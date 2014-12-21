Пешеход

«Свой» пешеход или бросается под машину на переходе, или, идя по обочине и разговаривая по телефону, делает движение в сторону машины (по подсказке сообщника). Тут же говорит, что не пострадал — все нормально. Если все происходит в поле зрения гаишников, ситуация решается на месте. При этом на аргументы водителя о том, что пешеход резко бросился под колеса, никто не обращает внимания: потерпевший и свидетели утверждают обратное. Если в окрестностях нет экипажа ДПС, а водитель не вызывает его для оформления (поскольку нет пострадавших), потом у пешехода обнаруживаются травмы и свидетели. Водитель, разумеется, виноват, поскольку покинул место ДТП. Далее пешеход при помощи сотрудников ГИБДД может на него давить и вымогать деньги.

Скоростной режим в населенном пункте

Сотрудники ГИБДД устанавливают переносной фоторадар на трассе, за пределами знака, который сообщает о въезде в город или поселок. При этом камера настроена таким образом, что фиксирует нарушение скоростного режима в населенном пункте. В результате автоматически правила нарушают подавляющее большинство водителей, которые с удивлением узнают об этом, получив штраф по почте.

Ограниченная видимость

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Пункт 11.5 ПДД запрещает обгон «в конце подъема и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения». При этом в ПДД нет разъяснения, что считать «ограниченной видимостью». С точки зрения сотрудника ГИБДД, это такая ситуация, когда видимость дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении, связанная с конструктивными особенностями дороги. Сюда попадают повороты, подъемы, спуски. И если на дороге нет ни знака «обгон запрещен», ни сплошной линии разметки, но водитель пошел на обгон в конце подъема перед поворотом, сотрудники ГИБДД тут же угрожают изъятием прав, поскольку водитель грубо нарушил ПДД, совершив маневр в условиях ограниченной видимости.

Аварийная ситуация

Сотрудники ГАИ едут по главной дороге. Водитель на своем автомобиле подъезжает к перекрестку и останавливается, чтобы пропустить транспорт. Но автомобиль ГАИ резко тормозит и имитирует, что он собирается совершить с ними столкновение. Водителя останавливают, говорят, что была спровоцирована аварийная ситуация, и начинают угрожать лишением водительских прав.

Сломанный грузовик

Водитель едет по дороге из двух полос: одна в направлении движения, другая — встречная. Перед светофором стоит грузовик с включенной аварийной сигнализацией. Чтобы объехать преграду, водитель начинает выезжать на полосу встречного движения, и в этот момент поломанный грузовик начинает движение с уже выключенной аварийной сигнализацией. За перекрестком уже стоит автомобиль ДПС.

Преимущество спецтранспорта

Самая простая схема: автомобиль ГИБДД едет за водителем, дожидаясь, пока на дороге не создастся плотный поток, а потом включает мигалку. Водителю деваться некуда, и, соответственно, нарушена статься 12.17 ч. 2 КоАП РФ «Непредоставление преимущества спецтранспорту», а штраф за это — лишение прав на 1−3 месяца. После этого водителя-жертву тормозят и уже разговаривают о сумме отступных.

Обгон на подъеме

На дороге из-за крутого подъема стоит знак «обгон запрещен», разделительная полоса — прямая. По окончании подъема она сменяется на прерывистую (по договоренности с разметчиками). Если в этот момент водитель совершает обгон, он нарушает правила: обгонять нельзя до следующего перекрестка, поскольку под знаком не было таблички о зоне его действия.

Обгон габаритного транспорта

По длинному участку дороги, на котором запрещен обгон, медленно движется подсадной трактор (грузовик, автобус). Нетерпеливые водители, отчаявшись, начинают его обгонять, и их останавливает сотрудник ДПС. Чаще всего такие подставы проводятся на дорогах с подъемом, причем подсадные машины могут, разворачиваясь, курсировать по одному и тому же участку дороги часами.

Красный сигнал семафора