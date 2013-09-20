Ассистент в лаборатории криогеники

Оператор лазера

Дизайнер голограмм

Эксперт по мутациям

Специалист по искусственному интеллекту

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Менеджер по продажам продуктов генной инженерии

Регулировщик движения в космосе

Дизайнер аэрокосмического оборудования

Специалист по симулированию процессов

Врач-клонолог и медсестра-ассистент при клонировании

Координатор телеконференций

Оператор автоматизированных систем безопасности на заводах

Конструктор органических компьютеров

Пилот гибридных летательных аппаратов

Специалист по отладке компьютерных программ

Техник-оцифровщик

Специалист по мазерам (разновидность квантовых генераторов, — Esquire)

Эксперт по добыче кремния

Космогеограф

Техник-оптоволоконщик

Специалист по ремонту компьютеров, управляемых голосом

Директор музея компьютеров

Специалист по глубоководному бурению

Археолог-подводник

Оператор батискафов

Специалист по маркетингу микроволновых устройств

Писатель-абстракционист

Специалист по автоматизированному бурению тоннелей

Инженер по видеосистемам

Техник по системам дистанционного ухода за больными

Программист систем автоматизированного черчения

Специалист по переобучению роботов

Эксперт по биофермам

Хирург-специалист по замене органов на искусственные

Машинист высокоскоростных поездов

Техник по переработке материалов

Инженер-технолог кодирования речи

Специалист по продажам приспособлений для сонаров

Техник-контролер автоматизированного промышленного производства

Разработчик поездов на магнитной подушке

Техник по ремонту шаттлов

Техник по приборам с зарядовой связью (класс полупроводниковых приборов, — Esquire)

Инженер спортивного оборудования

Специалист по биологической истории

Специалист по программному коду