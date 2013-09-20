Ассистент в лаборатории криогеники
Оператор лазера
Дизайнер голограмм
Эксперт по мутациям
Специалист по искусственному интеллекту
Менеджер по продажам продуктов генной инженерии
Регулировщик движения в космосе
Дизайнер аэрокосмического оборудования
Специалист по симулированию процессов
Врач-клонолог и медсестра-ассистент при клонировании
Координатор телеконференций
Оператор автоматизированных систем безопасности на заводах
Конструктор органических компьютеров
Пилот гибридных летательных аппаратов
Специалист по отладке компьютерных программ
Техник-оцифровщик
Специалист по мазерам (разновидность квантовых генераторов, — Esquire)
Эксперт по добыче кремния
Космогеограф
Техник-оптоволоконщик
Специалист по ремонту компьютеров, управляемых голосом
Директор музея компьютеров
Специалист по глубоководному бурению
Археолог-подводник
Оператор батискафов
Специалист по маркетингу микроволновых устройств
Писатель-абстракционист
Специалист по автоматизированному бурению тоннелей
Инженер по видеосистемам
Техник по системам дистанционного ухода за больными
Программист систем автоматизированного черчения
Специалист по переобучению роботов
Эксперт по биофермам
Хирург-специалист по замене органов на искусственные
Машинист высокоскоростных поездов
Техник по переработке материалов
Инженер-технолог кодирования речи
Специалист по продажам приспособлений для сонаров
Техник-контролер автоматизированного промышленного производства
Разработчик поездов на магнитной подушке
Техник по ремонту шаттлов
Техник по приборам с зарядовой связью (класс полупроводниковых приборов, — Esquire)
Инженер спортивного оборудования
Специалист по биологической истории
Специалист по программному коду