From Bruce Lee — Artist of Life by Bruce Lee. © Reprinted with permission. From Tuttle Publishing. Matthew Hodson . Перевод Дмитрия Кузьмина.

Один брожу в молчании,

А в небесах два беглых попугая

Ныряют, испугавшись рыбаков.



Две рыбы плавают;

Та белая, та золотая.

Сквозь частокол забора

Чайная роза тянется к солнцу.

Среди цветов порхают две бабочки.

И знают вроде бы, куда им хочется попасть,

Но вот не знают, как туда добраться.



ночной дождь

Долгую ночь напролет

На высокой башне

Слушаю дождь осенний

За моим окном.



Ни звука жизни людской,

Лишь порой запоздалый

Путник мимо спешит.



Через темные небеса

Дикий гусь летит одиноко.

В знобких сумерках

Слышен голос сверчка.

Уныло каплет вода

С тунговых деревьев,

И соцветия

Трепещут печально

На размяклой земле.



Печаль нависла над миром.

И боюсь

Прогуляться по саду:

Не увидеть бы мне

Пару бабочек,

Резвящихся над цветами

Солнечным днем.

