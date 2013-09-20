Дорогой Роджер,

Знаете ли IBM, что одна из ключевых сюжетных линий — это компьютер-психотик? Я не хочу, чтобы они подумали, что их надули, и вообще не хочу, чтобы у кого-нибудь были неприятности. Пожалуйста, объясни мне максимально подробно, как обстоят дела с IBM.

С наилучшими пожеланиями,

Стэнли

Дорогой Стэнли,

Вот как обстоят дела с IBM и нервическим компьютером:

Некоторое время назад я весьма подробно объяснил IBM, какие изменения произошли в сценарии в связи с . Чтобы быть полностью уверенным, что они поняли ситуацию, сегодня я позвонил Си-Си Холлистеру, их корпоративному директору по связям с общественностью. Я снова рассказал про то, что HAL в фильме убивает людей. С предельной ясностью я дал им понять — и, насколько мне известно, это полностью соответствует действительности, — что имя IBM не ассоциируется с поломками оборудования и очевидно, что компьютер в фильме произведен не IBM.

Позиция у компании такая: если название IBM не ассоциируется с поломками оборудования, они не против, чтобы оно было упомянуто в титрах среди других консультантов фильма (надеюсь, ты это сделаешь). Они не будут возражать против титров, если их имя будет стоять в ряду других и не будет указания о том, что они выступали техническими консультантами по компьютеру.