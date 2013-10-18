Название

Полный производственный цикл аппарата занимает 432 часа — отсюда и название «Ферма 432». За это время из 1 грамма яиц черных львинок получается 2,4 кг съедобных личинок.

Изобретатель

Катарина Унгер, промышленный дизайнер, выпускница Университета прикладных искусств в Вене. Кроме «Фермы 432» она изобрела вендинговый аппарат для приготовления и продажи органической пасты с овощами; дистанционно управляемую машину, которая способна высаживать семена, производить анализ почвы и состояния растений и ухаживать за ними; а также современную версию австрийского народного аккордеона.

Cырье

На ферме разводится черная львинка (Hermetia illucens), муха, внешне напоминающая осу. Взрослые львинки не едят и практически не употребляют воду, а их личинки питаются компостом и навозом. Люди разводят черных львинок с 1990-х годов. Насекомые используются в качестве корма для домашней птицы, свиней и рыб. Кроме того, черные львинки могут быть полезны для криминалистов: обнаружив их на разлагающемся трупе, можно установить точное время наступления смерти.

В верхней части аппарата расположен так называемый «блок для рождения», куда помещаются куколки черной львинки. После завершения метаморфозы взрослые особи вылетают в большую прозрачную камеру. На ее дне находится закрытый контейнер для органических отходов и воды. В следующие 5−8 дней самцы оплодотворяют самок, те откладывают яйца в кратерообразных отверстиях, соединяющих контейнер с отходами с верхней камерой. Эти лунки сделаны по подобию цветов раффлезии, или «трупной лилии». Вылупившиеся личинки падают в контейнер и развиваются в нем до стадии предкуколки, поэтому его называют детским садом. Затем личинки перестают есть и по специальному желобу мигрируют наверх, в поисках пригодного для окукливания сухого и безопасного места. Добравшись до конца желоба, они падают в «корзину для урожая». Оттуда нескольких личинок переносят в «блок для рождения», а остальных забирают для употребления в пищу.

Рецепт

Томатно-личиночное ризотто. Смешать пропаренный и дикий рис, сварить его, добавить личинки, томатный соус и немного пармезана по вкусу. Получившиеся блюдо можно украсить веткой петрушки или базилика.

Производительность

Одна личинка употребляет от 25 до 500 мг разлагающихся органических веществ в день и в хорошей питательной среде за два месяца может достигнуть длины 27 мм, толщины 6 мм и веса 220 мг. В среднем, потратив 10 кг корма, можно получить:

говядины свинины куриного мяса съедобных

насекомых

Опыт

По данным лаборатории энтомологии Вагенингенского университета, люди употребляют в пищу 1959 видов насекомых, большинство из которых различные жуки и гусеницы. Энтомофагия широко распространена в тропических странах, а кроме того, в Японии, Китае и Мексике.

«Я не советую есть городских насекомых, например тараканов. Дело тут не в них, просто они сталкиваются с нашими химикатами. Так что лучше есть жуков, собранных на природе или выращенных на фермах».

ДАНИЭЛЛА МАРТИН, автор блога Girl Meets Bug

Вкус

По словам Унгер, приготовленные личинки черной львинки пахнут как печеная или жареная картошка, а на вкус напоминают мясо и орехи одновременно.

Проблема

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в мае заявила, что к 2050 году человечество ожидает катастрофа: численность населения Земли достигнет 9 млрд человек, для пропитания которых нужно удвоить текущий объем производства продовольствия. Пригодной для сельского хозяйства земли недостаточно, рыбные запасы мирового океана истощены, а климатические изменения могут усугубить ситуацию. Уже в 2008 году представители ФАО заявляли, что человечеству необходимо снизить потребление мяса. По мнению международных экспертов, решение проблемы — начать употреблять в пищу насекомых, которых они называют «мини-скот».