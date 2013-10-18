Полный производственный цикл аппарата занимает 432 часа — отсюда и название «Ферма 432». За это время из 1 грамма яиц черных львинок получается 2,4 кг съедобных личинок.
Катарина Унгер, промышленный дизайнер, выпускница Университета прикладных искусств в Вене. Кроме «Фермы 432» она изобрела вендинговый аппарат для приготовления и продажи органической пасты с овощами; дистанционно управляемую машину, которая способна высаживать семена, производить анализ почвы и состояния растений и ухаживать за ними; а также современную версию австрийского народного аккордеона.
На ферме разводится черная львинка (Hermetia illucens), муха, внешне напоминающая осу. Взрослые львинки не едят и практически не употребляют воду, а их личинки питаются компостом и навозом. Люди разводят черных львинок с
В верхней части аппарата расположен так называемый «блок для рождения», куда помещаются куколки черной львинки.
После завершения метаморфозы взрослые особи вылетают в большую прозрачную камеру. На ее дне находится закрытый контейнер для органических отходов и воды.
В следующие
Вылупившиеся личинки падают в контейнер и развиваются в нем до стадии предкуколки, поэтому его называют детским садом.
Затем личинки перестают есть и по специальному желобу мигрируют наверх, в поисках пригодного для окукливания сухого и безопасного места.
Добравшись до конца желоба, они падают в «корзину для урожая». Оттуда нескольких личинок переносят в «блок для рождения», а остальных забирают для употребления в пищу.
Томатно-личиночное ризотто. Смешать пропаренный и дикий рис, сварить его, добавить личинки, томатный соус и немного пармезана по вкусу. Получившиеся блюдо можно украсить веткой петрушки или базилика.
Одна личинка употребляет от 25 до 500 мг разлагающихся органических веществ в день и в хорошей питательной среде за два месяца может достигнуть длины 27 мм, толщины 6 мм и веса 220 мг. В среднем, потратив 10 кг корма, можно получить:
насекомых
По данным лаборатории энтомологии Вагенингенского университета, люди употребляют в пищу 1959 видов насекомых, большинство из которых различные жуки и гусеницы. Энтомофагия широко распространена в тропических странах, а кроме того, в Японии, Китае и Мексике.
По словам Унгер, приготовленные личинки черной львинки пахнут как печеная или жареная картошка, а на вкус напоминают мясо и орехи одновременно.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в мае заявила, что к 2050 году человечество ожидает катастрофа: численность населения Земли достигнет 9 млрд человек, для пропитания которых нужно удвоить текущий объем производства продовольствия. Пригодной для сельского хозяйства земли недостаточно, рыбные запасы мирового океана истощены, а климатические изменения могут усугубить ситуацию. Уже в 2008 году представители ФАО заявляли, что человечеству необходимо снизить потребление мяса. По мнению международных экспертов, решение проблемы — начать употреблять в пищу насекомых, которых они называют «мини-скот».