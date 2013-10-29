По сообщению «Новой газеты», российские дипломаты ведут активные переговоры с карликовыми государствами, чтобы они поддержали заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки «Экспо-2020». В частности, Россия пообещала нескольким странам оплатить расходы делегаций, которые должны отправиться на голосование во Францию; Палау — $500 тыс. на ликвидацию последствий тайфуна Боро; Вануату — $40 тыс. на счет правительства; Тувалу — отремонтировать две школы и полицейский участок, а также купить полицейским электрошокеры. А для того чтобы заявку Екатеринбурга поддержал Восточный Тимор, российская сторона готова перевести сборник стихов «Мое море» Кая Ралы Шананы Гужмау — первого президента (2002−2007), а теперь премьер-министра страны, бывшего военного, художника и поэта. Esquire проделал часть работы, которую взвалили на себя российские власти, и предлагает читателям перевод двух стихотворений Гужмау.

Иллюстрация Jon Boam . Перевод Татьяны Скарынкиной.

Тимор

Гробница души

Которая не пропала

В тумане

Истории потерявшейся

В отдалении легенд

Тимор

Нагромождение костей

И смелости

Которой воинственные уста

Благословляли своих детей

На бесконечность дней

Тимор

Где смерть

Освящается только в бою

Чтобы продолжить жизнь

И рассказать историю детям

Они рождены чтобы помнить

Тимор

Где цветы

И те распускаются

Чтобы украсить

Неизвестные могилы

В бесконечные хладные ночи

Тимор

Где люди

Рождаются чтоб умереть

За надежду

В клочьях боли

В клочьях плоти

В клочьях крови

В клочьях жизни

В клочьях души

В обрывках

Своей свободы

Которую достигаешь…

Со смертью!

мое море

Я бы мог

удержать между пальцами

вздохи моря

и раздать детям

Я бы мог

ласкать пальцами

нежное дыхание волн

и чувствовать волосы детей

Я бы мог

чувствовать пальцами

поцелуй пены

и слышать смех детей

Я бы мог

трогать пальцами

сон моря

и укачивать глаза детей

Я бы мог

ухватить пальцами

красивые ракушки

и делать бусы для детей

О море мое!

Почему ты ждешь?

Почему не даешь?

Почему не чувствуешь?

Почему не слышишь?

Погружаясь в свои мысли

был потрясен внезапно

С моря, с моего моря

пришла дрожь

сошедшая с кораблей

Взглянул на небо

которое взрывало

вздохи моря

и был рыданьем агонии

нежный ветерок

запах пыли и крови

поцелуй пены

предсмертный хрип

сон моря

камни могилы

и красивые ракушки

рисовали

судьбу родины!