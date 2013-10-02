Телефонофобия

(англ. — Telephonophobia, Phone Phobia)

Болезнь впервые описана профессором Гаем Филдингом в 1990 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Не установлены, однако известно, что к развитию телефонофобии могут привести 1−2 телефонных разговора с грубым собеседником.

СИМПТОМЫ: При необходимости сделать звонок или взять трубку — учащенное дыхание, паническая атака, тревога в отношении того, что в течение разговора может возникнуть неловкая ситуация.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Ты просто врываешься в чей-то дом или офис и требуешь, чтобы с тобой немедленно поговорили. Эсэмэски в этом плане гораздо чище». (Телефонофоб Джордан Кэмерон).

Чувствительность к электромагнитным полям (англ. — Electromagnetic Hypersensitivity)

Болезнь впервые описана профессором Ульфом Бергквистом в 1997 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Не установлены. Пациенты связывают развитие заболевания с воздействием электромагнитных полей (излучение от мобильных телефонов, компьютеров, wi-fi-роутеров и т. д. ). Однако многочисленные исследования показывают, что такой зависимости нет.

СИМПТОМЫ: Крайне разнообразны. Чаще всего — головная боль, кожные проявления (покраснение, раздражение, жжение), а также усталость, трудности с концентрацией, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и нарушение пищеварения.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Мы потратили миллионы на исследования, и пришло время, когда необходимо сказать, что лучше тратить деньги на поиск эффективного лечения, чем причины болезни». (Доктор Джеймс Рубин).

Кризис четверти жизни (англ. — Quarterlife Crisis)

Болезнь впервые описана с научной точки зрения психологом Оливером Робинсоном в 2011 г. (как социальное явление — журналистом Александрой Роббинс и психологом Эбби Уилнер в 2001 г).

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Кризис идентичности в возрасте 22−35 лет.

СИМПТОМЫ: Чувство, что человек обречен посещать имеющуюся работу и/или состоять в уже сложившихся отношениях, беспокойство о деньгах, ощущение давления по поводу необходимости вступить в брак и иметь детей, чувство, что сделано не все, на что человек способен, что упущено множество возможностей. В среднем продолжительность кризиса — 2 года.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Такой кризис может привести и к эмоциональному подъему. Человек начинает исследовать новые возможности, которые в большей степени соответствуют его интересам и характеру. Но до тех пор вы можете почувствовать, что катитесь вниз. Некоторые опрошенные ощущали, что попали в западню. Однако большинство рассматривало эти сложные времена как катализатор позитивных изменений». (Оливер Робинсон).

Аллергия на красное мясо (англ. — Red Meat Allergy)

Болезнь впервые описана аллергологом Шерил ван Нюнен в 2007 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Укус клеща семейства иксодовых.

СИМПТОМЫ: Отложенная на 3−6 часов анафилаксия — острая аллергическая реакция (зуд или покраснение в ротовой полости, отек гортани, затрудненное дыхание, крапивница), реже — рвота и диарея. Есть свидетельства того, что аллергия проходит, если избегать повторных укусов.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Среди моих пациентов есть отец и дочь, мать и сын, а также кузины. Возможно, такая реакция на укус клеща имеет генетический компонент». (Доктор Эрин МакГинти).

Компульсивное переедание (англ. — Binge Eating Disorder)

Болезнь впервые описана психиатром Артуром Корнхабером в 1970 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Неизвестны. Возможно, влияние оказывают генетический, психологический, социальный и иные факторы. Компульсивное переедание связывают с депрессией и тревогой.

СИМПТОМЫ: Поглощение большого количества еды за короткий период времени (например, за 2 часа), утрата контроля над количеством съеденного. Кроме того, при компульсивном переедании люди могут есть быстрее обычного, поглощать пищу после насыщения, в одиночестве, спрятавшись, испытывая по этому поводу чувство вины и отвращения.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован (если не брать в расчет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, развившихся вследствие компульсивного переедания и возникшего ожирения).

КОММЕНТАРИЙ: «Обычные факторы риска — это какая-то личная катастрофа, смерть супруга, потеря работы, серьезные проблемы на работе или уход мужа к другой женщине». (Доктор Катарина Халми).

Кофеиновая абстиненция (англ. — Caffeine Withdrawal)

Болезнь впервые описана профессором Роландом Гриффитсом и Филлипом Вудсоном в 1988 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Более чем 12-часовой перерыв в употреблении кофе, если до этого человек выпивал несколько кружек ежедневно.

СИМПТОМЫ: Головная боль, усталость, сонливость, подавленное состояние, раздражительность, трудности с концентрацией, тошнота, мышечная боль. Симптомы исчезают в течение недели воздержания от кофе.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Мы много раз слышали, что люди приходят к доктору с хроническими головными болями или потому, что думают, будто у них грипп. Но в действительности все дело в кофеиновой абстиненции, а они даже не догадываются об этом». (Профессор Лора Джулиано).

Впервые материал «Век боли не видать» был опубликован в №21 журнала Esquire, и в него вошли следующие болезни:

Синдром беспокойных ног (лат. — Anxietas Tibialis)

Болезнь впервые описана неврологом Карлом-Акселем Экбомом в 1945 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Антидепрессанты, средства от укачивания, диетическая кола, алкоголь, кофе, антигистаминные средства, а также беременность.

СИМПТОМЫ: Неприятные ощущения в ногах в течение дня, исчезающие только при движении. Непроизвольное движение конечностями во сне каждые 5−40 секунд, частая бессонница.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Синдромом беспокойных ног страдают не менее 2,7% общего количества населения США». (Один из авторов доклада «Синдром беспокойных ног: распространение и влияние» Д. Монплезир).

Одержимость здоровым питанием (лат. — Orthorexia Nervosa)

Болезнь впервые описана: Доктором Стивеном Братманом в 1997 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Навязанные правила питания, требующие времени и денег.

СИМПТОМЫ: Абсурдное стремление к здоровому питанию. Чувство вины при малейшем нарушении этих правил. Презрение к тем, кто питается неправильно.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «О чем вы по-настоящему беспокоитесь? О свойствах того, что едите, или о том удовольствии, которое получаете от еды?». (Доктор Стивен Братман).

Клавиатурный тендинит (англ. — Texting Tendonitis)

Болезнь впервые описана педиатром Робертом Менцем в 2005 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Слишком частое пользование кнопками мобильного телефона для набора текстовых сообщений.

СИМПТОМЫ: Опухшие пальцы, головокружение, потеря аппетита, мышечные боли.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Возможно, производителям мобильных телефонов следовало бы вкладывать руководства по безопасности с описаниями всех рисков, связанных с использованием их изделий». (Роберт Менц).

Финансовое тупоумие (англ. — Money Sickness)

Болезнь впервые описана профессором Роджером Хендерсоном в 2006 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Гнет денежных проблем, неспособность контролировать расходы.

СИМПТОМЫ: Затрудненное дыхание, несварение, понос. Неспособность вовремя платить по кредиту, отсутствие точных представлений о величине собственных долгов.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Зафиксирован.

КОММЕНТАРИЙ: «Финансовые проблемы могут привести к осложнениям в личных отношениях, а также к ухудшению здоровья». (Профессор Роджер Хендерсон).

Нарколептический секс / сексуальный лунатизм (англ. — Sex sleep/sexsomnia)

Болезнь впервые описана группой исследователей из университетов Торонто и Оттавы в 2003 г.

ПРИЧИНЫ НЕДУГА: Неизученный тип расстройства сна, смешанный с расстройствами сексуального толка.

СИМПТОМЫ: Лунатизм; обнаружение себя занимающимся сексом при пробуждении; ночной секс, о котором нельзя вспомнить.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД: Не зафиксирован.