Материалы к семинару по военному делу в провинции Aбьян, Йемен

Для начала следует знать, что американцы перешли к беспилотной войне не потому, что испытывают недостаток в боевых самолетах типа F-16 или в живой силе, но потому, что сейчас это для них самое подходящее решение. Они понимают, что на десятом году войны они экономически истощены, потеряли много людей и столкнулись с противодействием общества, которое поддержал Конгресс, сделав ответственное и достойное завершение войны главной целью Белого дома. Но это не означало, что они откажутся от войны совсем — они стали искать новые стратегии. Беспилотная война стала идеальным решением. Дрону не нужен пилот, он ничего не стоит, по сравнению с пилотируемым самолетом, и когда он разбивается, в обществе нет раздражения. Именно возросшие потери в свое время подтолкнули американцев к демонстрациям под лозунгом: «Верните наших сыновей домой!». А если разобьется беспилотник, никто не станет кричать: «Верните домой наши самолеты!»

Для сравнения, тысяча беспилотников стоит столько же, сколько один истребитель F-15 Eagle. Возьмем последние модели дронов типа Predator: они стоят по $10 млн, а самолет F-16 — $350 млн. Топлива, которое расходует F4-Phantom за один вылет, беспилотнику хватит на 200 вылетов. Обучение пилота Panavia Tornado стоит 1 млн фунтов стерлингов, а выучить оператора беспилотников не стоит почти ничего.

Что же нам следует делать? Я считаю, что борьба с этой стратегией основывается на трех принципах: 1) настраивании общественного мнения против беспилотных атак; 2) отпугивании шпионов; 3) тактике обмана и запутывания следов.

Тактика состоит в следующем:

1. Цели и миссию беспилотника можно узнать, используя для перехвата спутниковых данных российскую программу SkyGrabber. Ее можно купить за $2595 (в России самый дорогой пакет продуктов SkyGrabber стоит $120. — Esquire). Пользоваться ей должен тот, кто хорошо разбирается в компьютерах.

2. Устраивать помехи на частотах, которые используются для управления дронами. Моджахеды удачно экспериментировали в этой области с военным трансивером Racal.

3. На крышах машин и зданий ставьте зеркала для отражения солнечного света.

4. Для охоты за беспилотниками используйте группы снайперов. Особенно это касается разведывательных дронов, которые летают на высоте не больше 6 км.

5. Помехи в электронных коммуникациях можно устраивать при помощи обычного электрического колодезного насоса, снабженного 30-метровым медным шестом.

6. Также помехи можно создавать при помощи испускающего сильные частоты старого электронного оборудования, держа его включенным 24 часа в сутки. Кроме того, представляется возможным использовать простые приемы введения в заблуждение устройств для поиска электромагнитных волн. Так действовали югославские военные, с помощью микроволновок сбивавшие с курса натовские ракеты.

7. Нельзя иметь постоянный штаб.

8. Присутствие дронов надо обнаруживать при помощи разведгрупп, которые затем предупреждают все подразделения в районе, чтобы те избегали перемещений.

9. Нужно избегать прямого или непрямого обнаружения, особенно ночью.

10. Прятаться следует под деревьями с густой кроной — лучшее укрытие от авиации.

11. Следует скрываться в местах, куда не попадают солнечные лучи.

12. Необходимо воздерживаться от электронных коммуникаций.

13. Следует держаться подальше от автомобилей во время преследования или в бою.

14. Дроны можно вводить в заблуждение, прячась в зданиях, где много выходов.

15. Нужно использовать подземные укрытия, потому что ракеты на вооружении беспилотников обычно предназначены для поражения живой силы, а не зданий.

16. Избегайте собраний на открытых пространствах. В случае необходимости используйте для встреч здания со множеством дверей или других выходов.

17. Организуйте антишпионские группы для поиска вражеских агентов.

18. Устраивайте фальшивые собрания, расставляя манекены и чучела рядом с ложными окопами, чтобы ввести врага в заблуждение.

19. Обнаружив, что за машиной следует беспилотник, немедленно оставьте ее и уходите в разных направлениях. Самолет не может преследовать всех одновременно.

20. Для тренировок и собраний используйте естественные укрытия — леса и пещеры.

21. В районах, где беспилотники появляются часто, используйте в качестве маскировочного средства дым от подожженных шин.

22. Что касается лидеров или тех, кто находится в розыске, им не следует пользоваться электронными коммуникациями, поскольку враг обычно использует системы идентификации голоса. Так определяют, кто говорит, и обнаруживают его местонахождение.

Отпугивание шпионов

Беспилотники, используемые при налетах в долине Сват (в Пакистане. — Esquire), полагаются при наведении ракет на электронные чипы или радиоактивные краски, которые наносят на цели шпионы. Таким образом, агент — основа всей операции, и следует использовать самые решительные методы, чтобы запугать тех, кто может отважиться на участие в подобных действиях, как в случаях с израильским агентом в Сирии Эли Коэном (публично повешен 18 мая 1965 года в Дамаске. — Esquire) или бывшим президентом Афганистана Наджибуллой (в 1996 году талибы сначала кастрировали его, потом привязали к грузовику и возили по улицам Кабула, пока он не умер, после чего тело подвесили вверх ногами на фонарном столбе. — Esquire).

Настраивание общественного мнения против атак беспилотников

В нашем распоряжении идеальное решение, которое сокращает расстояния и способно вновь активизировать общественное мнение американцев: похищения людей с условием прекращения беспилотных атак. Мы начнем похищать граждан западных стран в исламском Магрибе, Египте, Ираке и любых других местах, где это легко делать. Единственным нашим требованием будет приостановка атак беспилотников на мирных жителей в Йемене — это гуманное и честное требование, которое найдет поддержку американского общества, поскольку оно вновь будет страдать. Так мы нанесем удар по ядру их стратегии, которая если рухнет, то повлечет за собой и всю Америку. Мы также заложим кирпич в фундамент будущего исламского государства на Аравийском полуострове.