За последние 12 лет число китайцев, отдыхающих за рубежом, увеличилось более чем в десять раз. По прогнозам Всемирной туристской организации ООН, в 2015 году за границей побывают 100 млн граждан КНР. Уже сейчас они тратят в путешествиях больше $100 млрд в год. После многочисленных жалоб на поведение китайских туристов власти страны решили издать брошюру о том, как следует и как не следует вести себя в других странах. Завершается она словами: «Национальное бюро по туризму КНР не несет ответственности за убытки, принесенные в результате прямого или косвенного следования советам, изложенным в данной брошюре».

Базовые принципы вежливости

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Не носите причудливую одежду. Категорически не рекомендуется носить одежду с открытой спиной (если только вы не в бассейне или на пляже). Следует своевременно подстригать ногти и волосы в носу. Не следует ковырять в носу и чесаться на людях. Если кашляете, отойдите подальше от людей и прикройте рот платком или салфеткой. Если нужно воспользоваться зубочисткой, наклоните голову. Не следует ковыряться в зубах пальцем, пускать газы. Не следует приходить на экскурсии и другие мероприятия в домашних тапочках. Уважайте правила дорожного движения. Соблюдайте очередь. Если с вами здороваются, повторите те же слова приветствия или ответьте легкой улыбкой. Когда вас обслуживает персонал, избегайте повелительного тона. Если вы устали, найдите место, где можно присесть. Не сидите на корточках. Иностранцев, понимающих китайский язык, с каждым годом все больше — не следует обсуждать, критиковать или ругать местных в присутствии иностранных граждан.

На борту самолета

Пройдя мимо своего места в салоне самолета, не стоит суетиться и спешить повернуть обратно. Укладывая багаж, нельзя вставать ногами на кресло. Спинку кресла опускайте спокойно, чтобы не испугать сидящего за вами пассажира. Булочку не следует заглатывать целиком, разделите на несколько маленьких кусочков. Старайтесь избегать посторонних звуков, когда едите лапшу или суп. Не вставайте ногам на унитаз — вместо этого можно постелить бумажные покрытия. Категорически воспрещается уносить с собой плед, подушку, подкладку под голову, наушники, а также спасжилет. Забрав его, вы лишаете другого человека возможности воспользоваться спасжилетом в чрезвычайной ситуации.

В гостинице

Пользуйтесь душевой занавеской, когда моетесь. Ради вашей и общественной безопасности не рекомендуется готовить пищу в номере. Постиранную одежду можно повесить в шкаф после того, как она полностью высохнет. Не сушите носовые платки и нижнее белье на ночном столике — это некультурно и к тому же огнеопасно.

В ресторане и на приеме

Вилку следует держать в левой руке, нож — в правой. Порезанные кусочки еды отправлять вилкой в рот. Хлеб нужно есть маленькими кусочками. Если на одну тарелку положить много еды, можно не только уронить содержимое, но и привлечь косые взгляды. На западе не любят людей, которые не умеют экономить. Не следует выносить еду из ресторана (например в сумке). Уходя из ресторана, убедитесь, что вы оставили стол чистым. Чтобы вытереть рот, достаточно легко прикоснуться кончиком салфетки к губам. Не следует делать как дома — держа полотенце в двух руках, вытирать все лицо. Прием алкоголя — дело добровольное, не нужно принуждать вашего собеседника. Учитесь у других вести себя так, чтобы избегать неловких ситуаций. Самый простой способ — делайте так, как другие.

На пляже

Не задерживайте взгляд на отдыхающих противоположного пола более трех секунд. Покидая пляж, возьмите с собой свой мусор, примите душ или по крайнем мере смойте с ног песок. Даже если вы не собираетесь купаться, на пляже следует находиться в коротких брюках или шортах. Не плюйте в воду (в бассейне. — Esquire). При необходимости сплюнуть можно в водоотводы, которые находятся по периметру бассейна. Запрещается мочиться в бассейне. Не шумите. Если вы плохо плаваете, не заплывайте на большую глубину.

Фотосъемка

Если вы хотите сфотографироваться с местными, спросите сперва разрешения. При совместной съемке не прижимайтесь к человеку слишком близко. Если вы обещали прислать фотографию человеку, следует сдержать свое обещание.

Визитки и сувениры

Визитку передавайте двумя руками надписью вверх. Принимайте визитку также двумя руками. Обратите внимание на фамилию и имя собеседника (еще лучше — прочитайте вслух). Если вам вручили подарок, поблагодарите. Можно открыть подарок на месте.

В Европе

В Англии не принято, как в Китае, в качестве приветствия задавать вопросы «куда идешь?» или «уже обедал?». В Испании девушка не должна выходить из дома без сережек. Девушка без сережек — все равно что без одежды, ее все поднимут на смех. Если вы идете в гости во Франции, не стоит дарить хозяину хризантемы, а также любые желтые цветы. В Италии не дарите носовых платков: считается, что платок — к расставанию. В Венгрии старайтесь не разбивать стекол или зеркал — это к беде. Также не показывайте пальцем на лицо другого человека. В Шотландии не покупайте сувениры, сделанные из камня.

В Западной Азии и Африке

В мусульманских странах не рекомендуется здороваться за руку с местными женщинами, нельзя фотографировать местных женщин, не пытайтесь говорить о свинине. В общественных местах нельзя обниматься, целоваться, танцевать и даже держаться за руки. В Иране не принято обсуждать глаза детей. В Африке не здоровайтесь левой рукой: чтобы поприветствовать другого человека, поднимают в воздух правую руку ладонью в сторону собеседника — это означает, что в руке не спрятан камень. Африканцы очень чувствительны к словам «негр», «черный», называть их рекомендуется по их стране происхождения. В Алжире и Гвинее туристки, носящие одежду белого цвета и платок, вызовут большое уважение и благорасположение местного населения.

В Южной и Восточной Азии