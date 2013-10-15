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БРАЙАН КАПЛАН,

профессор экономики университета Джорджа Мейсона

Исследует анархию, философию либертарианства и механизмы свободного рынка. Теоретик «рациональной иррациональности», автор книг «Миф о рациональном избирателе» и «Эгоистичные причины заводить много детей».

Записала Светлана Рейтер. Фотография Мальте Ванделя ( Malte Wandel ).

Чтобы понять, почему ограничения миграции — это зло, задумайтесь на секунду, как устроена жизнь, например, на Гаити. Жизнь там длится на пятнадцать лет меньше, чем в США, и проходит в нищете и бесправии, под управлением жестокого коррумпированного режима, который ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию. Учитывая все это, судите сами, можем ли мы не пустить в свою страну человека, который там родился?

Этот мысленный эксперимент не доказывает, конечно, что право на миграцию ни при каких обстоятельствах не может быть ограничено. Вполне достаточно и того, что на первый взгляд запретительная политика выглядит жестокой и аморальной. То есть у нас должна быть презумпция свободы передвижения, и чтобы отказаться от нее, нужны хорошие аргументы. Это не я должен убеждать оппонентов, что в миграции нет ничего плохого, это они должны убеждать меня, что миграция приведет к очень дурным последствиям.

Но прежде чем перейти к аргументам, которые используют сторонники закрытых границ, надо сказать одно: миграция делает нас всех богаче. Почему? Представьте себе фермера, который занимается земледелием в Антарктиде. Выиграет ли весь остальной мир от того, что он годами будут копать картошку во льдах и вечной мерзлоте? Естественно, нет. Эффективность его труда, занимайся он своим делом на более плодородных землях, будет гораздо выше. Выгода напрямую связана с продуктивностью, это известный факт, и когда вы запрещаете людям трудиться в тех странах, где у них есть для этого все возможности, теряют от этого не только люди, которым вы запретили въезд, но и вы сами. Если же государство пускает мигрантов трудиться на своей земле, от этого становится лучше всем. Экономисты сходятся в том, что отмена барьеров для миграции увеличит благосостояние человечества — по последним оценкам, в два раза. Этого достаточно, чтобы полностью искоренить бедность на планете. Сторонники закрытых границ предпочитают об этом не говорить. Их аргументы сводятся к тому, что мигранты увеличивают процент бедного населения в стране, отбирают рабочие места у коренного населения, способствуют росту преступности, голосуют на выборах не за тех кандидатов и не платят налоги. Теперь давайте пройдемся по пунктам.

Итак, многие люди боятся, что мигранты отнимают рабочие места у коренного населения. Этот страх редко подкрепляется расчетами. В то же время есть два хороших довода, почему эта проблема сильно преувеличена. Во‑первых, подавляющее большинство мигрантов претендуют на неквалифицированные рабочие места. Это связано и с языковым барьером, и с реальностью, из которой они бежали. В богатых странах большая часть населения — это образованные работники. В США, например, их доля в трудоспособной популяции — 87%. Высококвалифицированные мигранты приезжают как раз редко, и их появление обычно не вызывает нареканий: если университет заключает контракт с иностранным профессором — значит, он уникальный специалист.

Для неквалифицированных работников жизнь может стать труднее, но не для всех. Самые трудолюбивые не потеряют работу. Те же, кто работают спустя рукава, могут и проиграть — зато выиграют все остальные. Не надо забывать, что мы все потребители и заинтересованы в конкуренции. В Америке экономисты множество раз оценивали эффект миграции на уровень зарплат и безработицу: в долговременной перспективе приезжие не вредят коренному населению.

Если же говорить о том, что мигранты ни черта не делают и только зря тратят пособие по безработице, то это далеко не так. Большинство социальных выплат в богатых странах — это пенсии для пожилых жителей. Мигранты же молоды и работоспособны, и к тому же платят налоги в казну.

По последним оценкам, в США проживают порядка 14 млн иммигрантов. В 2009 году 395 тысяч из них были выдворены из страны; в 2010-м — еще 387 тысяч. 31% из них выслали по причине «криминальной активности», у остальных были проблемы с документами. Это не самый большой процент. Здравый смысл подскажет любому разумному человеку, что иммигранты должны совершать преступления реже, чем остальные: они понимают, что за серьезный проступок будут высланы из страны, что служит своеобразным сдерживающим фактором. Большинство опасений, касающихся преступности мигрантов, не подкреплены никакой убедительной статистикой.

Еще один аргумент, который часто используют противники мигрантов: мы теряем свою национальную культуру. Не поверите, но в моей стране есть люди, которые искренне убеждены в том, что у нас существует особая мононациональная культура. Я не совсем понимаю, что это: американский пирог? Аппараты Руба Голдберга? Картины Нормана Роквелла? Несмотря на то что большинство американцев не смогут ответить на вопрос, что же такое «великая американская культура», они уверены, что мигранты ее портят. Я много раз спрашивал поборников чистоты культуры, как ее могут испортить приезжие, но ни разу не получил внятного ответа. Конечно, мигранты не слишком хорошо говорят по‑английски, но эта проблема решается сама собой. Практически все дети мигрантов (в США — больше 90%) свободно им владеют.

Я не разделяю легальную и нелегальную иммиграцию. Я знаю, что многие люди говорят: «Я за легальную миграцию, но против нелегальной». Это очень глупое заявление. Чтобы покончить с нелегальной иммиграцией, нужно сделать одну простую вещь: легализовать ее. Разрешите въехать в страну каждому, кто хочет работать. В конце концов, все эти ограничения на въезд, заставляющие людей пробираться в Америку в багажниках машин, такая же глупость, как Берлинская стена. Вы же радовались, когда люди из Восточного Берлина беспрепятственно перебирались в Западный, так почему же вы вынуждаете, например мексиканцев, нелегально пересекать американские границы? Моя позиция — легализация любого вида миграции — довольно редка. Большинство людей считают так: «Давайте легализуем этих милых программистов из Индии, которые живут в нашей Силиконовой долине, а для остальных границы закроем». Самые прогрессивные готовы сделать уступку не только для индийских программистов, но для всех, кто уже успел въехать в страну, ну а «больше никого пускать не нужно». Такая позиция — столь же аморальна и непродуктивна, как и полный запрет на въезд.

Когда вы говорите о том, что чеченцы, приезжая в Москву, ведут себя не по правилам, вам следует съездить в субъекты Федерации, граничащие с центральной Россией, и спросить, как ведут себя русские люди там. Уверен, что список претензий будет впечатляющим. В большинстве стран нет внутренних паспортов, но многие жители столиц, как мне кажется, были бы рады, если жителям провинции запретили бы туда въезд. Правда, публично об этом никто не говорит. В США, вздумай какой-нибудь политик строить свою предвыборную кампанию на запрете въезда из одного штата в другой, его бы ровным счетом никто не поддержал.

Я никогда в жизни не поверю политику, который строит свою кампанию на националистических идеях. Если он заявляет о том, что восстановит государственную экономику, закроет половину тюрем, предоставит всем бесплатную медицинскую страховку и в дополнение выгонит нелегальных мигрантов, то ничто из его заявлений я не восприму всерьез. Правда, в США такой человек вряд ли назвал бы себя националистом. Скорее, он использовал бы слово «патриот» или что-то в этом роде. Но я уверен в том, что все политики — обманщики, а если он напирает на патриотизм, то верить ему и подавно не стоит: он кричит о нелегальных мигрантах просто потому, что ничего дельного предложить не может, и занимается популизмом.