Лайк-шок (Like shock)

Чувство, которое возникает у человека, чей пост в соцсетях собрал гораздо больше «лайков», чем он ожидал.

Чайка-менеджмент (Seagull management)

Стиль управления, при котором менеджер, внезапно налетев на объект, поднимает много шума, всюду гадит, а затем так же внезапно улетает, оставив после себя полный беспорядок.

Телефонный зевок (Phone-yawn)

Феномен, наблюдающийся, когда один человек достает телефон и смотрит на экран, в результате чего окружающие люди делают то же самое.

Сдвинь, чтобы разблокировать (Slide to unlock)

Очень доступная девушка.

Хвастограм (Gloatgram)

Пост в инстаграм, показывающий, как хороша жизнь автора; обычно это фотографии еды или путешествий.

Стрижень (Froday)

День, когда человек понимает, что пора уже наконец подстричься.

Биоалогические часы (Bio-illogical clock)

Физиологический механизм, заставляющий человека в выходные дни просыпаться в то же время, что и в рабочие.

Броман (Bromance)

Исполненные любви и глубокой привязанности отношения между двумя мужчинами традиционной сексуальной ориентации.

Кофейное лицо (Coffee face)

Страшное лицо человека, который с утра еще не успел выпить кофе.

Штурман-секретарь (Textretary)

Человек, набирающий СМС за того, кто ведет машину.

Компьютеризировать лицом (To computer-face)

С озабоченным видом бросать быстрые взгляды на монитор, чтобы создать впечатление полной погруженности в работу.

Использовать антисоциальные сети (Antisocial Networking)

Добавлять новых друзей, но никогда с ними не общаться.

Братская наука (Broscience)

Истории, на которые ссылаются, к примеру, постоянные посетители тренажерных залов, для которых рассказы товарищей имеют больший вес, чем научные исследования.

Диванная микстура (Couch syrup)

Бутылка, спрятанная за диваном или в любом другом укромном месте алкоголиком, который делает вид, что завязал.

Драйвстеп (Drivestep)

Дабстеп, под который хорошо вести машину.

Книжное похмелье (Book hangover)

Чувство, когда окружающий мир кажется несовершенным и сюрреалистичным из-за того, что человек только что закончил читать книгу, в которую был полностью погружен.

Именная засада (Name ambush)

Неловкая ситуация, когда вы сталкиваетесь с вроде бы знакомым человеком, но не успеваете вспомнить, как его зовут.

Фейсбук-минута (Facebook minute)

Неопределенный период времени, проведенный в Facebook с того момента, когда человек зашел в него, чтобы просто проверить, нет ли новых сообщений.

Домашняя слепота (Domestic blindness)

Неспособность найти какую-либо вещь (часто в собственной квартире) до тех пор, пока кто-нибудь не придет на помощь, несмотря на то что предмет лежит на самом виду.

Герлфрендзона (Girlfriend zone)

Положение, в котором оказывается девушка, желающая сохранить дружеские отношения, тогда как лицо мужского пола видит в ней исключительно объект для ухаживаний. Случай с противоположным распределением ролей называется «френдзоной» (Friend zone).

Пума (Cougar)

Женщина в возрасте от 35 лет, которая заводит отношения с мужчинами моложе себя.

Взрослые (Grown-up)

Собирательное обозначение для всех начальников.

Берлога (Man cave)

Комната или любое другое жилое пространство, оберегаемое мужчиной от любого женского влияния и присутствия.

Снорафон (Dreamathon)

Состояние, в котором человек снова и снова выключает будильник, успевая до следующего его сигнала увидеть новый сон.

Изнасилование рукопожатием (Handshake rape)

Демонстрация доминации путем сильного сжатия пальцев жертвы до того, как человек успел как следует взяться за протянутую ладонь.

Пост-призрак (Ghost post)

Комментарий к статусу или фотографии, который был тут же удален автором из-за орфографической ошибки, неудачного подбора слов или глупости.

Проблемы первого мира (First world problems)

Трудности, связанные с существованием в высокоразвитом цивилизованном обществе, над которыми любой житель страны третьего мира, скорее всего, посмеялся бы. Например, плохо работающий Wi-Fi или неудачный выбор соуса.

Друг-враг (Frenemy)

Человек, с которым удается поддерживать дружеские отношения, несмотря на соперничество или взаимную неприязнь.

iПалец (iFinger)

Палец, который оставляют чистым для того, чтобы можно было продолжать пользоваться смартфоном или планшетом, не запачкав его.

Авторучечное беспокойство (Push pen anxiety)

Нервные и бессмысленные нажатия на кнопку авторучки.

Скромное хвастовство (Humblebrag)

Высказывание, хвастливость которого автор пытается замаскировать самоиронией или шуткой в жанре «да кто я вообще такой?»

Фейсбук-плакальщик (Facebook necrologist)

Пользователь соцсетей, который когда умирает кто-то из знаменитостей, никогда не упускает возможности написать пост вроде: «покойся с миром, такой-то».

СМС-пытка (Text Purgatory)

Ожидание ответа на сообщение с игривым содержанием.

Бордюрный стыд (Curb shame)

Чувство, которое испытывает человек, оставшийся ждать зеленого света, когда все остальные пешеходы, благодаря отсутствию машин, перешли дорогу на красный.

Заставка (Screen saver)

Ничего не выражающее лицо глубоко задумавшегося человека.

Оборонительная прожорливость (Defensive Eating)

Стратегическое поглощение еды, чтобы она не досталась другим.

Паралич перфекциониста (Perfectionist paralysis)

Состояние, при котором человек не может приступить к работе из-за страха, что все равно не сумеет сделать ее идеально.

Тесть/теща во грехе (Sinlaws)

Родители гражданской жены или мужа.

Детский надзор (Child supervision)

Деятельность технически подкованных детей, помогающих пожилым родителям (или другим родственникам) разобраться с компьютером или другими электронными приборами.

Воздушная гитара (Air guitar)

Инструмент, для игры на котором не требуется никаких особых навыков.