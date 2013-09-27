26 сентября Ленинский районный суд Мурманска на 2 месяца арестовал фотожурналиста Дениса Синякова. Он был задержан на судне Arctic Sunrise у платформы «Приразломная», где снимал акцию Greenpeace для издания «Лента.ру». Синяков является внештатным журналистом «Ленты.ру», несмотря на это суд выбрал для него такую же меру пресечения, как и для активистов Greenpeace, героев его репортажа.

Преследование Дениса Синякова — удар по свободе слова и журналистскому иммунитету от преследования за освещение событий.

Во всем мире принцип невмешательства журналиста в происходящие события — краеугольный камень журналистской этики. Денис обладает в нашей среде безупречной репутацией — он снимал военные конфликты в Афганистане, Узбекистане, Южной Осетии. Нигде к нему не возникало претензий по поводу необъективности и принятии позиции одной из сторон.

Денис женат и воспитывает маленького ребенка, который ждет его дома.

Ряд СМИ сегодня в знак солидарности с Денисом заменили на своих сайтах все фотографии черными заглушками.

Мы настаиваем на том, чтобы следствие отпустило Дениса Синякова и сняло с него все обвинения. Мы просим всех неравнодушных людей поддержать Дениса.

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По решению суда, арестованы на два месяца (до 24 ноября):

Внештатный фотограф Денис Синяков (Россия)

Корабельный врач Екатерина Заспа (Россия)

Руководитель арктической программы Гринпис России Роман Долгов (Россия)

Активист Томащ Дземянчук (Польша)

Активист Марко Вебер (Швейцария)

Помощник кока Гизем Ахан (Турция)

Капитан Питер Генри Уилкокс (США)

Электрик Дэвид Джон Хоссман (Новая Зеландия)

Механик Джонатан Битчем (Новая Зеландия)

Член экипажа Кристиан Д’Алессандро (Италия)

Член экипажа Фрациско Пизаню (Франция)

Третий помощник капитана Анна Ми Ро Йенсен (Дания)

Первый помощник капитана Пол Рузицки (Канада)

Боцман Александр Пол (Канада)

Связист Александра Харрис (Великобритания)

Внештатный видеооператор Клерон Брайан (Великобритания)

Активист Фил Болл (Великобритания)

Радист Колин Кит Расселл (Австралия)

Второй помощник капитана Мигель Эрнан Перез Мигель (Аргентина)

Активист Андрей Аллахвердов (Россия)

Активист Камила Эспесиале (Аргентина)

Второй инженер Иан Роджерс (Великобритания)

По решению суда, арестованы на 72 часа:

Кампэйнер Дмитрий Литвинов (Швеция, США)

Активист Сини Саарела (Финляндия)

Кампэйнер Файза Аулахсен (Нидерланды)

Главный инженер Маннес Убелс (Нидерланды)

Активист Энтони Перретт (Великобритания)

Координатор по логистике Фрэнк Хьюитсон (Великобритания)

Член экипажа Ана Паула Масиель (Бразилия)

Кок Руслан Якушев (Украина)