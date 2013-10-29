По сообщению «Новой газеты», российские дипломаты ведут активные переговоры с карликовыми государствами, чтобы они поддержали заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки «Экспо-2020». В частности, Россия пообещала нескольким странам оплатить расходы делегаций, которые должны отправиться на голосование во Францию; Палау — $500 тыс. на ликвидацию последствий тайфуна Боро; Вануату — $40 тыс. на счет правительства; Тувалу — отремонтировать две школы и полицейский участок, а также купить полицейским электрошокеры. А для того чтобы заявку Екатеринбурга поддержал Восточный Тимор, российская сторона готова перевести сборник стихов «Мое море» Кая Ралы Шананы Гужмау — первого президента
клочья надежд
Тимор
Гробница души
Которая не пропала
В тумане
Истории потерявшейся
В отдалении легенд
Тимор
Нагромождение костей
И смелости
Которой воинственные уста
Благословляли своих детей
На бесконечность дней
Тимор
Где смерть
Освящается только в бою
Чтобы продолжить жизнь
И рассказать историю детям
Они рождены чтобы помнить
Тимор
Где цветы
И те распускаются
Чтобы украсить
Неизвестные могилы
В бесконечные хладные ночи
Тимор
Где люди
Рождаются чтоб умереть
За надежду
В клочьях боли
В клочьях плоти
В клочьях крови
В клочьях жизни
В клочьях души
В обрывках
Своей свободы
Которую достигаешь…
Со смертью!
мое море
Я бы мог
удержать между пальцами
вздохи моря
и раздать детям
Я бы мог
ласкать пальцами
нежное дыхание волн
и чувствовать волосы детей
Я бы мог
чувствовать пальцами
поцелуй пены
и слышать смех детей
Я бы мог
трогать пальцами
сон моря
и укачивать глаза детей
Я бы мог
ухватить пальцами
красивые ракушки
и делать бусы для детей
О море мое!
Почему ты ждешь?
Почему не даешь?
Почему не чувствуешь?
Почему не слышишь?
Погружаясь в свои мысли
был потрясен внезапно
С моря, с моего моря
пришла дрожь
сошедшая с кораблей
Взглянул на небо
которое взрывало
вздохи моря
и был рыданьем агонии
нежный ветерок
запах пыли и крови
поцелуй пены
предсмертный хрип
сон моря
камни могилы
и красивые ракушки
рисовали
судьбу родины!