что я помню в жизни: мне три года, я сижу у прабабушки на коленях, и она примеряет мне шерстяные носки».
ВЛАДИМИР КАЗИОНОВ
ФОТОГРАФ В ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ, 43 ГОДА, ОМСК
«Сейчас все фотографы. Моя знакомая купила себе модную технику, завела дома искусственный водопад и назвала это студией. У нее один заказ в месяц»
ЕВГЕНИЙ МАТАФОНОВ
МОНТАЖНИК КОНДИЦИОНЕРОВ, 33 ГОДА, МОСКВА
«Я по жизни могу побеспределить, но только для развлечения — как забава. А так я никого не обижаю. В милиции меня все знают, и отделение — дом родной»
МАРИНА
ЛОБЫНЦЕВА
ЛОБЫНЦЕВА
ГЕОЛОГ, 60 ЛЕТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Марс — это спальные районы. Недавно я попала в Купчино, там все освещалось розовым светом. Я пробиралась между высоток и говорила себе: «Марина, не обращай внимания, скоро ты будешь на Васильевском». Потом прыгнула в метро, и чем дальше я отъезжала от Купчино, тем легче мне становилось».
Документальный фильм «Василий» о том, как пенсионер из Курской области Василий Ильин отправился в Нью-Йорк, чтобы сфотографироваться на обложку специального номера журнала Esquire с правилами жизни обычных людей.
ВАСИЛИЙ ИЛЬИН
ПЕНСИОНЕР, 67 ЛЕТ, ДЕРЕВНЯ РЫШКОВО, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Ум приходит только в 30 лет, не раньше. Но если к 30 не пришел, то уже и не жди его»
ДМИТРИЙ КРЮЧКОВ
ВИДЕОМОНТАЖЕР, 44 ГОДА, МОСКВА
«Я благодарен испытаниям, которые мне выпали. Но у каждого свои испытания. Если для одного испытание в раннем детстве потерять родителей, то для другого — что у него машину угнали. А я вот утром еду на работу — и у меня полтора часа испытаний»
НИКОЛАЙ ТРУДНЕВ
Смотритель за домом, 47 лет, Москва
«Я горжусь тем, что собрался с волей и не стал пить. Меня все спрашивают: кто тебя так закодировал? Никто не кодировал. Посидел и задумался, что до добра не доходит. Я рад теперь и всех удивляю»